Corona Returns MP में सतर्कता, सभी जिलों के CMHO को निर्देश, पॉजीटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेसिंग करें

दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ने दहशत फैला रखी है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के गाइडलाइन भेजी है. केंद्र की नई गाइडलाइन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है. गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र से मिले पत्र के बाद प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश (Instructions to all CMHO) भेजे गए हैं. निर्देश के तहत कोरोना पॉजीटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेसिंग (New cases genome sequencing) कराई जाएगी. इसकी रिपोर्ट एम्स दिल्ली भेजी जाएगी.

MP में हैवानियत की हदें पार, पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उतारा मौत के घाट

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. (Singrauli Wife murder Case) यहां एक हैवान पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. चरित्र संदेह के चलते पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया. (Singrauli Hawan Pati) इसके बाद खुद आत्महत्या कर जान दे दी.

फिर छलका विधायक रामबाई का दर्द, पति को याद कर मंच पर ही रो पड़ीं

दमोह। पथरिया से बसपा की एकमात्र महिला विधायक रामबाई (patharia bsp mla rambai) परिहार का दर्द अक्सर जुबां पर आ ही जाता है. उनके परिजन देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है. यही दर्द गाहे बगाहे उनके चेहरे पर नजर आ ही जाता है. ताजा मामला संत गाडगे महाराज की जयंती का है. उनके निवास पर संत गाडगे जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा की प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान पथरिया विधायक ने कहा कि लोग कहते हैं कि क्या आप भाजपा या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी? तो मैं कहती हूं कि कांग्रेस और भाजपा में मैं कभी नहीं जाऊंगी.

Crona Virus BF.7 वेरिएंट से MP अलर्ट, अस्पतालों में भेजे जा रहे रैपिड एंटीजन किट और जरूरी उपकरण

दुनियाभर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. (MP New Corona Virus) भारत भी कोविड वायरस की संभावित लहर से लड़ने के लिए तैयार है. बीएफ.7 ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि चीन जैसे देशों में इस वेरिएंट (bf 7 omicron variant) ने खूब कहर बरपा रखा है.यही वजह है कि MP की सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन किट (rapid antigen kit) और जरूरी उपकरण भेजे जा रहे हैं.

BJP विधायक रामपाल ने अपनी ही सरकार को लिखे 77 पत्र, अब तक नहीं मिला जवाब

बीजेपी विधायक रामपाल सिंह(Bjp Mla Rampal Singh) ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखा है. बीजेपी विधायक ने एक नहीं बल्कि 77 पत्र मंत्री को लिखे हैं (rampal write 77 letters to minister). खास बात यह है कि मंत्री ने बीजेपी विधायक के इन पत्रों को जवाब नहीं दिया है. वहीं सफाई में मंत्री सिलावट का कहना है कि 46 पत्र को अपने विशेष सहायक के माध्यम से विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा गया है, बाकि पत्र विचाराधीन है.

MP Assembly कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

मध्यप्रदेश विधासनभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की ओर से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर (No confidence motion dropped) गया. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है. फाइनेसियल मैनेजमेंट में मध्यप्रदेश का नाम लिया जाता है. हमने जो कर्ज लिया, वो सीमा के तहत है.

ऑस्ट्रेलियाई दूल्हे की दुल्हन बनी MP के मैकेनिक की बेटी, पढ़ें पूरी कहानी

ऑस्ट्रेलिया के एक युवक की मध्य प्रदेश की लड़की से हुई शादी आजकल सभी के जुबान पर है. धार जिले के मनावर में एक साइकिल रिपेयर करने वाले की लड़की तबस्सुम हुसैन की शादी आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में रहने वाले ऐश हॉन्सचाईल्ड से हुई है. तबस्सुम हुसैन पढ़ाई के लिए ब्रिसबेन गई थी, वहीं पर दोनों का प्रेम परवान चढ़ा. इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गये.

MP Assembly Winter Session कोरोना को लेकर शिवराज ने समीक्षा के साथ दिए दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिए जा रहे बयान के बीच हंगामा भी होता रहा. अपने जवाब के साथ शिवराज सिंह कांग्रेस को भी कठघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे थे. इसके अलावा कोराेना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा सदन में करने के साथ उचित दिशा-निर्देश भी दिए.

MP Assembly Session मंत्री मोहन यादव के सीता वाले बयान पर हंगामा, जानिए- नरोत्तम मिश्रा को क्यों मांगनी पड़ी माफी

मध्यप्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक चली. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा राम और सीता पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायक काफी आक्रामक रुख (Congress hungama minister Mohan Yadav statement) अपनाए रहे. अंततः गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सदन में माफी मांगनी पड़ी. इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन शुरू हुआ. इस बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी थीं, जिसने हमने फिर से शुरू किया.

Narottam Mishra PC अविश्वास प्रस्ताव आधारहीन, कमलनाथ गुट के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को अकेला छोड़ा

मध्यप्रदेश विधानसभा में शीत सत्र के दौरान पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra said) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ गुट के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को अलग-थलग कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के सदन में नहीं आने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि इतना नीरस, तथ्यहीन, आधारहीन और तर्कहीन अविश्वास प्रस्ताव सदन (No confidence motion baseless) में कभी नहीं आया. कोरोना को लेकर गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं.

MP Assembly Election 2023 गुजरात फार्मूले से उत्साहित भाजपा को एंटी इन्कंबेंसी भय, जाने क्या है पार्टी का प्लान

मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा को अंदर ही अंदर एंटी इन्कंबेंसी का भय सता रहा है. बावजूद इसके पार्टी गुजरात चुनाव नतीजों से बेहद उत्साहित भी है. उसे लगता कि भाजपा गुजरात मॉडल अपनाकर एमपी में भी पुनः सत्ता पर काबिज हो सकती है. पार्टी इस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या बगैर मंत्रियों और विधायकों के टिकट बदले सत्ता हासिल करना संभव है. (MP assembly election 2023)