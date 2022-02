दिग्विजय का आरोप, पीएम मोदी और शिवराज बेच रहे देश की संपत्ति, कुछ खास लोगों में लुटाई जा रही है राष्ट्रीय संपदा

एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति को कुछ चुनिंदा लोगों को बेच रहे हैं. (Digvijay Singh on PM Modi)

Ratlam Road Accident: ड्राइवर की झपकी लगने से डिवाइडर से टकराई कार, तीन महिला समेत चार की मौत

रतलाम में सोमवार को सड़क दुर्घटना में तीन महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

दिग्विजय सिंह ने कहा- Happy Valentine Day, तो भाजपा ने दिया ऐसा रिएक्शन

वैलेंटाइन-डे पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता प्रेमी युगल पर पहरा लगा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन प्रेमियों के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि- हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड लव्ड वन्स. उनके इस ट्वीट को लेकर भाजपा ने घेर लिया है.

यूपी चुनाव में जीत के लिए यहां होगा अनुष्ठान, मां बगलामुखी के दर पर पहुंचे अमित शाह

गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में जनसभा के बाद सीधे मध्य प्रदेश के आ रहे हैं. शाह का एमपी में ये अल्प प्रवास होगा, इस दौरान वे दतिया में मां पीतांबरा माई के दर्शन करेंगे. (Amit shah Datia Pitambara Peeth visit)

करैरा विधायक का सीएम शिवराज पर आरोप! सीएम चाहते तो अवैध रेत का खनन बंद हो जाता

शिवपुरी के करैरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव ने रेत के अवैध खनन मामले में एक बड़ा बयान देते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर रेत उत्खनन नहीं रुका तो वह आंदोलन करेंगे.

कोरोना हुआ कंट्रोल! 100% क्षमता के साथ खुले स्कूल, परीक्षाओं के चलते पहले दिन पहुंचे कम बच्चे

कोरोना संक्रमण कम होने के बाद राज्य सरकार ने सभी पाबंदियां हटा ली है. अब प्रदेश के सभी स्कूल 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल गए हैं, हालांकि परीक्षाएं नजदीक होने के चलते स्कूलों में मुश्किल से 50 फीसदी ही बच्चे पहुंच रहे हैं.

Valentines Day 2022: एमपी के एक IPS अधिकारी की लव स्टोरी! दोस्तों का एक मैसेज और मिली गई लाइफ पार्टनर, पढ़िए पूरी दास्तां

वेलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन. 14 फरवरी को हर प्यार करने वाला इसे अपने अंदाज में मनाता है. मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसा ही एक कपल है, जो पेशे से पुलिस ऑफिसर हैं मगर प्यार के खेल में भी पीछे नहीं रहे. दोनों की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुलाकात हुई और यह मुलाकात दोस्ती, प्यार के बाद शादी के बंधन तक पहुंच गई. (love story of mp ips officer) वेलेंटाइन डे पर पढ़िए एक अजब प्यार की गजब कहानी.

Madhya Pradesh: पंचायत विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लगाया आरोप, बिना निविदा के दिया 18 करोड़ का काम

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. आरोप है कि पंचायत विभाग में बिना टेंडर के 18 करोड़ का काम दिया गया है. आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनाए गए नियम विरुद्ध प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाए.

Chhindwara: पादरी का अमानवीय चेहरा! बटेर खा जाने से नाराज कुत्ते को मारी गोली, इलाज जारी

छिंदवाड़ा में एक कुत्ते ने पालतू बटेर को खा लिया. इससे नाराज पादरी ने कुत्ते पर एयरगन से हमला कर घायल कर दिया. कुत्ते को तड़पता देख कुछ युवाओं ने उसे पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पादरी के इस अमानवीय व्यवहार से आसपास के लोगों में काफी गुस्सा है.

MP में पुरानी तकनीक से निखरेंगी स्मार्ट सिटीज! सुर्खी, चूना, फलों के मिश्रण से फिर जिंदा हो रही बावड़ियां, ऐतिहासिक धरोहर

सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (sagar smart city project) ने शहर की ऐतिहासिक बावड़ियों को नया स्वरूप देने की कवायद शुरु कर दी है. यह बावड़ियां आज से 400 से 500 साल पहले बनाई गई थीं. खास बात यह है कि इन बावड़ियों को सुर्खी, चूना, गुड़, उड़द और बेल के फल के विशेष मसाले से तैयार किया जा रहा है. (Historical buildings will be renovated in Sagar)