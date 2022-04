कैद में बैठे 'शिव' को आजाद कराएंगी 'उमा', 11 अप्रैल को हजारों समर्थकों के साथ करेंगी अभिषेक

रायसेन किला पर स्थित सोमेश्वर धाम शिव मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आदेश पर मंदिर के गर्भगृह को साल में सिर्फ एक बार शिवरात्रि पर आम लोगों के दर्शनों के लिए खोला जाता है, उमा ने शिव को कैद से आजाद कराने की मांग उठाई है.

हाईकोर्ट ने निरस्त किया एमपी पीसीएस 2019 एग्जाम रिजल्ट, कहा- नए सिरे से घोषित किए जाएं परीक्षा परिणाम

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी 2019 के परीक्षा परिणामओं को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने रिजल्ट को असंवैधानिक करार दिया. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से घोषित किए जाएं. (mp psc 2019 result)

शराबबंदी पर उमा भारती को मिला कांग्रेस का साथ, शराब दुकान पर पत्थर फेंकने को तैयार अरुण यादव

शराबबंदी की मुहिम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने कहा अगर उमा भारती उन्हें शराब दुकान पर पत्थर फेंकने के लिए बुलाएंगी, तो वे भी उनके साथ खड़े होंगे. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया.(Liquor ban campaign in mp) (Uma Bharti supported by Arun Yadav)

इंदौर लगाएगा स्वचछता में छक्का! जुगाड़ टेक्निक से तैयार हो रहे स्मॉग टावर, जानें कैसे साफ करेगा आबोहवा

स्वच्छता में लगातार पांच बार अव्वल आने वाला इंदौर शहर अब स्वच्छता सर्वेक्षण में छक्का लगाने के लिए जुगाड़ टेक्निक भी अपना रहा है. इसी के चलते वायु प्रदूषण के सुधार के लिए अब इंदौर में भी दिल्ली के स्मॉग टावर के कंसेप्ट पर काम करके संयंत्र बनाए गए हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.(indore Smog Tower)

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए MOU: पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरूआत, यूक्रेने से लौटे छात्रों को लाइब्रेरी की सुविधा

मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार के लिए एमओयू किये जाएंगे. चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहे नवाचारों, नवीन चिकित्सकीय विधियों-विधाओं एवं चिकित्सकीय शोध आदि विषयों पर ट्रेनिंग एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, साथ ही शोध कार्यों एवं नवाचारों को डिजिटल प्रकाशित किया जायेगा. नई तकनीकों पर चर्चा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर देश-विदेश के चिकित्सक एक साथ होंगे.

ग्वालियर में सुहाग रात पर दुल्हन ने दूल्हे से ऐसी सच्चाई बयां कर दी कि उनका रिश्ता ही टूट गया

कभी-कभी सच्चाई उजागर करना इंसान को बहुत भारी पड़ जाता है. ऐसा ही हुआ ग्वालियर में. सुहाग रात पर पत्नी ने पति को ऐसी सच्चाई बता दी कि उसके वैवाहिक जीवन पर संकट आ गया. पत्नी ने पति को बताया कि शादी से पहले उसके साथ रेप हुआ था. पति इस सच्चाई को सहन नहीं कर सका और दोनों का विवाह टूट गया. (On golden night bride told truth) (bride told to groom her rape)

Mission 2023 : मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बनाई राजनीतिक मामलों की समिति, बीजेपी को ऐसे देगी करारा जवाब

मिशन 2023 के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है. इस समिति में प्रदेश के सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जगह दी गई है. यह समिति बीजेपी के बयानों पर सीधा हमला करेगी. इसके अलावा चुनाव की रणनीति बनाएगी. (MP congress made political committee) (Mission 2023 in Madhya Pradesh)

भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए घोंसला बना रहे ये 22 दोस्त, VIDEO में देखें कैसे बनाते हैं बर्ड नेस्ट

बाबा महाकाल की नगरी जिसे आस्था की नगरी के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, यहां रहने वाले लोगों में भगवान व नगरी में आने वाले मेहमानों के प्रति जितनी सेवा भाव का समर्पण देखने को मिलता है उससे कहीं ज्यादा बेजुबानों के लिए भी समर्पण का भाव देखने को मिलता रहता है. अप्रैल में मई जैसी गर्मी यानी 41 डिग्री के ऊपर तापमान को बढ़ता देख पर्यावरण व पशु पक्षी प्रेमियों की अनूठी पहल रंग लाने लगी है. वीडियो में देखे कैसे यह लोग पक्षियों के लिए घोंसला तैयार कर रहे हैं. (nests for birds in scorching heat in ujjain)

बीजेपी नेता ने बर्थडे पर तलवार से काटा केक, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग, Video Viral

इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता ने तलवार से केक काटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है यह देखने लायक रहेगा.(indore bjp leader cake cutting with sword)

हीट स्ट्रोक से रहें सावधान: मस्तिष्क और किडनी को करता है खराब, जानें लक्षण और बचाव

अप्रैल से मई महीने तक हीट स्ट्रोक की आशंका है. इसलिए आप हीट स्ट्रोक से बचाव की शुरुआत गर्मियों के मौसम के शुरु होते ही करें. सिर दर्द होना, तेज बुखार, उल्टी, चक्कर आना यह सभी हीट स्ट्रोक के सामान्य लक्षण हैं, इन्हें हल्के से लेने की गलती न करें. क्योंकि हीट स्ट्रोक को लेकर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आने वाले समय में मस्तिष्क और किडनी जैसे अहम अंगों को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकती है. (Heat stroke damages brain and kidneys)