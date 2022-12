विवादों में पठान, MP में 'बेशरम रंग' और 'भगवा' कपड़े पर बवाल, नरोत्तम ने दीपिका को दी ड्रेसिंग सेंस सुधारने की सलाह

अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान आने से पहले की कंट्रोवर्सी (shahrukh khan movie pathan controversy) का शिकार हो रही है. शाहरुख खान के वैष्णो माता मंदिर जाने से ज्यादा फिल्म पर बवाल दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए कपड़े और गाने पर है. गाने में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी और गाने के बोल बेशरम रंग पर आपत्ति जताई जा रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेत्री को ड्रेसिंग सेंस सुधारने की सलाह दी है.

Congress Strategy राहुल की यात्रा के बाद, अब MP में प्रियंका गांधी का अभियान,"हाथ से हाथ जोड़ो' से दिखाएंगी दम

2023 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरु कर दी है. अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंक गांधी वाड्रा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में महिला मार्च का पूर्ण रूप से नेतृत्व करेंगी, यह अभियान मार्च महीने में शुरु किया जाएंगी. प्रियंका गांधी का यह मार्च ''हाथ से हाथ जोड़ो'' अभियान के तहत राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में हो सकता है.

Bhopal love jihadफैजल बना शान पंडित, छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर कई बार किया रेप,आरोपी गिरफ्तार

भोपाल में फिर लव जिहाद का मामला (Bhopal love jihad) सामने आया है. अपने असली धर्म को छिपाते हुए एक युवक ने स्कूली छात्रा को प्रेमजाल में फंसा लिया. प्रेम-प्रसंग के बाद उसने छात्रा से शारीरिक संबंध बना लिए. कुछ दिनों बाद छात्रा को युवक के दूसरे धर्म के होने की बात पता चली. छात्रा द्वारा विरोध करने पर युवक ने उससे मारपीट की. मामले की शिकायत मिलने पर अजाक थाने में रेप, लव जिहाद व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Accused arrested) कर लिया है.

जानें किस मामले में कोर्ट में पेश हुए प्रद्यु्म्न सिंह तोमर, अदालत ने किया बरी

ग्वालियर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रद्यु्म्न सिंह तोमर आज जिला न्यायालय में पेश हुए (mp energy minister present in gwalior court). कोर्ट ने चक्काजाम करने के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया. इसके बाद तोमर काफी खुश नजर आए. बताया गया कि घोसीपुरा क्षेत्र में कुशवाह समाज के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उससे नाराज नागरिकों ने सड़क पर चक्काजाम किया था. उस समय तोमर कांग्रेस में थे और उस जाम में वे भी शामिल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने तोमर के खिलाफ भी केस दर्ज किया था.

Satna Rape रोटी मांगने की महिला को मिली ऐसी सजा, 12 दिनों तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप

मध्यप्रदेश के सतना जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. एक ढाबे पर रोटी मांगने पहुंची महिला के साथ तीन लोगों ने बंधक बनाकर 12 दिनों तक बारी-बारी से रेप किया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Sagar Dance video कॉलेज में छात्र छात्राओं ने 'पतली कमरिया' पर लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल

सागर। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के राहतगढ़ कस्बे की सरकारी कॉलेज का एक वीडियो इन दिनों जमकर बहुत वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में कॉलेज की छात्र छात्राएं फिल्मी गाने पर डांस करते हुए रील बना रहे हैं. बॉलीवुड के ''पतली कमरिया'' गाने पर बनी ये रील जमकर वायरल (Patli kamriya Dance Video Viral) हो रही है, इसमें छात्राएं जहां कॉलेज के अंदर रेल बना कर डांस कर रही हैं, तो वहीं छात्र कॉलेज के गेट पर इसी गाने पर अश्लील तरीके से डांस करते दिख रहे हैं.

MP Crime News पति से विवाद के बाद महिला ने एसिड पीया, इलाज के दौरान मौत, शिवपुरी में होटल में मिला चौकीदार का शव

इंदौर में एक महिला ने पति को डराने के लिए एसिड पी लिया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से मामूली बात पर विवाद हो गया था, गुस्से में आकर उसने यह कदम उठा लिया. वहीं शिवपुरी में 35 वर्षीय एक युवक और चौकीदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, युवक का शव अपने कमरे में फंदे से लटका मिला जबकि चौकीदार का शव होटल में मिला. दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल का पूजन किया, बोले-यहां असीम ऊर्जा है

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis) बुधवार को उज्जैन पहुंचे. उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. फडणवीस ने बाबा महाकाल के धाम गर्भगृह में पूजन-अभिषेक कर नंदी हॉल में ॐ नमः शिवाय का जाप किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बाबा के दर्शन के लिए आता रहता हूं. बाबा महाकाल का मंदिर असीम ऊर्जा का केंद्र है. महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल यहां पर नहीं करें.

उमरेठ की शान है शिवानी, गांव की लड़कियां ले रहीं प्रेरणा, जाने इनकी कहानी

फौज, पुलिस या खेल का मैदान हो हर जगह भारत की बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं. छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव उमरेठ के किसान नंदलाल पवार की मंझली बेटी शिवानी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है. शिवानी पवार ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपने गांव की लड़कियों के लिए एक नई मशाल जलाई है. शिवानी की कहानी भी "दंगल" फिल्म की तरह है. यहां भी उसके गांव में पहले सिर्फ लड़कों को ही कुश्ती लड़ने के लिए भेजा जाता था.

4 साल की मासूम का हौसला जानकर आपके उड़ जाएंगे होश, देखें बच्ची का जोश..

भारत को ऐसे ही भक्ति प्रधान देश नहीं कहा जाता. यहां आस्था एवं भाव से भरे ऐसे भक्त मिलते है कि आपको देखकर सहसा यकीन ही नहीं होगा. एक 4 साल की ऐसी मासूम भक्त इस समय मां नर्मदा की कठिन परिक्रमा कर रही है. यह परिक्रमा करीब साढ़े तीन हजार किमी. की होती है. इस मासूम के साथ उसके परिवार के 6 अन्य सदस्य भी चल रहे हैं. मां नर्मदा के प्रति अटूट आस्था रखनी वाली यह बच्ची प्रतिदिन 25 किमी. पैदल यात्रा करती है. अभी तक उसे यह यात्रा करते हुए करीब 2 माह बीत चुके हैं. उसे अभी और 2 माह लगेंगे. (you shocked to see courage of 4 year old innocent)