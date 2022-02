एमपी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

यूक्रेन में देश के साथ-साथ प्रदेश के भी कई छात्र फंसे हैं. ऐसे में परिजनों ने सरकार से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है. वहीं दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है.

अपने पीछे इतना सोना छोड़ गए बप्पी लहरी, जानें कुल नेट वर्थ

फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. उन्हें गोल्ड ज्वैलरी पहनने का काफी शौक था. वह ज्यादातर समय सोने की मोटी-मोटी चेन के साथ दिखाई देते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, बप्पी लहरी अपने पीछे 22 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं.

Bappi Lahiri: रॉक स्टार के वो दस सुपरहिट गाने जो आपको थिरकने पर कर देंगे मजबूर, सुनिए

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्‍पी दा नहीं रहे. उनका 69 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया. 70 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले बप्‍पी दा का कई दशकों तक जादू चलता रहा. उनके गाने लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. बप्पी दा के गानों के बिना पार्टियां अधूरी रहती हैं. (Bappi Lahiri Passes Away)

MP Board Exam 2022: भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का दिया आदेश, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

भोपाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. बोर्ड परीक्षा को लेकर 17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा. इसके लिए कई और नियम भी जारी किए गए हैं, पढ़िए यहां. (MP Board Exam 2022)

MP Budget 2022: ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट, 8 मार्च को सरकार पेश करेगी बही खाता, व्यापरियों और कांग्रेस ने रखी ये मांग

मध्य प्रदेश सरकार 8 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बही खाता सदन में रखेगी. बजट की खास बात ये है कि इस बार मध्य प्रदेश में चाइल्ड बजट भी पेश किया जायेगा. व्यापारिक संगठनों और विपक्ष ने सरकार के सामने कुछ मांग रखी है. (MP Budget 2022)

सिंधिया का रेलमंत्री को पत्र! नैरोगेज ट्रेन की नीलामी पर रोक लगाकर हेरिटेज टूरिस्ट की तरह चलाने का किया आग्रह

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नैरोगेज ट्रेन के कोच और इंजन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा है. सिंधिया ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि जब तक ग्वालियर नगर में प्रस्तावित हेरिटेज ट्रेन या मेट्रो ट्रेन के विषय में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नैरोगेज के कोचों की नीलामी न की जाए. यदि सकारात्मक निर्णय होता है तो उक्त कोचों और रेल इंजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस नीलामी की प्रक्रिया को अविलंब रोका जाना आवश्यक है.

पश्चिम मध्य रेलवे ने बढ़ाया देश का मान, अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हुआ बीना का सोलर पावर प्लांट

पश्चिम मध्य रेल के बीना सोलर प्लांट को अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवॉर्ड (International Sustainable Railway Award) के दौड़ में शामिल किया गया है. अवार्ड समारोह जून 2022 में बर्लिन में होगा. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन सोलर एनर्जी की पहल पर पश्चिम मध्य रेल में भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं.(Award bina solar power plant in race for international award )

'मोह माया' ने कईयों को चूना लगाया! वेब सीरीज के सर्विस प्रोवाइडर पर 44 लाख की ठगी का आरोप, धोखाधड़ी का केस दर्ज

'सोच' फिल्म एंड पब्लिसिटी प्रमोशन नामक कंपनी के मालिक ससम जैन ने भोपाल के शाहपुरा थाने में वेब सीरीज 'मोह माया' के सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज करवाया है. ससम जैन का आरोप है कि शूटिंग के दौरान हुए खर्च के बाद जो चेक मुंबई के सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, वो बाउंस कर गया और अब आरोपी का फोन भी बंद आ रहा है. (Fraud in name of shooting)

रेल हादसे में जवान की मौत, उज्जैन स्थित गांव में होगा अंतिम संस्कार

वायु सेना में पदस्थ जवान वीरेंद्र सिंह देवड़ा की रेल हादसे में मौत हो गई. देवड़ा उज्जैन के बरखेड़ा मदन गांव के रहने वाले थे. उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया जाएगा. मृतक तीन साल पहले ही वायुसेना में भर्ती हुए थे.

चंबल में महिला का टशन: शादी समारोह में धांय-धांय...फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

ग्वालियर-चंबल अंचल में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है. पुरुषों के बाद अब महिलाओं में भी इसका खासा क्रेज है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चंबल की महिला दनादन फायरिंग करती हुई दिखाई दे रही है. महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, पुलिस इस वीडियो की जानकारी में जुट गई है.