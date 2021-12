इतने लाख करोड़ की कर्जदार है शिवराज सरकार! मंत्री ने सदन में बताया, कब-कब उठाया कितना उधार

मध्य प्रदेश ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है. कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में ये जानकारी दी. (MP 2 lakh 53 thousand crore debtor)

कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में कल से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेन्द्र सिंह पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा, विवेक तन्खा बोले 3 दिन में माफी मांगे, चौथे दिन माफी भी स्वीकार नहीं

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर मानहानि का दावा किया है. तन्खा की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने(Notice To CM Shivraj Singh of 10 crores ) 10 करोड़ का नोटिस भेजा है. नोटिस में तीन दिन में माफी मांगने को कहा गया है. 19 दिसंबर को भेजे गए इस नोटिस का आज दूसरा दिन है.

बड़ा खुलासा! 5 साल में MP में 68 हज़ार नवजात शिशुओं की अस्पतालों में मौत, सरकार ने सदन में दी जानकारी

प्रदेश में 2020-2021 में 13 हजार 530 नवजात बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पिछले पांच सालों में ऐसे नवजात बच्चों की संख्या 68 हजार से ज्यादा है. जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी ने सदन में ये जानकारी दी. लेकिन हमीदिया आगजनी मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बारे में मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था.(68 thousand newborns died in hospitals in MP in 5 years)

आरक्षण पर बहस, आमने सामने आए कमलनाथ-शिवराज, cm का दावा दे के रहेंगे रिजर्वेशन, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ में जोरदार बहस हुई.(mp assembly winter session second day 2021 ) इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के(mp government going supreme court on obc reservation ) साथ ही होंगे.

सर्दी में और शानदार हुई पचमढ़ी, बॉलीवुड स्टार्स की भी बनी पसंद, देखें खूबसूरत नजारे

उत्तरी भारत में बर्फ गिरने के बाद से मध्यप्रदेश में भी सर्दी अचानक बढ़ने लगी है. रविवार का रात पचमढ़ी का -0.5 डिग्री तापमान रात में रहा. वहीं दिन का तापमान 21.5 डिग्री दर दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में होशंगाबाद का तापमान दिन का 25.5 डिग्री, तो वहीं रात का तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया. सोमवार रात के तापमान में रविवार की अपेक्षा कुछ उछाल आया है. सोमवार रात का तापमान 2.2 डिग्री न्यूनतम देखा गया.

MP Corona Update: इंदौर में अब तक विदेश यात्रा से लौटे 12 यात्री कोरोना संक्रमित, क्या तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है MP ?

MP Corona Update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 20 नए मरीज पाये गये हैं (20 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस भोपाल में और 7 केस इंदौर में मिले हैं. वहीं, पिछले दो दिन में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्री भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं.

शिव की योगी राह! निजी-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, आज विधानसभा में पास हो सकता है MP Recovery Bill 2021

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने को तैयार है. हिंसक आंदोलन के दौरान सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार का विधेयक (Madhya Pradesh Public and Private Property Damage Prevention and Recovery Bill 2021) तैयार है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है. जानें इस कानून के प्रावधान.

ओबीसी से छल के लिए माफी मांगें कमलनाथ, इंदौर में ओमीक्रॉन के दो संदिग्ध मिले: गृह मंत्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि (Home Minister Narottam Mishra comment on kamal nath) सदन में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा कराने से कांग्रेस का पाप नहीं धुलने वाला है, वहीं इंदौर में ओमीक्रॉन के दो संदिग्ध मिलने की पुष्टि भी किया है.

MP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस नेताओं को दिखाया आईना, कहा कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय नहीं

एमपी में कांग्रेस के भीतर की अंदरुनी लड़ाई अब तंज और व्यंग्य के रुप में सामने आ रही है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की सक्रियता के मुद्दे को छेड़ा और निशाना साधा. बीजेपी अब इसे लेकर कहने लगी है कि क्या अरुण यादव एक तीर से दो-दो निशाने लगा रहे हैं. दरअसल अरुण यादव ने बगैर नाम लिए कई PCC Chiefs को निष्क्रिय करार दिया और सक्रिय होने की सलाह दे डाली है. (Arun Yadav controversial statement )