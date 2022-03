जानें B फॉर बजट पर क्या है कांग्रेस का A फॉर एक्शन प्लान ? इन मुद्दों पर होगा हंगामा

सोमवार से शुरू होने जा रहे मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है. इसके आसार सत्र के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस विधायक दल के सचेतक डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है, असलियत तो यह है कि सरकार सदन में चर्चा कराना ही नहीं चाहती. (Madhya Pradesh Budget 2022) (opposition counter bjp government on cow deaths in mp )

WCC में शहडोल की बेटी बनी प्लेयर ऑफ द मैच, 67 रन की पारी में जड़े 8 चौके

महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरूआत की है. पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है. इस मैच में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की बेटी पूजा वस्त्रकार को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया है. पूजा मौजूदा वर्ल्ड कप में अपना पहला ही मैच खेल रही थी, जहां पूजा वस्त्रकार ने अपने कमाल की बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया.(pooja vastrakar of shahdol in wwc) (pooja vastrakar becomes player of the match) (womens world cup 2022)

ग्वालियर के जंगलों में एयरक्राफ्ट से गिराए गए बम के गोले, जानें क्या है मामला ?

ग्वालियर में रविवार को रतनगढ़ माता मंदिर के जंगलों में धमाकों की आवाज सुनकर श्रद्धालु सहम गए. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट ने तीन से चार गोले गिराए हैं.

20 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट में आखिरी आरोपी भी गिरफ्तार, 10 लाख का माल बरामद

ग्वालियर में सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आखिरी बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवर, मोटरसाइकिल और एक लोडेड कट्टा भी बरामद किया है.

प्रवीण भाई तोगड़िया का बड़ा बयान, कहा- अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी बनकर रहेगा मंदिर

अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, जिस तरह राम मंदिर बन रहा है उसी तरह काशी और मथुरा का मंदिर भी बनकर ही रहेगा.

एक्शन में मंदसौर पुलिस-प्रशासन! अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर

मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया है. सुवासरा में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अमले ने 3 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति को खाली कराया.

शहडोल में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, तीन की मौत कई घायल

शहडोल के सिंहपुर थाना अंतर्गत रविवार एक दर्दनाक दुर्घटना घटित हुई, जहां एक बस पलटने से तीन लोगों की मौत और 28 लोग घायल हो गए. फिलहाल, घायलों का उपचार जारी है.

क्या सीएम शिवराज निभाएंगे कमलनाथ द्वारा तोड़ी गई उपाध्यक्ष की परंपरा ?

मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद पिछले दो साल से खाली पड़ा है. हमेशा की तरह उपाध्यक्ष का पद परंपरा के अनुसार विपक्ष को ही दिया जाता है, लेकिन अब सवाल है क्या शिवराज सरकार यह पद कांग्रेस को देकर परंपरा निभाएगी या नहीं.

बजट सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहें कमलनाथ, गृहमंत्री की अपील, एमपी के 421 लोग यूक्रेन से लौटे

कल से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश के बजट सत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सदन में मौजूद रहने की अपील की है. वहीं उन्होंने बताया कि यूक्रेन फंसे 454 लोगों में से 421 लोगों की वापसी हो चुकी है.

Operation Ganga: रोमानिया, मोल्दोवा से निकाले गए 6,222 भारतीय नागरिक: सिंधिया

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 7 दिनों में रोमानिया और मोल्दोवा से कुल 6,222 भारतीय स्वदेश सकुशल लौट चुके हैं. अगले दो दिनों में 1,050 और छात्र स्वदेश लौटेंगे. (Operation Ganga)