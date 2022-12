MP Mission 2023 गुजरात की जीत से जोश में बीजेपी, MP में प्रचंड बहुमत की तैयारी, चंबल-अंचल से आगाज

देश में गुरुवार को दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए. जिसमें हिमाचल में हर बार की तरह अपना रिवाज निभाते हुए सरकार बदली गई और कांग्रेस ने जीत हासिल की. वहीं गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए इतिहास बनाया है. अब इन दो राज्यों के नतीजों के बाद बीजेपी की नजर साल मिशन 2023 और 24 पर है. जिसको लेकर मध्यप्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई है. खास बात यह है कि एमपी में बीजेपी ने चंबल अंचल से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की है.

कुलपति अब 'कुलगुरु', जीतू पटवारी का BJP पर तंज, नाम बदलने से ज्यादा नीयत का ठीक होना जरूरी

इंदौर। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम कुलगुरु करने पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार की शिक्षा नीति पर कटाक्ष किया है ( jitu patwari statement). पूर्व मंत्री ने कहा कि सिर्फ कुलपतियों का नाम बदलने से विश्वविद्यालय की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती है. बल्कि इसके लिए नीति और नीयत ठीक होना जरूरी है.

MP Sheopur बेहद शर्मनाक .. कड़कड़ाती ठंड में महिलाओं को जमीन पर लिटाया, टॉर्च के सहारे नसबंदी ऑपरेशन

श्योपुर जिले में महिला नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं. अस्पताल में बेड और स्ट्रेचर के इंतजाम करने की जगह जमीन पर लिटाकर महिलाओं की नसबंदी की गई. 9 डिग्री टेंपरेचर के बीच महिलाएं ठंड में ठिठुरती रहीं लेकिन, जिम्मेदारों ने रजाई-गद्दे तक के इंतजाम नहीं किए. अब आरोप लग रहे हैं कि टारगेट को पूरा करने के चक्कर में बदहाल इंतजामों के बीच यह शिविर आयोजित किया गया.

तन्यम से कुछ ही फीट की दूरी पर रेस्क्यू टीम, टनल खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, रेस्क्यू जारी कुछ ही घंटे में निकाला जा सकता है बाहर

बैतूल जिले के मांडवी में बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय तन्मय को बाहर निकालने के लिए (Rescue continues 65 hours for Tanyam) रेस्क्यू जारी है. टनल खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से दिक्कत आ रही है. बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम तन्मय से कुछ ही फीट की दूरी पर है. 10 फीट तक टनल खोद ली गई है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तन्मय को 1-2 घंटे में बाहर निकाला जा सकता है. तन्मय को निकालने के लिए बोर के समानांतर 44 फीट गहरा गड्‌ढा खोदा गया है.

MP Sagar मंत्री गोपाल भार्गव का निराला अंदाज, गृह नगर में कहीं पान खाते तो कहीं चंपी कराते आए नजर

साल 1985 से विधानसभा चुनाव में लगातार विजय पताका फहराने वाले पीडब्लूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं. उन्होंने जब से राजनीतिक जीवन शुरू किया तभी से वह लोगों के बीच घुल-मिल रहे हैं. इतना वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनका ये अंदाज आज भी कायम है. गुरुवार को मंत्री गोपाल भार्गव ने दुकान पर जाकर पान का लुत्फ उठाया. इसके बाद सैलून की दुकान पर चंपी करवाई. इसके साथ ही बाजार में गावों से आए लोगों से बड़ी सहजता से बातचीत की.

Indore Triple Talaq पत्नी के चरित्र पर शक, पति ने जमकर पीटा, तीन तलाक बोलकर पीड़िता को घर से निकाला

इंदौर में तीन तलाक के मामले लगातार सामने (Indore Triple Talaq) आ रहे हैं. इसी कड़ी में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ इंदौर के चंदन नगर थाने पर तीन तलाक की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है. महिला को पति काफी दिनों से परेशान कर रहा था. पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ तीन तलाक सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Jabalpur Conversion Case धर्मांतरण का मामला, बजरंग दल की FIR दर्ज करने की मांग, थाने में पढ़ा हनुमान चालीसा

जबलपुर में कुछ दिनों पहले एक महिला ने अपने पति के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसपर कोई कार्रवाई नहीं होने हिंदू संगठनों ने पुलिस से मामले में एफआईदर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है. पूरे मामले का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने का घेराव किया और थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया.(Jabalpur conversion case). पुलिस को कई गई शिकायत में पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.

उज्जैन में छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने घर पर चलाए पत्थर, युवती की नाक फूटी पूरा परिवार जख्मी

इंदौर के साथ-साथ अब उससे सटे जिले उज्जैन में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं. यहां पिछले 4 दिनों में तीन बड़ी वारदातें सामने आई हैं. कार्तिक मेले में युवक की चाकू से हत्या के बाद पार्षद व पूर्व मंत्री पर चाकू से हमला हुआ था. अब इसके बाद CCTV फुटेज के जरिये एक अन्य घटना सामने आई है. इसमें आधा दर्जन से अधिक बदमाश एक घर पर पथराव करते दिख रहे हैं. इस पथराव में एक युवती की नाक फट गई. जबकि उसके परिवार के सभी लोग जख्मी हो गए. बदमाशों ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ भी की और फरार हो गए.

RSS अब बेरोजगारी से निपटेगा, देश में पहली बार MP में खुलेंगी संघ की रोजगार शाखाएं

बीजेपी की संकटमोचक आरएसएस मध्यप्रदेश समेत देशभर में चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर मैदान में (RSS now deal unemployment) आकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है. देश में पहली बार आरएसएस किसी राज्य में रोजगार सृजन केंद्र (Employment branch of Sangh in MP) खोलने जा रही है. मध्यप्रदेश में 16 जिलो का चयन कर लिया गया है. बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घिरता देख संघ ने ये रणनीति बनाई है. क्योंकि मध्यप्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 35 लाख पार कर गई है. इस वोट बैंक को साधना बड़ी चुनौती है.

MP Government Recruitment के लिए डेढ़ लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, जाने किस विभाग में हैं कितने पद

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली जा रही है. मध्यप्रदेश में निकली बंपर सरकारी भर्ती को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित हैं. पिछले 2 माह में ही डेढ़ लाख युवा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करा चुके हैं.युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान ग्रुप 2 में पटवारी पद की परीक्षा को लेकर है. बताया जा रहा है कि इसकी नियम पुस्तिका करीब डेढ़ करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड की जा चुकी है.