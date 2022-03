सिमी सदस्यों की वीसी संवेदनशील मामला, गृहमंत्री ने दिए जांच के निर्देश

28 फरवरी को सिमी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है. मामला संवेदनशील है.

MP Budget 2022: प्रदेश सरकार से किसानों को काफी उम्मीद, आय बढ़ाने और टैक्स की दर में हो सकती है कमी

एमपी बजट 2022 से किसानों को काफी उम्मीद है. किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के उपाय मिल सकते हैं. किसानों की मांग है कि राज्य सरकार के हिस्से के टैक्स में कुछ कमी कर दी जाए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके. (MP Budget 2022)

शिव महापुराण कथा पर सियासत, विजयवर्गीय के बाद भाजपा विधायक ने भी सीएम को लिखा पत्र, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा सीहोर

सीहोर के प्रसिद्ध कथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा द्वारा रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम (Sehore Shiv Mahapuran Katha Controversy) पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी. इसके बाद से राजनीति जारी है. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिख कर सीहोर जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग की है.

VIDEO: लापरवाही के चलते जिला अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, जिम्मेदार मौन

जिला अस्पताल परिसर में बुधवार सुबह आक्सीजन प्लांट के निकट बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट (कचरे) के ढेर मे भीषण आग लग गई. आगजनी की यह घटना विकराल रूप लेती, इससे पहले ही आग को काबु कर लिया गया. बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के ही किसी कर्चचारी द्वारा लगाई गई. गनीमत रही की आग बुझ गई, नही तो लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था. (fire in mandsaur district hospital)

अद्भुत ! एक ही खेत में उगाईं अलसी की 3000 किस्में, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए हुआ प्रयोग

सागर स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में एक खेत में अलसी की 3000 किस्में उगाई गईं हैं. इसका उद्देश्य किसानों को अलसी की फसल की तरफ आकर्षित करना. देश के प्रमुख 10 अनुसंधान केंद्रों में अलग-अलग जलवायु के हिसाब से अलसी सहित तिलहनी फसलों पर अनुसंधान चल रहा है.(3000 varieties of flaxseed grown on a field in sagar)

हैदराबाद आते समय डिवाइडर से टकराई कार, एमपी के दो युवकों की मौत

हैदराबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जिसमें मध्यप्रदेश के दो युवकों की मौत हो गई. युवक कार से हैदराबाद आ रहे थे. तभी मेडचल चेक पोस्ट पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई.हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए. (MP youths dies in Hyderabad)

शिव विवाह में बाबा महाकाल ने पहना था सवा मन फूलों से बना सेहरा, उतारा गया तो दर्शनों को उमड़ी भीड़

बुधवार की सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती नहीं की गई. महाशिवरात्रि की रात बाबा महाकाल दूल्हा बने थे, जिनके सिर से आज फूलों से बना सेहरा उतारा गया. जिसके दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी (next day of shivratri baba mahakal turban taken off)

उज्जैन में 9 दिन के महाशिवरात्रि महोत्सव का हुआ समापन, भस्म आरती में शामिल हुई उमा भारती

महाशिवरात्रि पर्व के अगले दिन का खास महत्व है. इस दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती दिन में होती है.इसके अलावा पट खुलने के 48 घंटे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं. पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर आरती होती है. इसके बाद महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है.

ऑपरेशन गंगा: बुखारेस्ट में भारतीय छात्रों से एयरपोर्ट पर मिले सिंधिया, राजदूत से की भारतीयों की निकासी पर चर्चा

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने को लेकर ' ऑपरेशन गंगा ' पूरे जोरों पर है. इसी सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की और उनसे भारतीयों के निकासी को लेकर चर्चा की. (Russia Ukraine War ) (Operation Ganga)

कहीं खुशी, कहीं गम: सुनिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों के परिवारों का दर्द

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज सातवां दिन है. वहीं, रूस के हमले से खारकीव थर्रा उठा है . इसके साथ ही रूसी सेना के करीब 40 मील का काफिला कीव के नजदीक पहुंच चुका है. इस बीच यूक्रेन में अभी भी कई छात्र-छात्राएं फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत लाने के लिए सराकर कई इंतजाम कर रही है. वहीं भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं वह भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. वहीं, जो छात्र अपने वतन वापस आ गए हैं, उनके परिवार के चेहरे पर खुशी आ गई है. (Russia Ukraine war)