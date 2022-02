जानें जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को पहले रावण और अब क्यों कहा चापलूस ?

सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की संज्ञा दिए जाने पर जीतू पटवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पटवारी ने कहा कि कांग्रेस सीएम शिवराज सिंह चौहान की निंदा करती है. मुख्यमंत्री ने पद पर बने रहने के लिए पीएम को भगवान बता दिया. पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में मध्य प्रदेश को कुछ नहीं मिला है. (jeetu patwari on cm shivraj singh chouhan)

अब किसानों को रुला रहा प्याज ! लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा, खेतों में फेंकने का मजबूर

नीमच के प्याज किसान परेशान हैं. उन्होंने अपनी मेहनत का मुनाफा तो दूर लागत तक नहीं मिल पा रही है. किसानों की मानें तो एक बीघा प्याज की खेती पर जहां 40 हजार का खर्च आता है, वहीं 10 हजार रुपए इन्हें बेचकर मिल रहे हैं.

'ड्रीम गर्ल' की तर्ज पर लड़कियों की आवाज में करते थे बात, पुलिस ने चार आरोपी धरे

फिल्म 'ड्रीम गर्ल' की तर्ज पर विजय नगर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में जुट गई है.

सीएम शिवराज का पुतला दहन रोकने में झुलसे एसआई दीपक गौतम दिल्ली रेफर, NSUI जिला अध्यक्ष सहित 5 गिरफ्तार

सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा सीएम शिवराज का पुतला जलाने से रोकने में झुलसे एसआई को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफर किया गया है.इस मामले में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव आकाश तोमर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब पुतला जला रहे थे तो एसआई दीपक गौतम ने उसे छीनने की कोशिश की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगा दी और आग एकदम से भड़क गई, जिसमें एसआई दीपक गौतम बुरी तरह से झुलस गए थे.

एमपी में तीन जगह भीषण अग्निकांड, लाखों का हुआ नुकसान

इंदौर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से आग लगने की खबर सामने आई है. साथ ही मंदसौर में भी चलती डंपर में आग लग गई. तीन जगहों पर आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है.

कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर तंज, कहा- इन्होंने शराब का सेवन किया होगा...

इंदौर में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर जमकर हमला बोला. सज्जन सिंह ने कहा कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब का सेवन किया होगा, इसलिए उन्हें इस बात का अनुभव है कि कम मात्रा में शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है.

MP Today Gold Silver Rates: सोना खरीदने का शानदार मौका, सोने-चांदी के दाम में गिरावट! जाने आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में गिरावट आई है. वहीं खरीददारी के लिए ये सबसे मुफीद वक्त है. जानिए क्या है आज के (Gold Silver Rates in MP) सोने-चांदी के रेट. साथ ही कैसे मिस्ड कॉल के जरिए आप जान सकते हैं ताजा भाव.

एमपी बजट 2022: सीएम शिवराज ने बुलाई बीजेपी विधायकों की बैठक, अनदेखी पर कांग्रेसी विधायकों ने खोला मोर्चा

बजट 2022 पर सीएम शिवराज ने बुलाई बीजेपी विधायकों (CM Shivraj called meeting of BJP MLAs on Budget 2022) की बैठक, जिससे कांग्रेसी विधायक नाराज हो गए और सतीश सिकरवार ने सीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है.

पणजी में गरजे सीएम शिवराज! 2014 के बाद दुनिया में बदली भारत की पहचान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दक्षिण गोवा जिले के मुरगांव में चुनावी रैली (shivraj singh in murgaon for campaigning of BJP candidates) की. उन्होंने कहा कि 2017 में सभी चार सीटों पर भाजपा की जीत 2022 में दोहराई जाएगी. भारत ने 2014 के बाद दुनिया में अपनी पहचान बदली है और यह नरेंद्र मोदी का भारत है. भाजपा के विकास के कारण गोवा को विभिन्न माध्यमों से भारत से जोड़ा गया है. इसमें सड़कों, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु के साथ-साथ इंटरनेट का नेटवर्क है. छोटे से राज्य के रूप में गोवा की ख्याति भारत और दुनिया तक पहुंची है.

Luka Chuppi 2 Shooting: फिल्म लुका छुपी-2 में विक्की-सारा संग दिखेगी खरगोन की नन्हीं कलाकार

विक्की कौशल और सारा अली खान की आने वाली फिल्म लुकाछुपी-2 की शूटिंग (Luka Chuppi 2 Shooting) हाल ही में इंदौर में खत्म हुई है. फिल्म की कुछ शूटिंग खरगोन जिले में भी की गई है. इस अपकमिंग फिल्म में खरगोन जिले की उभरती नन्हीं कलाकार (Khargone child artist seen in luka chuppi sequel) भी नजर आएगी. फिल्म में शहर की चाइल्ड आर्टिस्ट कुरांगी नागराज एक्टर शारिब हाशमी की बेटी का रोल निभा रही हैं. डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने कुरांगी को वन टेक एक्टर बताया है. कुरांगी (Khargone child artist Kurangi Nagraj) छह साल की उम्र में कई धारावाहिकों में अभिनय कर चुकी हैं. कुरांगी की अपकमिंग फिल्म अमेजन और नेटफ्लिक्स पर भी आने वाली है. कुरांगी अभिनय का श्रेय अपने गुरु दिनेश परिहार और अपने मम्मी पापा को देती हैं.