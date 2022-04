रीवा में आग का तांडव ! 60 एकड़ गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, सूचना पर भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड

रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत 5 अलग-अलग स्थानों में स्थित गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई. मगर फसल नष्ट हो जाने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची. ऐसे में किसानों ने खुद ही फसल को पीट-पीटकर आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि त्योंथर तहसील के मलपार, परसादा, ढेढर पांच अलग-अलग गांव में यह आगजनी की घटना हुई है. जहां पर तकरीबन 60 एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई.

चौतरफा घिर गए दिग्विजय सिंह, अब प्रहलाद पटेल ने साधा निशान, कहा- जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. यहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज बोले क्या किसी ने भगवान राम का ठेका ले रखा है, मैं धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है

कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी ने धर्म का ठेका लिया है, कोई धर्म का एजेंट बन गया है, क्या किसी ने भगवान राम का ठेका ले लिया है. उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब में किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने झारखंड रोपवे हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, भाजपा की नीयत पर उठाए सवाल, कहा- एमपी में गुंडाराज

गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जबलपुर दौरे पर आए. यहां ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में जब से सरकार बनी है तब से तीन बार विपक्षी दल ने प्रयास किया है कि कैसे उनकी सरकार को गिराए जाए, पर यह लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे.

Khargone Violence Video : खरगोन हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तलवार लहराते नजर आ रहे उपद्रवी

रामनवमी के दिन चल समारोह के दौराह हुई हिंसा का एक CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में कुछ होग पत्थरबाजी और तलवार लहराते नजर आ रहे हैं. खरगोन के घाटी मार्ग मुल्लान वाड़ी जामा मस्जिद (Ghati Road Mullan Wadi Jama Masjid) के ठीक पीछे का यह वीडियो बताया जा रहा है! इसमें एक शख्स तलवार से गाड़ियों पर हमला करते हुए भी नजर आ रहा है. इस दौरान दंगाई अपना चेहरा ढके हुए हैं. बता दें कि घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. अब तक 100 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है.

खरगोन हिंसा का पीएफआई कनेक्शनः वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह से किया सवाल, कहा- नक्सलवाद और आतंकवाद का क्यों देते हो साथ ?

खरगोन हिंसा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएफआई का हाथ बताया है. उन्होंने कहा कि पीएफआई की ओर से हिंसा को लेकर फंड दिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर सॉफ्ट नक्सलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

दिग्विजय सिंह पर कैलाश विजयवर्गीय का हमला, कहा- अशांति फैलाना चाहते हैं तभी ट्वीट कर डिलीट किया

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय महू पहुंचे. यहां उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को प्रदेश की चिंता नहीं है. वह सिर्फ अशांति फैलाना चाहते हैं. (kailash vijayvargiya in indore)

खरगोन: कर्फ्यू में महिलाओं को मिली दो घंटे की छूट, जरूरी सामान की खरीदी के लिए बाजार में उमड़ी भीड़

खरगोन (Khargone) में साम्प्रदायिक हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू के चौथे दिन दो घण्टे 10 से 12 बजे तक ढ़ील दी गई. कलेक्टर खरगोन ने कर्फ्यू में ढील के आदेश देते हुए सिर्फ महिलाओं को जरूरी सामान खरीदने के लिए किराना, सब्जी ,दूध और मेडिकल की दुकानों को खोलने की छूट दी थी. छूट के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार में समान खरीदने पहुंचीं. इसके लिए नगर पालिका और राजस्व अधिकारियों ने व्यवस्था बनाई थी. (MP Khargone violence update)

ग्वालियर: गर्मी से पशु-पक्षी और जानवर परेशान, चिड़ियाघर प्रबंधन ने डाइट प्लान के साथ किए ये विशेष इंतजाम

पूरे मध्यप्रदेश सहित ग्वालियर चंबल अंचल में तेज गर्मी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब ना सिर्फ इंसान बल्कि जीव-जंतु भी परेशान हैं. इसी के चलते अब ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. (Gwalior Gandhi Zoological Park) (special diet will given to animal in Gwalior zoo)

महू में कमलनाथ ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बाबा साहब की ह्यूमन ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू बनाने का किया ऐलान

अंबेडकर जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू पहुंचे. यहां बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. मैं बाबा साहब की जन्म भूमि पर आया हूं. मध्यप्रदेश में बाबा साहब की एक ह्यूमन ऑफ लिबर्टी के नाम से स्टैच्यू लगाया जाएगा. इसको लेकर एक समिति गठित की जाएगी.