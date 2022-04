बस 15 दिन का और इंतजार, फिर शुरू होंगे कत्ले 'आम'! जानिए क्यों लंबा हुआ इंतजार

इस बार फलों के राजा आम के स्वाद के लिए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा. हर साल 15 मार्च के बाद मंडियों में देसी कच्चे आम की आवक शुरू हो जाती थी. लेकिन इस साल फसल तैयार होने में देरी से मंडियों में आम आने में अभी 15 दिन और लगेंगे. साथ ही इस बार आम के दाम ज्यादा रहने के भी आसार हैं.(15 days more wait for Mango) (Mango crop affected)

चरित्र पर शक करता था पतिः बच्चे के डीएनए टेस्ट कराने की धमकी दी तो मां ने बेटे को उतारा मौत के घाट, जानें पूरा मामला

गत दिनों बच्चे की संदिग्ध मौत का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ, जिसमें बच्चे की हत्या की पुष्टि हुई. बताया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट से बचने के लिए महिला ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. (mother murdered son in anuppur)

सिपाही का एक्शन देख सभी दंग, स्ट्रेचर का नहीं किया इंतजार, घायल बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया

छतरपुर के जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर एक सिपाही अस्पताल में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है. वीडियो के वायरल होने पर पुलिस की जमकर हुई तारीफ. (Chhatarpur police take old women to hospital) इस वीडियो के सामने आने के बाद सभी लोग सिपाही की तारीफ कर रहे हैं और उसे पुलिस महकमे से सम्मानित करने की मांग भी.

बेहद शर्मनाक : चाचा बना शैतान, 12 साल की भतीजी को झाड़ियों ले जाकर किया रेप

मध्यप्रदेश में बच्चियों से रेप की घटनाएं नहीं रुक रही हैं. रोजाना कहीं न कहीं से ऐसी दर्दनाक खबर आती है. अधिकांश मामलों में रिश्तेदार या परिचित आरोपी होते हैं. ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आ रहा है. चाचा ने ही अपनी 12 साल की भतीजी के साथ रेप कर दिया. (girl was raped by her uncle)

युवा संवाद कार्यक्रमः छात्रों से इंटरेक्ट हुए सीएम शिवराज, हर सवाल का दिया जवाब, कहा- लक्ष्य तय करें फिर उस पर काम करें

युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को छात्रों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए.

कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज, बोले- पहले दिग्विजय से पूछ लो

मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में कांग्रेस प्रदेश के भीतर अपने संगठन को एक बार फिर मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. पार्टी में इस बात को लेकर भी आम सहमति बनी है कि आगामी चुनाव प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा. इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की टिप्पणी के बाद भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है. (MP assembly election 2023 Congress led by Kamalnath)

Video Viral: दुकान लगाने को लेकर तालिबानी सजा! मोहल्ले वालों ने 2 युवकों को बेरहमी से बेहोश होने तक पीटा

एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवकों के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं. मामला बिजावार, रतनगंज के कुंजरहटी मोहल्ले का है. घटना बीती रात की है, जहां 2 बाइक पर सवार 4 लोग आए थे. जिनमें से 2 लोगों को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया जबकि 2 मौके से भाग गए. वहीं पकड़े गए दोनों युवकों की बेरहमी से लाठी-डंडों से बेहोश होने तक पीटा.

युवा और महिला वोटर्स पर यूथ कांग्रेस का फोकस, इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी

मध्यप्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नजर युवा वोट बैंक पर है. इसके चलते यूथ कांग्रेस ने महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अब युवाओं को कांग्रेस से साथ जोड़ने का बीड़ा उठाया है. इसके साथ ही यूथ कांग्रेस युवा महिलाओं पर भी फोकस कर रही है. हर बूथ पर एक महिला को संगठन से जोड़ने का टारगेट तय किया गया है. (MP youth congress in aggrresive role)

भारत में दूसरी और इंदौर में पहली जर्मन की सुपर स्पोर्ट्स कार, दो सेकेंड में भरेगी 100 किलोमीटर की रफ्तार, जानें कीमत

इंदौर के एक चॉकलेट कंपनी के मालिक के लड़के ने जर्मन कार मंगवाई है, जो मात्र 2 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ती है. सम्भवतः यह इंदौर की पहली कार है जो इतनी स्पीड में चलती है. (high speed unique car in indore)

कांग्रेस ने कसा तंज-स्थापन दिवस पर मध्यप्रदेश बीजेपी के दिग्गजों का अकेला चलो का राग

अपनी पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया. राजधानी भोपाल में भी कई कार्यक्रम हुए. इन कार्यक्रमों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश बीजेपी के दिग्गज आपस में ही नहीं जुड़ सके. सभी कार्यकर्ताओं के अलावा और लोगों को जोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है. (Congress attack on BJP foundation day)