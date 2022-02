सीएम शिवराज ने किया पीएम मोदी का महिमा मंडन! कहा नरेंद्र मोदी सुपर ह्यूमन हैं, उनमें भगवान का अंश है

पणजी में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि 'पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने विकास किया और विश्व में हमारी छवि सुधरी है. अब विदेश में भारतीय होने के नाते हमें विशेष सम्मान प्राप्त होता है. भारत का दुनिया में मान, सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है'.

जानें जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को पहले रावण और अब क्यों कहा चापलूस ?

सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की संज्ञा दिए जाने पर जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पटवारी ने कहा कि कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह चौहान की निंदा करती है. मुख्यमंत्री ने पद पर बने रहने के लिए पीएम को भगवान बता दिया. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला है. (jeetu patwari on cm shivraj singh chouhan)

भू-माफियों ने बेच दिया पर्यटन स्थल, सोती रही सरकार, जानें किसके नाम हुआ जनकताल

ग्वालियर में जनकताल की जमीन पर हुए गड़बड़झाले का प्रशासन उजागर कर दिया है. प्रशासन ने इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है. वहीं आनन-फानन में कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर उसी आनन-फानन में सरकारी घोषित कर दिया. (land fraud in gwalior)

कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर तंज, कहा- इन्होंने शराब का सेवन किया होगा...

इंदौर में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर जमकर हमला बोला. सज्जन सिंह ने कहा कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब का सेवन किया होगा, इसलिए उन्हें इस बात का अनुभव है कि कम मात्रा में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है.

सीएम शिवराज का पुतला दहन रोकने में झुलसे एसआई दीपक गौतम दिल्ली रेफर, NSUI जिला अध्यक्ष सहित 5 गिरफ्तार

बीते सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा सीएम शिवराज का पुतला जलाने से रोकने में झुलसे एसआई को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर किया गया है.इस मामले में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव आकाश तोमर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब पुतला जला रहे थे तो एसआई दीपक गौतम ने उसे छीनने की कोशिश की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी और आग एकदम से भड़क गई, जिसमें एसआई दीपक गौतम बुरी तरह से झुलस गए थे.

फिल्म 'ड्रीम गर्ल' की तर्ज पर लड़कियों की आवाज में करते थे धोखाधड़ी, चार गिरफ्तार, 100 से अधिक बने शिकार

फिल्म 'ड्रीम गर्ल' की तर्ज पर विजय नगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में जुट गई है.

CM शिवराज का निर्देश केंद्रीय प्रावधानों के मुताबिक तैयार हो बजट,MP को मिले ज्यादा से ज्यादा फंड

केंद्रीय बजट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने कहा है कि (mp budget direction on central budget) केंद्रीय बजट को ध्यान में रखकर योजना बनाएं. जिससे राज्य (shivraj plan to get more fund from center) को केंद्रीय बजट का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके.

राशन माफियाओं ने गरीबों के मुंह से छीना निवाला, 700 क्विंटल गेहूं गोदामों से गायब

नीमच में पीडीएस राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है. इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने छह आरोपियों पर केस दर्ज किया है. वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

एमपी में तीन जगह भीषण अग्निकांड, लाखों का हुआ नुकसान

इंदौर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आग लगने की खबर सामने आई है. साथ ही मंदसौर में भी चलती डंपर में आग लग गई. तीन जगहों पर आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है.

अब किसानों को रुला रहा प्याज ! लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा, खेतों में फेंकने का मजबूर

नीमच के प्याज किसान परेशान हैं. उन्होंने अपनी मेहनत का मुनाफा तो दूर लागत तक नहीं मिल पा रही है. किसानों की मानें तो एक बीघा प्याज की खेती पर जहां 40 हजार का खर्च आता है, वहीं 10 हजार रुपए इन्हें बेचकर मिल रहे हैं.