'कालीचरण' पर राजद्रोह का केस, कुछ देर में रायपुर कोर्ट में होगी पेशी,खजुराहो से हुए थे गिरफ्तार

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. आज सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) गिरफ्तारी हुई थी. 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी का किया था अपमान.

कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी-छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल ने कसा तंज

राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने हैं. गृह मंत्री (Home Minister objected to arrest of Kalicharan) ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (raipur police not violated any protocol) ने दो टूक जवाब दे दिया. रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है.

Face To Face Imarti Devi: सिंधिया मेरे भगवान, मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया, उनके लिए कुछ भी करूंगी

सिंधिया मेरे भगवान हैं. उन्होंने मुझे जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठाया है. शिवराज मेरे नेता, जो आदेश देंगे, जान लगाकर करूंगी. ये कहना है इमरती देवी का. उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है. वे लघु उद्योग नगम की चेयरमैन हैं.

हिंदू महासभा की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी: कल गांधी जी की हत्या के दोषी की पूजा करेंगे , हिम्मत है तो रोक लो

कालीचरण की गिरफ्तारी से हिंदू महासभा गुस्से में है. महासभा ने कहा कि कल हम गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटने वाले दत्तात्रेय परिचुरे की पूजा अर्चना करेंगे. अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम है, तो रोक ले. (raipur police caught kalicharan in khajuraho)

Betul Road Accident: बैतूल-इंदौर हाइवे पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 5 की मौत, 1 की हालत गंभीर

बैतूल में जोगली शुगर मिल के पास अनियंत्रित कार आम के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 5 लोगों की मौत (5 died in betul road accident) हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं.

A Soldier Is Never Off Duty: तमाशा-बीन बनी भीड़ के बीच फौजी ने दिखाया दम, नहर में बहते विद्युतकर्मी को बचाया

नरवर कस्बे में कृषि उपज मंडी के पास आरबीसी नहर में एक विद्युतकर्मी वीरेंद्र कुशवाह अचानक डूब गया और पानी में बहने लगा. वीरेंद्र (man drowned in shivpuri canal) के पानी में बहने के नजारे को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने वीरेंद्र को बचाने के लिए कोई जुगत नहीं लगाई. इसी दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बीएसएफ 108 बटालियन जैसलमेर में पदस्थ फौजी बृजेश उर्फ भोला भी वहां पहुंच गए.

हेडफोन लगा था...नहीं सुन पाई जिंदगी का आखिरी हॉर्न, ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत

कोतवाली थाना क्षेत्र में ग्वालियर बायपास पर गुरुवार की सुबह 8 बजे एक 27 वर्षीय युवती दामिनी जिम से वर्क आउट करने के बाद जब स्कूटी से घर लौट रही थी, तो ट्रक (truck hit scooty in shivpuri) की चपेट में आ गई. हादसे में युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवती ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए स्कूटी चला रही थी. प्रत्यक्षदर्शी राहगीरों की मानें तो ट्रक चालक ने हॉर्न बजाया और स्कूटी को ओवरटेक किया, लेकिन दामिनी हॉर्न नहीं सुन पाई. जिससे हादसा (girl died in shivpuri road accident) हो गया. दामिनी एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी.

परिवार के साथ पचमढ़ी में सीएम शिवराज, ट्वीट कर कहा फिलहाल प्रकृति का आनंद ले रहा हूं जल्द पर्यटन स्थलों की सरकार करेगी मार्केटिंग

सीएम शिवराज पचमढ़ी में अपने परिवार के साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं. इस दौरान उन्होने ट्वीट के बताया कि साल 2022 में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सरकार मार्केटिंग करेगी. देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नई सुविधाएं दी जाएंगी. केबल कार से धार्मिक पर्यटकों को एक अलग अनुभव दिया जाएगा. पर्यटक यहां की पहाड़ियों, दुर्लभ वनस्पतियों और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेगे. साथ ही पचमढ़ी में गोल्फ खेल को बढ़ावा दिया जाएगा.

प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में नव वर्ष के मौके पर बदले दर्शन के नियम, कहीं प्रसाद चढ़ाने तो, कहीं परिक्रमा पर रोक

नववर्ष के मौके पर मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बड़े मंदिरों में भगवान के दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. कोरोना और ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखने हुए महाकाल मंदिर, खजराना गणेश मंदिर इंदौर, रामराजा मंदिर ओरछा में मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और परिक्रमा करने पर रोक लगाने के साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य कर दिया है. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा.