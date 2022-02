हिजाब पर हंगामे के बाद बैकफुट पर स्कूल शिक्षा मंत्री, बोले- नहीं लागू होगा नया ड्रेस कोड, कांग्रेस ने बताया चुनावी एजेंडा

कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है. मंगलवार को जहां स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में हिजाब बैन होने की बात कही और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसे नहीं मानने वाले स्कूल की मान्यता रद्द होगी. वहीं एक दिन बाद ही इंदर सिंह परमार ने अपने बयान का खंडन करते हुए कहा कि एमपी में फिलहाल नया ड्रेस कोड लागू नहीं होगा. (hijab controversy in MP)

EOW का छापा, अकूत संपत्ति का मालिक निकला पंचायत सचिव, कैश, जेवरात और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद

पंचायत सचिव (eow raids on panchayat secretarys) के यहां EOW के छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली है. छापे में कैश, जेवरात और एक दर्जन से अधिक प्लाट्स की ऑफर रजिस्ट्री के कागजात भी बरामद हुए हैं.

Narmada Jayanti Mahotsav 2022: अमरकंटक से गुजरात तक बनेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे, शिवराज सिंह का ऐलान

नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक से गुजरात तक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा, साथ ही उन्होंने नर्मदा तटों पर प्राकृतिक खेती करने की भी बात कही.

रीवा के 'मऊगंज में का बा', 9 साल की बच्ची ने गीत के जरिेए सरकार को घेरा, Video Viral

रीवा के मऊगंज से 9 साल की एक बच्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें वह "मऊगंज में का बा" (Mauganj mein ka ba) गाने के जरिए क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार, नेताओं और अफसरों से सवाल करते हुए दिखाई दे रही है. बच्ची का नाम दिव्यांशी त्रिपाठी है. मऊगंज को एक अलग जिला बनाए जाने की मांग जनता कई सालों से कर रही है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए. जिसके बाद ही दिव्यांशी ने गाने के माध्यम से सरकार को घेरा. इससे पहले यूपी चुनाव को लेकर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने मजाकिया अंदाज में "UP में का बा" गाकर सरकार पर कटाक्ष किया था. (Mauganj mein ka ba video goes viral)

Video viral: भाई ने बहन की शादी को बनाया यादगार, कार या बुलेट से नहीं बैलगाड़ी से हुई विदाई

भाई-बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और जब बात बहन की शादी की आए तो भाई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में जुट जाता है. खंडवा में एक भाई ने अपनी बहन की शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया कि देखने वाले सब दंग रह गए. खंडवा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम बड़गांव माली में उज्जवल पाटीदार का विवाह बड़गांव की ही रहने वाली कोमल से हुआ है. शादी के बाद जब कोमल की विदाई का समय आया तो उज्जवल के परिजनों ने विदाई के लिए कार लगा दी. (Unique farewell in marriage at Khandwa) (Bride on bullock cart in Khandwa)

MP पहुंचा हिजाब विवाद ! स्कूल में बैन पर मुस्लिम छात्राओं ने कही ये बात

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब को लेकर बवाल मचने के बाद एमपी में भी इसका असर दिखने लगा है. इंदौर की मुस्लिम छात्राओं से जब ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने कहा कि हिजाब उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है. उनका कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर सभी को अपने हिसाब से रहने और कपड़े पहनने का अधिकार है. (MP hijab ban)

लापरवाही ने ली महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने पर क्या हुआ हश्र, देखिये वीडियो

रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला यात्री की गिरने से मौत हो गई. घटना इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की है. महिला नर्मदा नदी के दर्शन के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंची थीं. जब महिला स्टेशन पर पहुंची, तो खंडवा इंदौर ट्रेन वहां से निकल रही थी. ट्रेन को जाता हुआ देख महिला दौड़कर उसमें चढ़ने का प्रयास करने लगी. इसी प्रयास के दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. (Indore women fall from running train) (Indore women died on platform)

राष्ट्रीय शोक का उड़ा मखौल, लता मंगेशकर की जन्मस्थ्ली इंदौर में धूमधाम से मनाया जन्मदिन

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन (Lata mangeshkar death) के चलते मोदी सरकार ने पूरे देश में दो दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था. लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन इंदौर में अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते नजर आए. हद तो तब हो गई जब इसमें राज्य कैबिनेट के मंत्री भी शामिल होने पहुंचे. कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है. (satyanarayan sattan celebrated birthday on national mourning)(Satyanarayan sattan Birthday controversy)

एमपी में ग्रामीण उद्यमियों को सरकार देगी दुकान और जमीन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहल करते हुए गांव के पारंपरिक उद्यमियों जैसे कुम्हार, लोहार आदि को गांव में ही दुकानें और जमीन उपलब्ध कराएगी.(Shop and land to rural entrepreneurs in MP)

Today Gold silver rates in MP: फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी सोने-चांदी के दाम में उछाल, जानें आज का भाव

फरवरी के दूसरे हफ्ते में सोने और चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 49,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 62,660 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)