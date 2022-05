एमपी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है. जनता की परेशानियों और समस्याओं समेत किन मुद्दों को लेकर पार्टी को चुनाव में जाना है, इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बैठक कर मंथन किया. (mp assembly election 2023)

mp assembly election 2023: विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का मंथन, जिला स्तर पर जारी करेगी वचन पत्र

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में स्थित देश के सबसे बड़े महाराजपुरा एयरबेस पर नीलगाय इस समय सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं. एयरबेस पर लगभग 150 नीलगाय हैं. इन नीलगांव से उड़ने वाली फ्लाइट और लड़ाकू विमानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है. इतना ही नहीं ये नीलगाय अब एयर फोर्स के रिहायशी इलाकों में भी आतंक मचाने लगी हैं. (Terror of Nilgai at Maharaja airbase) (Air Force's concern increased) (Country's largest airbase in Gwalior)

देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस पर नीलगायों का आतंक, एयर फोर्स की बढ़ी चिंता - इस समस्या से कैसे निपटें

एमपी के छतरपुर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता आधी रात को घर से बाहर निकली थी तभी 4 लोगों ने दबोच लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Chhatarpur Crime News: एमपी के छतरपुर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, चार गिरफ्तार

ग्वालियर में एक अंत्योष्टि में शामिल होने जा रहे परिवार की कार को ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, मां-बेटी समेत तीन की मौत, अंत्योष्टि में जा रहा था परिवार

बालाघाट ने बेंगलुरु पुलिस की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये के गहने लेकर प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन को पकड़ लिया है. पुलिस ने दोनों को बेंगलुरु पुलिस को सौंप दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

10 लाख रुपये के गहने लेकर प्रेमी के साथ भागी दुल्हन, बेंगलुरु में हुई थी शादी, बालाघाट के युवक से हुआ प्यार, अब गिरफ्तार

पूर्व मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाम से ही बीजेपी घबरा जाती है. उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार हर मोर्चे पर विफल है. इस सरकार ने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लेकर लापरवाही बरती है. (Former CM Kamal Nath asked to BJP) (Why BJP nervous in the name of Rahul)

पूर्व सीएम कमलनाथ बोले - कांग्रेस के चिंतन शिवर में सभी की बात ध्यान से सुनी जाती है

भोपाल में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी अत्याचार और ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने को लेकर युवा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार पर पुलिस पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. (Youth Yuva Shankhnaad bhopal)

एमपी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने चलाई वॉटर कैनन, कमलनाथ बोले- महंगाई और बेरोजगारी पर शिवराज कब चलाएंगे बुलडोजर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद भी शिवराज सरकार चुनाव टालने के मूड में है. नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडीफिकेशन याचिका लगाई है. इसमें सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर डेढ़ महीने का समय मांगा है. वहीं, सीएम शिवराज ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में लग जाने को कहा है. इधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं. (Shivraj government on OBC reservation) (Mood to postpone the elections) (BJP and Congress attack each other)

SC के आदेश के बाद भी शिवराज सरकार चुनाव टालने के मूड में, BJP और Congress एक-दूसरे पर हमलावर

MP में पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर जबसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अचानक से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है. दरअसल OBC की मध्य प्रदेश में आबादी 56% से ज्यादा है लिहाजा इस खास वोटबैंक को लुभाने की होड़ सी मच गई है. मामला सिर्फ पंचायत चुनाव का नहीं है. 2023 में एमपी में विधिनसभा चुनाव होने हैं ऐसे में जिस पार्टी से जुड़े उम्मीदवारों को OBC का समर्थन गांव की सरकार बनाने में मिलेगा उसे ही विधानसभा तक पहुंचने में भी आसानी होगी.

MP Panchayat Election 2022: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर छिड़ा सियासी संग्राम, शिवराज और कमलनाथ में OBC को अपना बताने की होड़

मुरैना के तीन गांव में हीट स्ट्रोक की वजह से 40-50 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है. इन बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. हैजा की भी आशंकाएं जतायी जा रही हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तीन टीमें गांव में रवाना हो गई हैं.

हैजा की दस्तक ! हीट स्ट्रोक से तीन गांव के आधा सैकड़ा बच्चे हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना, जांच में खुलेगा राज