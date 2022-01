सतना दौरे पर सीएम शिवराज के हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, सड़क मार्ग से पहुंचे

सतना में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलिकॉप्टर अचानक खराब हो गया. ऐसे में उन्हें नागौद से दुर्गापुर हेलिकॉप्टर से जाना पड़ा. (technical issue in cm shivraj helicopter)

राहुल गांधी से मिले कमलनाथ, 1 घंटे चली मुलाकात, घर-घर चलो अभियान सहित 5 राज्यों के चुनाव पर हुई चर्चा

एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष (kamalnath met rahul gandhi) कमलनाथ नई दिल्ली राहुल गांधी से मिले. दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात लगभग 1 घंटे चली.

भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, सीएम के खिलाफ आपत्‍तिजनक वीडियो पोस्‍ट करने वाले युवक को मुंबई से दबोचा

भोपाल क्राइम ब्रांच ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए इकबाल परवेज को मुंबई से दबोचा है. दरअसल, आरोपी इकबाल ने सीएम शिवराज के खिलाफ आपत्‍तिजनक बयान (CM Shivraj Singh Chauhan objectionable video) दिया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए अब क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को भोपाल ला रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की बैलगाड़ी की सवारी, जानें फिर क्या हुआ

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ विस्तारक महाअभियान के तहत खरगोन के दयालपुरा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी की. यही नहीं उन्होंने गाड़ी की लगाम भी थामी.

6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सीएम शिवराज की नाराजगी के बाद हटाए गए मुरैना एसपी

शनिवार को 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें मुरैना के पुलिस अधिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें लेकर बीते दिनों सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी.

SC/ST Reservation in Promotion: आरक्षण पर 'सुप्रीम' फैसले का भाजपा ने किया स्वागत, नरोत्तम मिश्रा बोले-कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से तैयार है डाटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण (SC ST reservation in promotion) के पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया है. इसे लेकर कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि वो डाटा तैयार करें और उसके बाद ही किसी अंतिम फैसले की तरफ बढ़ा जा सकता है. कोर्ट के इस फैसले (SC on Reservation in Promotion) का बीजेपी ने स्वागत किया है तो MP में कांग्रेस सत्ताधारी दल पर निशाना साध रही है.

चुनावी आहट! 2023 को लेकर अब युवा कांग्रेस ने शुरू किया बूथ चलो अभियान, 5 लाख युवाओं को जोड़ने का रखा लक्ष्य

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कमर कस ली है. 'घर चलो, घर-घर चलो' अभियान के बाद प्रदेश युवा कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है. यह अभियान एक फरवरी से शुरू होगा. इसमें कांग्रेस ने 5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है.

ऐसा क्या हुआ कि शराब पीने के बाद दोस्त ने कर दी दोस्त की हत्या, पढ़ें जबलपुर मर्डर की कहानी

जबलपुर में आर्मर्ड फोर्स व्हीकल फैक्ट्री के पास लहुलहुान पड़ा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. (murder in jabalpur)

UP के CM योगी को MP में धमकी! रीवा में एक हफ्ते में चौथी बार मिला टाइम बम, पत्र में योगी का जिक्र

रीवा में एक हफ्ते के अंदर चार बार कथित टाइम बम (Four time bombs found in a week on National Highway 30) मिलने से पुलिस भी हैरान है, इस बार मऊगंज में नेशनल हाइवे-30 के नीचे मिले बम का डिजाइन भी अलग है, बम के पास एक पत्र भी मिला है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र है.

एक फरवरी से बदलने वाले हैं कई नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा फर्क

एक फरवरी से कई नियम बदलने वाले हैं. इन नियमों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. (budget on health 2022)