एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पिछले चुनाव से सबक लेते हुए कमलनाथ ने इस बार साफ किया है कि पार्टी में बेवजह की बयानबाजी नहीं चलेगी. अगर इसके लिए उन्हे अपनों से भी लड़ना-भिड़ना पड़े तो वो तैयार है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह रणनीति पार्टी में तोड़फोड़ और विवादों से बचने के लिए है ताकि इससे अगले चुनाव में नुकसान हा हो.

एमपी विधानसभा चुनाव 2023 की जंग में कमलनाथ अपनों से भी लड़ने को तैयार, जानिए क्या है नई रणनीति

शिवपुरी के कोलारस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं कैसी हैं यहां बिजली चले जाने पर दिखाई दे जाता है . गर्मी के मौसम में बिजली कई बार जाती है. जिससे यहां के डॉक्टर मरीज का इलाज मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कर रहे हैं. (shivpuri treatment done with mobile flashlight)

हॉस्पिटल में बदइंतजामी! शिवपुरी में अस्पताल की बिजली जाने पर मोबाइल की फ्लैश लाइट में हुआ इलाज

रीवा पोस्ट ऑफिस में पदस्थ डाक अधिकारी ने एटीएम कार्ड लेने गए आवेदक से सरकारी नौकरी का धौंस दिखाते हुए माजा कोल्डड्रिंक मांगी. युवक तपती धूप में माजा लेने गया लेकिन उसे मजा की जगह फ्रूटी मिली. इस पर नाराज अधिकारी ने आवेदक को जमकर खरी खोटी सुनाई.

पोस्ट मास्टर का टशनः रिश्वत में नहीं मिला माजा तो आवेदक को बिना एटीएम कार्ड दिए भगाया

एमपी के कई गांवों में अंधेरा है. जरूरी समझी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बिजली नहीं है. ऐसी जगहों पर जनरेटर दूर की कौंड़ी नजर आती है. सरकार ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए हर साल 13 हजार 642 करोड़ रूपए खर्च कर रही है. फिर भी हालत ज्यों के त्यों बने हुए हैं.

गांवों में खो गया एमपी सरकार का नूर, अंधेरे में लगा इंजेक्शन

पुलिस की दरियादिली का एक मामला सामने आया है. पुलिसवालों ने एक गरीब फूड डिलीवरी ब्वॉय की मदद करते हुए उसे मोटरसाइकिल दिलवाई. पुलिस अधिकारी ने उसे साइकिल से फूड डिलिवर करते हुए देखा था. जिसपर पुलिसकर्मियों ने चंदा करके युवक को बाइक की.

पुलिस की दरियादिली, डिलीवरी ब्वॉय का दर्द समझा, भीषण गर्मी में साइकिल से पहुंचाता था खाना, चंदा कर दिलाई बाइक

चाय- समोसा ठेले लगाने वाले युवक पर गर्म तेल उड़ेल कर दबंगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

युवक ने नहीं दी बहन का जानकारी तो आरोपी ने खौलता हुआ तेल फेंक दिया, हालत गंभीर

सागर शहर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है. ये मास्टर प्लान (Master plan) वर्ष 2035 के हिसाब से बनाया गया है. अगर इस मास्टर प्लान के अनुसार शहर का विकास हुआ तो चार चांद लग जाएंगे. मास्टर प्लान पर आम लोगों से सुझाव (suggestions) व आपत्तियां (Objections) मांगी गई हैं. लोग 30 दिन के अंदर सुझाव व आपत्ति पोस्ट या मेल से दे सकते हैं.

आ गया सागर शहर का मास्टर प्लान का प्रारूप, शहरवासियों से आपत्ति और सुझाव मांगे

मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 आठ अप्रैल से शुरू होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM shivraj) इसे लांच करेंगे. सीम का मानना है कि बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई व विवाह तक के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं. लेकिन इतना ही काफी नहीं है. इससे आगे की सुविधा लाड़ली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 में है. (Ladli Laxmi Yojana Part-2 in MP) (Ladli Laxmi Yojana will launched on April 8)

MP में लाड़ली लक्ष्मी योजना पार्ट- 2 आठ अप्रैल को लांच होगी, इस दिन पूरे प्रदेश में होंगे आयोजन

तीन मई को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया और ईद को लेकर उज्जैन पुलिस ने कमर कस ली है. उज्जैन हमेशा से सेंसेटिव रहा है. यहां कई बार पत्थर बाजी की घटना देखने को मिल चुकी है. असामाजिक तत्व माहौल खराब न करें, इसलिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है.

त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी, 3 मई को ईद और परशुराम जयंती, कई शहरों में निकाला फ्लैग मार्च

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है. ऐसे में छतरपुर की एक बच्ची आस्था ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, छतरपुर की मासूम आस्था ने "मामा' को बताया अपना दर्द, पूछे ये सवाल...