उज्जैन में 9 दिन के महाशिवरात्रि महोत्सव का हुआ समापन, भस्म आरती में शामिल हुई उमा भारती

महाशिवरात्रि पर्व के अगले दिन का खास महत्व है. इस दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती दिन में होती है.इसके अलावा पट खुलने के 48 घंटे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं. पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर आरती होती है. इसके बाद महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है.

कोई आया वापस, किसी को अभी भी इंतजार; चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले- सरकार जुटी है सबकी वतन वापसी होगी

मध्यप्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उपाध्यक्ष भाजपा से ही बनेगा. सीहोर में कथा वाचत प्रदीप मिश्रा को लेकर कमलनाथ के ट्वीट और कैलाश विजयवर्गीय के पत्र पर गृहमंत्री ने कहा कि कथा यथावत चल रही है, बंद नहीं की गई है. कमलनाथ की महाराज जी से कोई बात नहीं हुई. ट्विटर पर बैठकर चलती कथा में अफवाह फैलाकर विघ्न डाल रहे हैं. (Narottam Mishra statement on post of Deputy Speaker)

सिमी सदस्यों की वीसी संवेदनशील मामला, गृहमंत्री ने दिए जांच के निर्देश

28 फरवरी को सिमी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है. मामला संवेदनशील है.

VIDEO: लापरवाही के चलते जिला अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, जिम्मेदार मौन

जिला अस्पताल परिसर में बुधवार सुबह आक्सीजन प्लांट के निकट बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट (कचरे) के ढेर मे भीषण आग लग गई. आगजनी की यह घटना विकराल रूप लेती, इससे पहले ही आग को काबु कर लिया गया. बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के ही किसी कर्चचारी द्वारा लगाई गई. गनीमत रही की आग बुझ गई, नही तो लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था. (fire in mandsaur district hospital)

अद्भुत ! एक ही खेत में उगाईं अलसी की 3000 किस्में, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हुआ प्रयोग

सागर स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में एक खेत में अलसी की 3000 किस्में उगाई गईं हैं. इसका उद्देश्य किसानों को अलसी की फसल की तरफ आकर्षित करना. देश के प्रमुख 10 अनुसंधान केंद्रों में अलग-अलग जलवायु के हिसाब से अलसी सहित तिलहनी फसलों पर अनुसंधान चल रहा है.(3000 varieties of flaxseed grown on a field in sagar)

हैदराबाद आते समय डिवाइडर से टकराई कार, एमपी के दो युवकों की मौत

हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जिसमें मध्यप्रदेश के दो युवकों की मौत हो गई. युवक कार से हैदराबाद आ रहे थे. तभी मेडचल चेक पोस्ट पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई.हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए. (MP youths dies in Hyderabad)

इंदौर में अनूठी ठगी: फर्जी प्ले स्टोर ऐप के जरिये गुवाहाटी के व्यापारी को लगाई 81 लाख की चपत

इंदौर पुलिस ने गूगल प्ले स्टोर पर फर्जी ट्रेडिंग ऐप (fake trading app) के जरिये धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. युवक ने गुवाहाटी के एक व्यापारी से 81 लाख रूपए की धोखाधड़ी की थी. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया. (81 lakh cheated by Guwahati coal trader)

MP Budget 2022: प्रदेश सरकार से किसानों को काफी उम्मीद, आय बढ़ाने और टैक्स की दर में हो सकती है कमी

एमपी बजट 2022 से किसानों को काफी उम्मीद है. किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के उपाय मिल सकते हैं. किसानों की मांग है कि राज्य सरकार के हिस्से के टैक्स में कुछ कमी कर दी जाए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके. (MP Budget 2022)

कांग्रेस को नरोत्तम की चुनौती, कहा विधानसभा में BJP का ही होगा उपाध्यक्ष, कांग्रेस के बंटबारे में हमारी कोई रुचि नहीं

शिव महापुराण की नई पट'कथा'BJP नेताओं ने सीएम को लिखे पत्र,सीहोर जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

सीहोर के प्रसिद्ध कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा द्वारा रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम (Sehore Shiv Mahapuran Katha Controversy) पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी. इसके बाद से राजनीति जारी है. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिख कर सीहोर जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग की है.