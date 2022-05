सेवा धाम आश्रम में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है. 1 मई को पहली मौत के बाद 3 मई को दो मौत व 4 मई को फिर दो मौतों ने आश्रम की सेवाओं को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. अब तक कुल 5 मौतों के साथ ही मरीजों के उपचार का सिलसिला भी जारी है.

सेवा धाम आश्रम में मौतों का सिलसिला जारी, दूसरे दिन फिर दो मौत से मचा हड़कंप, 21 मरीजों का उपचार जारी

देश के आदिवासी अंचल बालाघाट डिंडोरी के बाद मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों के मूवमेंट हुआ है. यहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में बीते कुछ दिनों में ही एक फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य दो लोगों की हत्या कर दी है.

कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों की दस्तक: पर्यावरण संरक्षण संस्था ने सबूतों के साथ PMO को भेजी जानकारी, बीते दिनों में हुई 3 फॉरेस्ट गार्ड की हत्या

कहते हैं कि शिद्दत से मेहनत की जाए तो सफलता जरूर आपके कदम चूमती है. परेशानियां कोई रुकावट नहीं बन सकतीं, बस जरूरत होती है लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता और जज्बे की. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इंदौर शहर में सब्जी बेचने वाले माता-पिता की एक बेटी ने जिसका चयन सिविल जज के लिए हुआ है. (Vegetable seller daughter becomes judge)

सब्जी बेचने वाले की बेटी बनी सिविल जज, हासिल किया पांचवां स्थान, माता-पिता बोले- बेटी ने मुश्किलों में भी नहीं हारी हिम्मत

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौहत्या के शक में दो आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेर रही है. कांग्रेस नेता शिवराज सरकार पर सवाल उठा रहे है. सरकार इस मामले में पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. (MP Adivasi Politics) (Seoni Tribal Mob Lynching Case)

MP mob lynching : कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग, सिवनी में गौमांस के शक में 2 आदिवासी युवकों की हुई थी हत्या

मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव में अभी करीब डेढ़ साल का वक्त है. कांग्रेस ने ये चुनाव जीतने के लिए अभी से किलेबंदी शुरू कर दी है. दिग्गज नेताओं को संभागवार जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही हर संभाग में विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों का चयन करने के लिए बैठकें होंगी. (Division wise plan for Mission 2023) (MPCongress Sharp focus on election) (Responsibility of strategy to veteran leaders)

Congress Mission 2023 : संभागवार प्लान तैयार, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सौंपी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी

नौरादेही अभयारण्य (Nauradehi sanctuary) के एक किमी से लगे क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन (Sensitive zone) घोषित किया गया है. गुरुवार को निगरानी समिति की बैठक में ईको सेंसिटिव जोन के मानकों का पालन करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि यहां ऐसी कोई क्रियाकलाप या गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे यहां की जैव विविधता और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़े. (Nauradehi sanctuary declared eco sensitive zone) (Master plan for Nauradehi sanctuary) (Area of 1 km from Nauradehi sensitive)

नौरादेही अभ्यारण्य से लगा एक किमी का क्षेत्र ईको सेंसेटिव जो़न घोषित, पहली बार तैयार होगा मास्टर प्लान

जबलपुर के शक्ति भवन में विद्युत विभाग का 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम हो रहा है. इसमें देशभर के विद्युत एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं. मध्य प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के मुताबिक विद्युत सप्लाई और डिमांड में कुछ अंतर आ गया है. इससे जनता को तकलीफ हो रही है. इसे दूर करने के लिए सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं. जिनपर शासन स्तर पर क्रियान्वयन किया जाएगा. ( jabalpur electricity department program )

जबलपुर के शक्ति भवन में विद्युत विभाग का 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम, जानें बिजली संकट पर क्या बोले जानकार

शादी का दिन हर दूल्हा-दुल्हन के लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है. लोग इसे यादगार बनाने के लिए क्या-क्या नहीं करते, लेकिन दबोह में एक दूल्हा अपनी शादी के दिन दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन दुल्हन नहीं आई. तब जाकर उसे अपने साथ धोखे का अहसास हुआ.

शादी के नाम पर ठगी: छोटी बहन की मुंह दिखाई, बड़ी बहन से कर दी सगाई, बारात करती रही धर्मशाला में इंतजार, परिवार संग दुल्हन फरार

शहर की ऐतिहासिक धरोहर और राष्ट्रीय धरोहर (National heritage) के रूप में संरक्षित गढ़पहरा किले (Garhpahra Fort) पर संकट मंडरा रहा है. दरअसल जिला पंचायत सागर द्वारा संरक्षित किले के पास सड़क निर्माण के अलावा कई अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसको लेकर पुरातत्व विभाग ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को पत्र लिखकर तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निवेदन किया है. फिलहाल प्रशासन ने काम रोके जाने के निर्देश दिए हैं.(Crisis on national heritage Garhpahra Fort) (Construction work around Garhpahra Fort) (Archaeological Department objected construction work)

राष्ट्रीय धरोहर गढ़पहरा किले के अस्तित्व पर संकट, आसपास निर्माण कार्य होने से खतरा बढ़ा

मध्यप्रदेश में सूदखोरों के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं. बैतूल में एक व्यक्ति को दो लाख रुपए का कर्ज देकर उसी के साथी ने उससे ब्याज सहित 41 लाख रुपए वसूल लिए. खास बात यह है कि यह वसूली लगातार 18 साल होती रही. (A case of usury in Betul) (Paid Rs 41 lakh instead of two lakh) (Police registered case against usurper)

बैतूल जिले के मुलताई में कर्मचारी को दो लाख रुपए उधार देकर 41 लाख वसूल लिए