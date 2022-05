उज्जैन जिले में एक अजीब वाकया सामने आया है. दो दूल्हा शादी के मंडप में अपनी -अपनी दुल्हनों के साथ रस्म निभा रहे थे. दोनों दूल्हे अपनी-अपनी दुल्हन के साथ मंडप के पास ही दूसरी रस्म निभाने के लिए चले, लेकिन इसी दौरान बिजली चली गई. बिजली काफी देर तक नहीं आई. इस दौरान अंधेरा होने के कारण दोनों दूल्हों की दुल्हनों के बीच अदला बदली हो गई. कुशल ये रही कि फेरे के समय परिजनों ने इस बहुत बड़ी गलती को पकड़ लिया और फिर दुल्हनों के उनके असली दूल्हे के साथ फेरे कराए गए.

डॉ. गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि धारा 17A जोड़ने से ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की उपयोगिता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. धारा 17A जोड़ने से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर सीधी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक महिला ने आंख की पुतली के मिलान से राशन वितरण कराने का सुझाव दिया था. इसको देखते हुए अब राज्य सरकार आई स्कैनर की व्यवस्था भी शुरू करने जा रही है. खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई के मुताबिक इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस नई व्यवस्था से कई लोगों को फायदा मिलेगा.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. भोपाल सांसद को अनजान नंबर से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा गया है. बहरहाल साध्वी प्रज्ञा ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करायी है. (sadhvi pragya thakur sextortion case)

शहडोल संभाग में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. इस बीच लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जंगलों के पर्यटन की ओर भी रुख कर रहे हैं. उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों का दीदार लोग आराम से कर ले रहे हैं. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ का एक पूरा कुनबा इस भीषण गर्मी के बीच पानी के पास आराम फरमाते नजर आ रहा है. ये वीडियो खितौली कोर जोन का है जहां बाघिन का कुनबा, जिसमें चार शावकों के साथ मां तारा बाघिन और पिता छोटा भीम बाघ एक साथ नजर आ रहे हैं.

खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थगित हुई परीक्षाओं को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने फिर से आयोजित कराने का ऐलान कर दिया है. विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित की गई परीक्षाओं को कराने की तैयारी की जा रही है. (Devi Ahilya University Exam indore)

एक माह में नाबालिग के फोटो को एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने का दूसरा मामला सामने आया है. ब्लैकमेलर ने नाबालिग से एक लाख रुपए वसूल भी कर लिए. मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई है. इसके बाद आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है. (Edited and made obscene photo) (Bblackmailer recovered one lakh from girl)

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के शिवसागर में विलुप्त प्रजाति के कछुए का मांस बेचने वाले तीन आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है. सोमवार को आरोपियों का घोड़ाडोंगरी अस्पताल में मेडिकल कराया गया. इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. पहले दो आरोपियों को पकड़ा गया. ये आरोपी रायसेन जिले के सुल्तानपुर से कछुआ लाए थे. (Hunting an extinct species of turtle) (Turtle meat selling 3 accused arrested)

सिवनी जिले के सिमरिया गांव में गाय काटने का आरोप लगाकर हुई मॉब लिंचिंग में 2 आदिवासियों की मौत के बाद अब आदिवासी समाज कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रहा है. उनकी मांग है कि जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए. (seoni mob lynching)

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने हिंदू राष्ट्र बनाना वाली बात पर सफाई देते हुए कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा. समय के अनुसार संविधान में बदलाव हो सकता है. समय के साथ बदलाव की बात तो बाबा साहेब ने भी कही थी. इसके बाद भी किसी को लगता है कि मैंने गलत कहा तो मैं माफी मांग सकता हूं. (Katha vachak Pandit Pradeep Mishra clarified) (Pandit Pradeep Mishra clarified on making Hindu nation)

