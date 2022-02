सिमी की साजिश! हाई-वे पर बम मिलने के बाद फूटा 'लेटर बम', कोर्ट-कलेक्ट्रेट उड़ाने की मिली धमकी

मध्यप्रदेश को उत्तरप्रदेश जोड़ने वाले रीवा के नेशनल हाइवे 2 सिलसिलेवार डमी बम (simi and naxal connection rews bomb) मिलने से पहली दहशत के बाद अब एक पत्र ने सनसनी(a letter created panic rewas police) मचा दी है.

गौशाला बनी कत्लखाना! 800 गायों की मौत का दावा, CBI जांच की मांग, संचालक को मिली जमानत

गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है और सीबीआई जांच कराने की मांग (Congress demands CBI probe into death of 800 cows) कर रही है. दबाव में प्रशासन ने गौशाला संचालक बीजेपी नेता निर्मला शांडिल्य को गिरफ्तार कर थोड़ी ही देर में जमानत दे दी. अब विहिप और बजरंग दल भी गौहत्या के खिलाफ मैदान में है.

प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज, बुजुर्ग महिला की मदद के लिए तले मंगोड़े, देखें VIDEO

प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगोड़े तले और आम लोगों को भी खिलाए. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने इलाके में इंटक मैदान में स्थित सब्जी मंडी पहुंचे. जहां उन्होंने सब्जी कारोबारियों का हालचाल जाना. इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक मंगोड़े के ठेले पर पहुंचे. यहां मंगोड़े तल रही बुजुर्ग महिला से बातचीत की. इसी दौरान उन्होंने मंगोड़े तलने में बुजुर्ग महिला की मदद की. (Praduman Singh Tomar frying Mangode in gwalior)

CM शिवराज दिल्ली तलब! जानिए क्यों PM नरेन्द्र मोदी से करेंगे मुलाकात?

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के यूं तो कई मायने बताए जा रहे हैं, मगर फिलहाल इसे प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के साथ जोड़ा जा रहा है. इसमें राज्य से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को शिवराज जानकारी देंगे. सीएम केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट स्वीकृति पर पीएम को धन्यवाद भी देंगे.

टैक्स पर टकरावः जल संसाधन मंत्री बोले नहरों से सिंचाई पर देना होगा Tax, गृहमंत्री ने कहा- कोई टैक्स नहीं

एक तरफ जहां राज्य सरकार किसानों को खुश करने में लगी है. वहीं सरकार के मंत्री किसानों को सरकार की ही नीतियों से निराश कर रहे हैं. एमपी सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर सिंचाई पर टैक्स को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है. (tax on canal irrigation in mp)

BJP मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर तंज, बोले- गौ मांस खाने वालों का संरक्षण करती है विपक्ष पार्टी

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है. उन्कहोंने कहा कि, जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में तो राहुल गांधी जाते नहीं है, बहाना कर जाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए जाते हैं, क्योंकि वहां पैसे का बंटवारा होना है. इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को गौ मांस खाने वालों को संरक्षण देने पार्टी करार दिया.

इंदौर से राजस्थान और महाराष्ट्र में भेजे जा रहे थे मिलावटी मसाले, 10 लाख का सामान जब्त

इंदौर में पालदा औद्योगिक क्षेत्र में मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई. इसके तहत पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी मसाले बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी प्रोपराईटर कमल जैन के खिलाफ करवाई की है. (Police raid on spice factory) (Police action against adulterers in Indore)

MP में 'मास्क ही है जिंदगी' अभियान चलाकर साढ़े छह लाख मास्क का वितरण

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मास्क वितरण और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. नागरिकों की जागरूकता के लिए घर-घर संपर्क और बैनर-होर्डिंग के जरिए बचाव के उपाय लिखकर संदेश दिया जा रहा है. एमपी में साढ़े छह लाख से ज्यादा मास्क का वितरण किया जा चुका है.

सीहोर में बंजारों के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, दो की मौत, 15 लोग हुए घायल

सीहोर में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले. विवाद इतना बढ़ गया कि घटना में दो की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Sehore banjaras clash)

MP के इस शहर में चट्टान उगल रही अद्भुत पत्थर, हकीकत है या चमत्कार? जानिए

इंदौर-इच्छापुर फोरलेन सड़क के निर्माण के दौरान देशगांव घाटी (bright stones found in deshgaon valley) में अनूठे किस्म के चमकीले पत्थर मिले हैं. हनुमान मंदिर के सामने चट्टान से पत्थरों के निकलने की खबर अब चर्चा का विषय बन गई है. पत्थरों को देखने के लिए भीड़ लग रही है. वहीं महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा इन पत्थरों को छुपकर खरीदने की भी बात सामने आ रही है. जानें क्या है इन पत्थरों का राज.