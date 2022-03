अब पार्कों की देखरेख करेगा वन विभाग, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई निर्णयों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. बैठक में सीपीए को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.

HC का ऑर्डर: हटेगी पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति, 2013 के बाद चौराहों पर प्रतिमा लगाने पर लगी है रोक

मध्यप्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों (Remove the statue of former cm arjun singh) को हटाया जाएगा. हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी.

ओबीसी आरक्षण मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिवराज सरकार जायेगी सुप्रीम कोर्ट

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण सुनिश्चत कराने के लिए शिवराज सरकार गंभीर है. इस बारे में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है. हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरित आदेश के खिलाफ सरकार शीघ्र ही सर्वोच्च न्यायालय में एसएसपी दायर करने वाली है. (mp government move supreme court)

ऑपरेशन गंगाः यूक्रेन से घर लौटे भिंड के ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत को सुनाई अपनी आपबीती

यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन गंगा' के तहत बुधवार को कई छात्र अपने वतन लौटे. इसी बीच भिंड का ऋषिकेश नरवरिया भी अपने घर वापस आ गया है. ऋषिकेश नरवरिया ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि उसके लिए यूक्रेन एक अलग अनुभव रहा. आप भी सुनिए ऋषिकेश की दास्तां...

Face To Face: कांग्रेस विधायकों की मांग पर गिरीश गौतम का करारा जवाब, सत्र सिर्फ नारे लगाकर विधानसभा स्थगित कराने के लिए नहीं

विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है. उनका कहना है कि उनके इस कार्यकाल में आसंदी पर कोई आरोप नहीं लगा है. यह उनकी सबसे बड़ी सफलता है. इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायकयों के गेट टू गेदर को लेकर ईटीवी भारत ने बात की.

मध्य प्रदेश के नये डीजीपी होंगे वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना, गृहमंत्री ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश के नये डीजीपी की घोषणा आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी. वरिष्ठ IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना बनाये गये एमपी के नये डीजीपी. (MP New DGP)

जबलपुर में 25 साल के दिव्यांग बच्चे का अपहरण, रंगदारों ने मांगी 15 लाख रुपये की फिरौती

जबलपुर में एक दिव्यांग बच्चे के अपहरण के बाद बदमाशों ने परिजनों से 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सावधान! बकाया है जल कर तो जल्द करें भुगतान, कहीं नगर निगम की टीम आपकी भैसों की ना कर ले कुर्की

इस समय ग्वालियर नगर निगम लगातार वसूली अभियान चला रही है. दरअसल, शहर में रहने वाले एक उपभोक्ता की द्वारा जल कर का भुगतान न करने पर नगर निगम ने उसके घर में बंधी भैंसो की जब्त करके गौशाला भिजवा दिया. हालांकि, बाद में भुगतान होने पर नगर निगम ने भैसों को वापस किया.

घायल हुआ पर्यटकों को रोमांचित करने वाला बाघ कान्हा, टेरिटोरियल फाइट में गले मे हुआ बड़ा घाव

पन्ना टाइगर रिजर्व के युवा बाघ कान्हा ने कुछ दिन पहले ही पार्क की सीमा से लगे ग्राम कैमासन में एक मवेशी का शिकार किया था. इस दौरान उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे. वहां मौजूद लोगों ने बाघ का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था. इस दौरान ली गई स्वीरों और वीडियो में दिखाई दिया कि यह बाघ कान्हा गंभीर रूप से घायल है.

