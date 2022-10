Gwalior Dengue Case: ग्वालियर में डेंगू का तांडव ! 3 लोगों की मौत, 300 से अधिक पॉजिटिव

ग्वालियर अंचल के लोगों के लिए इस समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू के डंक का प्रहार शुरू हो चुका है. दीपावली तक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 के पार हो चुकी है. वहीं अभी तक डेंगू के 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है. हालात यह हो चुके हैं, अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में डेंगू के मरीजों के बाद फुल हो चुके हैं.

BJP Mission 2023: भाजपा के नए कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू, गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी सहित भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी का नया कार्यालय बनकर तैयार हो गया है. इस नए नए कार्यालय में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है. आज भोपाल और नर्मदापुरम जिलों की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मीटिंग हुई है. वहीं बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी एमपी के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा की गई.

महिला क्रिकेट पर BCCI के फैसले से खुश यशोधरा राजे सिंधिया, कहा- महिला समानता को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर पैसा मिलने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद देश में महिला समानता की आवाज मजबूत हुई है. बीसीसीआई के इस निर्णय के बाद समाज के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही बदलाव आएगा.

Bandhavgarh Tiger Reserve में बाघिन और शावकों की अठखेलियां देख पर्यटक उत्साहित, Video Viral

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया है, जहां बाघिन और शावकों की अठखेलियां नजर आ रही हैं. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों शोले फिल्म के जय और वीरू की जोड़ी की तरह बाघिन डॉटी के दोनों शावकों की जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है. इस बीच बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल में घूम रही थी और अठखेलियां कर रहे थे तभी पर्यटकों की नजर बाघिन पर पड़ गई और पर्यटकों ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है.

Ujjain News: सूर्य ग्रहण के दिन घर की खुशियों को लगा ग्रहण, पटाखा फोड़ते वक्त मौत बनकर आया ग्लास का टुकड़ा, मासूम की मौत

उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र से बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. दीवाली के दूसरे दिन पटाखा फोड़ते वक्त एक 11 वर्षीय मासूम को मौत हो गई. गिलास का एक टुकड़ा गले में धंसने से मासूम की मौत हो गई. वहीं घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

Bharat Jodo Yatra पर मंत्री गोपाल भार्गव बोले- कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, इंजेक्शन लगाने से क्या मुर्दा जिंदा होता है

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) को लेकर कांग्रेस जहां अपार जन समर्थन मिलने के दावे कर रही है. वहीं भाजपा इस यात्रा को मृतप्राय हो चुकी कांग्रेस को जीवित करने का असफल प्रयास बता रही है. शुक्रवार को इस मामले में राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव (Minister Gopal Bhargava) ने कहा कांग्रेस अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है.

MP Rewa : इकतरफा इश्क में सिरफिरे आशिक ने किशोरी के घर के बाहर फोड़ा बम, फैली दहशत

रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका के घर के बाहर दिवाली बम फोड़ कर आतंक मचा दिया. इसके बाद घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है. एक तरफा प्यार में युवक ने किशोरी के साथ छेड़खानी की. मगर जब किशोरी ने इस बात का विरोध किया तो युवक द्वारा उसके घर के बाहर ये हरकत की गई.

Sagar Dr Harisingh Gour University: सागर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक की रिसर्च, जलस्त्रोतों को निगलने वाली जलकुंभी से बन सकता है बॉयोफ्यूल

डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय (Dr Harisingh Gour University Sagar) के वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रो.अश्वनी कुमार का नाम रिसर्च के क्षेत्र में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में जाना जाता है. (Research by Prof Ashwani Kumar) खास बात यह है कि, उनकी रिसर्च स्थानीय समस्याओं को खत्म करने और लोगों को नई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए होती है. (Research on Hyacinth) इसी दिशा में उन्होंने जल स्रोतों का काल बन चुकी जलकुंभी से बायोफ्यूल बनाने की रिसर्च की है.

MP Cheetah Project: भारत आए चीतों के मिलन में बंदिशें बरकरार, नामीबियाई एक्सपर्ट व्यवस्था से नाखुश, फंसा तकनीकी पेंच

श्योपुर में चीता प्रोजेक्ट के लिए गठित टास्क फोर्स की मीटिंग हुई. (Cheetah Task Force Meeting Ineffective) लेकिन नामीबिया से आए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया. आज शुक्रवार को टास्क फोर्स के सदस्य बड़े बाड़े का निरीक्षण करेंगे. (Cheetahs will not Shift in big enclosure)चीतों की क्वॉरंटीन की 30 दिन की अवधि भी पूरी हो चुकी है.

MP युवक का देसी जुगाड़! बैटरी और मोटर से बना डाली इलेक्ट्रिक साइकिल, बाइक का ढूंढा विकल्प

कहते हैं अगर इंसान में जुनून और जज्बा हो तो वह मिट्टी को भी सोना बना सकता है. मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में रहने वाले युवक राजेश लोहार ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. उसने बैटरी और मोटर के जुगाड़ से ऐसी साइकल बना दी जो 30 किलोमीटर तक चलेगी. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानिए राजेश के जुगाड़ की पूरी कहानी.