MP Panchayat Chunav 2022: भिंड- मुरैना हिंसा की घटनाओं के बीच खत्म हुआ पहले चरण का मतदान, कुछ जगह फायरिंग और पथराव हुआ

भिंड/मुरैना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) के पहले चरण में जिले की लहार और रौन जनपद की 100 पंचायतों में वोट डाले गए. पंचायत चुनाव के लिए सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक वोटिंग हुई. इस दौरान भिंड़-मुरैना में कुछ मतदान केंद्रों से हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं. मिहोना के असनेट में पोलिंग बूथ पर उपद्रवियों के पथराव में एसआई अमित सिकरवार घायल हुए हैं.

MP Panchayat Election 2022: सतना में मतदान केंद्र पर हादसा, दीवार गिरने से एक मतदाता की हुई मौत

सतना। पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. कई जगह पथराव और फायरिंग की खबरें सामने आई है. इसी बीच सतना के मतदान केंद्र किटहा में दीवार गिरने से एक वोटर की मौत हो गई.

Controversy Over Bhagwat: पूर्व पार्षद के समर्थक की शिकायत पर इंदौर नगर निगम ने हटाया भागवत कथा का मंच, रहवासियों ने पुलिस से की शिकायत

इंदौर के बक्शी बाग में नगर निगम की टीम द्वारा भागवत का मंच हटाने को लेकर तनाव है. रहवासियों का आरोप है कि परमिशन होने के बावजूद धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डाली गई है. उन्होने कहा कि परेशान करने के मकसद से पूर्व पार्षद ने समर्थक द्वारा इसकी शिकायत अधिकारियों से कराई है. मामला धार्मिक होने के चलते एहतियातन क्षेत्र में फोर्स तैनात की गई है.

High Court Gwalior Order : दोषपूर्ण विवेचना पर सख्ती, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग पर भेजें, तभी मिले नई फील्ड पोस्टिंग

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को 6 महीने और एक साल की ट्रेनिंग लेने के बाद ही फील्ड पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं. दरअसल, हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में दोषपूर्ण विवेचना के चलते ये आदेश सुनाया. इससे पहले भिंड के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हाई कोर्ट 6 महीने के प्रशिक्षण के आदेश दे चुका है.

Panchayat Election Satna MP: मतदान केंद्र के अंदर रिवॉल्वर लेकर पहुंचे आरआई, पुलिसकर्मी ने रोका, नहीं रुके तस्वीरें वायरल

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सतना जिले में आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन देखा गया. बड़ी बात यह है कि यह उल्लंघन कोई और नहीं बल्कि निर्वाचन के अधिकारी और कर्मचारी करते दिखे. सोहावल ब्लॉक के आरआई मतदान कक्ष में रिवाल्वर लेकर पहुंच गए. इसकी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हो गईं.

MP Human Rights Commission : छतरपुर के नौगांव में तपड़ती रही गर्भवती, नवजात की मौत, मानवाधिकार आयोग ने दिखाई सख्ती

छतरपुर जिले के नौगांव सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिये तड़पती रही महिला. छह घंटे बाद उसको रेफर किया गया. इसके चलते एंबुलेंस में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसमें नवजात बच्चे की मौत हो गई. इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर व सीएमएचओ को एक माह के जांच कराकर जांच रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

MP Panchayat Election 2022: कहीं पहली बार युवाओं ने डाले वोट, कहीं 116 साल की बुजुर्ग ने किया मतदान

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है. ग्रामीण सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव गावड़ी में 116 साल की बुजुर्ग महिला प्रताप बाई ने वोट डाला. वहीं शहडोल में 102 और जबलपुर जिले में 100 साल की वृद्ध महिलाएं वोट डालने पहुंची. (MP Panchayat Election 1st Phase) (Voting continues for village government)

Sheopur MP : श्योपुर जिले के दो बूथ केंद्रों पर सर्प निकलने से हड़कंप, एक को काटा, दूसरे के पैरों में लिपटा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले जिले में दो अलग- अलग जगह सर्प ने हड़कंप मचा दिया. इस दौरान सांप ने एक कोटवार को काट लिया. वहीं दूसरी जगह नॉडल अधिकारी के पैर में लिपट गया. दोनों को उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है. (Snake on Two booth centers of Sheopur district) (Snake bitten Kotwar on Booth centre) (Snake wrapped around officer feet)

Panchayat Election MP 2022 : दावे फेल, सतना जिले में किसी भी पोलिंग बूथ नहीं दिखी कोविड सामग्री

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के दौरान पोलिंग बूथों में किसी भी मतदान केंद्र में कोरोना सामग्री नजर नहीं आई. न सेनेटाइजर, न मास्क, न फेस शील्ड, न टेम्प्रेचर मापी. राज्य चुनाव आयोग ने ये सामग्री खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च किए. सवाल ये है कि लाखों की सामग्री कहां गई या फिर कागजों में खरीदी कर घोटाले को अंजाम दिया. (Kovid material not see any polling booth) (Panchayat elections in Satna district)

Viral Video: नेताजी का वजन ना सह पाया मंच! जनसंपर्क के दौरान BJP महापौर प्रत्याशी समेत मंत्री तुलसी सिलावट और कई कार्यकर्ता धड़ाम

इंदौर। पिपलिया कुमार गांव में उस दौरान रोचक स्थिति बन गई, जब भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव स्वागत मंच से धराशायी हो गए. दरअसल यह घटना उस समय हुई जब कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए मंच पर महापौर प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे, इस दौरान मंच पर क्षमता से अधिक कार्यकर्ता चढ़ गए.