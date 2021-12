नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को दिखाया आईना! जनता की अदालत से डर गई कांग्रेस, इसलिए गई कोर्ट, अपनी गलती छिपाने के लिए दिया नोटिस

ओबीसी आरक्षण पर एमपी में सियासत जोरों पर है. ओबीसी आरक्षण को अटकाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनता की अदालत में जाने से डर(congress fear janta ki adalat says narottam mishra) रही है, इसलिए कानून की अदालत में गई है. (narottam mishra targets congress obc reservation)

MP panchayat chunav 2022: तय तारीख पर होंगे पंचायत चुनाव, OBC आरक्षण वाली सीटों पर नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. लेकिन जो OBC सीटों के लिए आरक्षण था फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को OBC आरक्षण सीटों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही आरोप प्रतयारोप का सिलसिला जारी हो गया है. (MP panchayat chunav 2022)

MLA प्रदीप लारिया को गोली मार दूंगा, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, वारयल ऑडियो पर बवाल, एक्शन की मांग

बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया को गोली मारने की बात करने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है. विधायक समर्थकों का आरोप है कि गोली मारने की बात सागर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन (audio i can shoot laria sagar ) के सचिव फारूख खान ने कही है. विधायक समर्थकों ने पुलिस थाने में केस भी दर्ज (bjp mla pradip laria audio viral)करवाया है.

panchayat election 2021 सरपंच के लिए लगी लाखों की बोली, उन्हीं चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं

मध्यप्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव(Madhya Pradesh panchayat election 2021)में सरपंच पदों की नीलामी की खबरें भी आ रही हैं. हाल ही में अशोकनगर जिले में एक सरपंच पद की 44 लाख में नीलामी होने का मामला सामने आ चुका है. बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में होने वाले प्रचार, प्रसार के खर्च की कोई सीमा तय नहीं (no expenditure limit)की है.

Winter Session of MP Assembly: ओबीसी आरक्षण पर सदन में घमासान! कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को बीजेपी ने बताया पश्चाताप

मध्यप्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण खत्म किये जाने पर (Congress gave notice of adjournment motion on OBC reservation in house) बवाल मचा है. कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिसि दिया तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का पश्चाताप बताया है.

MP Assembly Winter Session : सत्र के पहले CDS बिपिन रावत सहित दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि, कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित

एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया. पहले दिन एमपी विधानसभा में तीनों नव निर्वाचित विधायकों ने ली शपथ. इसके बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर एमपी विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई. (MP Assembly Winter Session)

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण: उमा भारती की शिवराज से चर्चा, ओबीसी आरक्षण के बिना 70% आबादी के साथ अन्याय होगा

MP में हो रहे पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया स्थगित किए जाने का मामला गर्माया हुआ है. इस मसले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर चर्चा की है. उमा भारती ने कहा मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्यप्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा.

भिंड से बरामद हुआ 10 क्विंटल गांजा, विशाखापत्तनम से केले के ट्रक में छुपाकर लाए तस्कर, 5 गिरफ्तार

ई-कॉमर्स साइट के जरिए गांजा तस्करी के खुलासे के बाद भिंड पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 1000 किलो गांजा बरामद (Bhind Police recovered 1000 kg of marijuana in a truck) किया है, ये गांजा आंध्रप्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम से लाया गया था. पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा करेगी.

किसान ने नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने लगाई थी लहसुन में आग, कृषि मंत्री ने बताया साजिश

फसल के उचित दाम नहीं मिलने पर मंडी में लहसुन बेचने पहुंचे किसान ने वहीं पर फसल को आग (Congressman burnt garlic in Mandsaur grain market) के हवाले कर दिया था, जिसे कृषि मंत्री ने कांग्रेस की साजिश बताया है. मंत्री ने ये भी आरोप लगाया है कि फसल जलाने वाला किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी थी.

Cold Waves in MP : पचमढ़ी में पारा पहुंचा शून्य से 5 डिग्री कम पर, फिर भी बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या

पचमढ़ी में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है. रविवार की रात को यहां का तापमान minus 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई. (Cold Waves in MP)