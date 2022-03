यूक्रेन में फंसे एमपी के 70 % छात्रों की हो चुकी है घर वापसी, बताया अपना दर्द

शुक्रवार को सागर और ग्वालियर के कई छात्र पहुंचे. यूक्रेन से आए छात्रों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के हालातों के बारे में भी बताया.

ग्वालियर: गौरव दिवस के नाम से मनेगा अटल जी का जन्मदिन, कांग्रेस की आपत्ति वाजपेयी नहीं माधव राव थे विकास पुरुष

देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को तरोताजा बनाए रखने के लिए उनके जन्मदिवस को ग्वालियर, नगर गौरव दिवस यानी सिटी डे के रूप में (Gwalior Gaurav Diwas) मनाने जा रहा है. जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है.

बमबारी के बीच भारत लौटी भोपाल की दो बेटियां, ईटीवी भारत को सुनाई अपनी दास्तां

यूक्रेन से भोपाल लौंटीं मिली और मुस्कान ने युद्ध भूमि के हालातों के बारे में बताया. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि कैसे वहां हालात गंभीर होते चले गए. उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा.

कोरोना ने देश के 1 लाख 53 हजार बच्चों को किया अनाथ, बाल अधिकार संरक्षण पर भोपाल में आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

भोपाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज 4 मार्च से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 26 राज्यों के बाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे. कार्यशाला में बच्चों से जुड़े अधिकारों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा. बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि कोरोना काल में देश भर में 1 लाख 53 हजार बच्चे अनाथ हुए हैं.

देखें मौत से पहले का वीडियो, फांसी के फंदे पर क्यों झूला प्रेमी जोड़ा

नीमच के ग्राम डायली के समीप जंगल में एक प्रेमी जोड़े ने जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक-युवती की लाश देखकर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

महिला दिवस पर विशेष: चंबल में बदलाव की बयार, बेटियों के जन्म पर होता है जलसा

दुनिया भर में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इस दिन को महिलाओं की समाज में मजबूत होती भूमिका को जश्न के तौर पर मनाया जाता है. इस महिला दिवस पर ईटीवी भारत किसी व्यक्ति विशेष से नही बल्कि एक ऐसी पहल से आपको रूबरू करा रहा है जो चम्बल अंचल में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में एक बदलाव लाई. जिस चम्बल में कभी बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था वहां आज उनके पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है. (KAMP group in bhind)

मध्य प्रदेश के 31वें डीजीपी बने सुधीर सक्सेना, सामने होंगी ये तीन अहम चुनौतियां...

MP के नए डीजीपी के रूप में सीनियर आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना ने पदभार ग्रहण किया. सुधीर सक्सेना कई केंद्रीय एजेंसियों में काम कर चुके हैं. नए डीजीपी के सामने महिला और बाल अपराध के साथ ही साइबर क्राइम पर लगाम लगाना मुख्य चुनौतियां है.

इंदौर में 150 गायों के कंकाल मिलने पर बोले नरोत्तम मिश्रा-आधी से ज्यादा गाय बीमार और वृद्ध थी

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में हुई गायों की मौतों पर सफाई दी है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गौशाला में मृत पाई गई गायों में आधी से ज्यादा गाय बीमार और बूढ़ी थीं. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है. (skeletons of 150 cows in Indore) (Narottam Mishra clarified on skeletons of 150 cows in Indore)

वीडियो में देखें कैसे यूक्रेन में फंसे छात्रों को बाहर निकाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ?

रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए शुक्रवार को नौवां दिन हो गया. हालात दिन पे दिन विकट होते जा रहे हैं. भारत सरकार सभी को वापस लाने के लिए जुटी है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छात्रों को इंडिया पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं.

झाडू़ और डस्टबिन की सप्लाई के लिए सफाई दरोगा मांग रहा था घूस, रंगे हाथ गिरफ्तार

एक रिश्वतखोर सफाई दरोगा को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 32 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. नगर परिषद सोयतकलां में घूस लेते हुए पकड़ा गया ये सफाई दरोगा सफाई सामाग्री झाडू, डस्टबिन और फिनाइल की सप्लाई करने वाले सप्लायर से रिश्वत मांग रहा था. 25 फरवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को इस संबंध में शिकायत मिली थी. सफाई दरोगा कमल किशोर शर्मा को ट्रैप करते हुए लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.