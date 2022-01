ओमीक्रॉन का असर, इंदौर में 4 फ्लाइट्स कैंसिल, नहीं मिले पैसेंजर, कई कंपनियां उडान रद्द करने की तैयारी में

कोरोना का हॉटस्पाट बने इंदौर में बढ़ते संक्रमण (omicron effect)का असर अब हवाई यातायात पर भी दिखने लगा है.इंदौर से संचालित होने वाली फ्लाइट्स को यात्री(four flights canceled from indore) नहीं मिल रहे हैं. 4 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है.

लापरवाही का संक्रमण, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जमीन पर बिखरी दिखाई दी कोरोना टेस्टिंग स्वाव स्टिक

MP में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. इसमें लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल की गई स्वाव स्टिक जमीन पर बिखरी दिखाई दीं.

MP Vyapam Exam 2022: अब 4 नहीं 6 हजार पदों पर होगी भर्ती, 12 लाख अभ्यार्थी देंगे एग्जाम

शनिवार से मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल अभ्यार्थियों के एग्जाम लेने जा रहा है. इस बार 12 लाख अभ्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं. इनके लिए 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 4000 पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा अब 6000 पदों के लिए होगी. (mp vyapam exam 2022)

जा रहे हैं शिवराज, अब कौन आएगा! कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा, बीजेपी में चल रही है कुर्सी की जंग

प्रदेश को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा. इसके लिए बीजेपी नेताओं में खींचतान चल रही है. ये दावा किया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने. उन्होंने दावा किया है कि सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी नेता ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं.(cm of madhya pradesh will be changed soon pc sharma )

आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम इंदौर में 48 घंटे में बंद करो जावेद हबीब के सेलून, महिला के सिर पर थूकने का मामला

महिला के सिर पर थूकने का जावेद हबीब के शो का वीडियो वायरल होते ही विधायक (bjp mla akash vijayvargiya)आकाश विजयवर्गीय खासे नाराज नजर आए. उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से शहर में स्थित जावेद हबीब के सभी ट्रेनिंग सेंटर (shut javed habib salon 48 hour in indore) अगले 48 घंटे में (akash vijayvargiya ultimatum) बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है.

राजपाल यादव ने की 20 लाख की धोखाधड़ी! फिल्मों में काम दिलवाने के नाम पर ऐंठे रुपए, इंदौर में शिकायत

फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत इंदौर में दर्ज हुई है. पीड़ित का आरोप है कि उनके बेटे को फिल्मों में काम दिलवाने के नाप पर राजपाल यादव ने उनसे 20 लाख रुपए हड़प लिए.(complaint rajpal yadav cheating indore )

फग्गन सिंह कुलस्ते ने महाकालेश्वर में करवाया जाप,पीएम मोदी की सलामती के लिए प्रार्थना, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए महाकालेश्वर मंदिर में जाप करवाया. कुलस्ते ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत कांग्रेस ने पीएम की जान को खतरे में डाला.(faggan singh worship mahakal for pm modi)

हैदराबाद पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, क्यों एमपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं सीएम ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तेलंगाना के दौरे पर हैं. उन्होंने हैदराबाद में भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत की. सीएम के विभिन्न राज्यों के दौरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं. (Shivraj Singh on Telangana Tour)

MP में कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार सख्त, मास्क नहीं तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल

MP में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप पर बिना मास्क वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का आदेश दिया है .

जनता की जान से खेल रही सियासत! आवाम के लिए कोरोना गाइडलाइन, 'खास' तो संक्रमण फैलाने में मस्त

भले ही कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर है. सियासत अपनी ही चाल में चल रही है. जिसका खामियाजा आने वाले समय में आवाम को उठाना पड़ेगा. कोरोना गाइडलाइन भले ही जारी (Public Forced to Follow Corona Guidelines) की गई है, पर ये सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए (Politicians Break corona Protocols in MP) तो इसके मायने ही शून्य हैं.