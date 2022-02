एमपी में सियासी संग्राम जारी, बीजेपी का दिग्विजय पर चारागाह खत्म करने के आरोप, कांग्रेस बोली 'गाय' भाजपाईयों का सियासी एजेंडा

गाय पर सियासी संग्राम जारी है. प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय पर चरनोई भूमि खत्म करने को लेकर आरोप लगाया, जिसका अब कांग्रेस ने जवाब दिया है.

सिंधिया को घर में घेरने के लिए ताकत दिखाएगी कांग्रेस, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ भी होंगे शामिल

सब्जी कारोबारी विस्थापन को लेकर कांग्रेस बीजेपी नेताओं और मंत्रियों को घेरने में लगी है. इसी को लेकर शुक्रवार को ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय पर पहली बार हजारों की संख्या में कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता एकजुट हुए. यहां सिंधिया को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई.

Election 2022: दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, ओवैसी और बीजेपी दोनों के बीच बताई साठगांठ

मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा. साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है.

क्या एमएसपी गारंटी के लिए कानून बनाएगी केंद्र सरकार, कृषि मंत्री ने संसद में दिया जवाब

आंध्र प्रदेश से निर्वाचित टीडीपी सांसद कनकमेदला रवींद्र कुमार ने किसानों की आत्महत्या और एमएसपी बढ़ाने से जुड़े सवाल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. उन्होंने एमएसपी गारंटी के लिए कानूनी प्रावधान के प्रश्न पर कहा कि लागत पर 50 फीसद मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का फैसला सरकार ने वर्ष 2018-19 में लिया. इससे देशभर के किसानों को लाभ मिल रहा है.

सड़क पर मौत का खेल! कार की टक्कर से सायलेंसर में फंसा युवक, ढाई किलोमीटर तक घिसटता रहा, मौत

खंडवा से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जहां एक युवक को कार ड्राइवर ने पहले टक्कर मारी. जिसमें युवक कार की सायलेंसर में फंस गया. इसके बाद कार चालक कार को करीब ढाई किलोमीटर तक दौड़ाता रहा. इसमें युवक की मौत हो गई. (Khandwa hit and run case)

एमपी में शहरों के नाम बदलने पर सियासत, कांग्रेस का आरोप सरकार नाम बदलकर असफलता का कलंक छुपा रही

प्रदेश के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार मध्यप्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है. इसी कड़ी में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसते हुए भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार नाम बदलकर अपनी असफलता के कलंक को छुपा रही है. (politics intensified in name of the city)

नौकरी जाने से नाराज मैकेनिकल इंजीनियर का कारनामा! MP सरकार, UP के सीएम योगी आदित्यनाथ को डराने के लिए उठाया यह खौफनाक कदम

रीवा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, रेलवे ट्रैक, ब्रिज सहित अन्य जगहों पर टाइम बम रखकर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को UP के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरोह का मास्टरमाइंड मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका है. यही नहीं इस इंजीनियर युवक और इसके साथियों ने UP के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार के दौरान उड़ाने के धमकी दी थी.

Forest Tourism policy in MP: वन विभाग लीज पर 10 साल के लिए देगा 125 टूरिस्ट लोकेशन

मध्यप्रदेश में वनों की 125 पर्यटन विरासत अब 10 साल की लीज पर दी जाएगी. जो स्थान लीज पर दिए जाएंगे वहां स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अस्थाई निर्माण की अनुमति होगी. (Forest tourism policy in MP)

रानी मणिमाला ने 1600 महिलाओं के साथ किया था जौहर, जानें खूनी दरवाजे की कहानी

बाबर के द्वारा किए गए नरसंहार के 500 वर्ष गुजर जाने के बाद भी चंदेरी किले के पास बने जौहर कुंड पर प्रत्येक सुबह कोहरे की धुंध महारानी मणि माला की जौहर की याद को जीवंत कर देती हैं. (history of Chanderi Fort)

MP Weather News: मध्यप्रदेश में लौटेगी ठंड! कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड-डे

मध्य प्रदेश में मौसम में परिवर्तन को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में शीतलहर चलेगी साथ ही ग्वालियर-चंबल रीजन में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. भोपाल में मौसम शुष्क रहेगा, अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो न्यूनतम 8 डिग्री रहेगा.