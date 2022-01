दिग्विजय और कमलनाथ की नोकझोंक का वीडियो वायरल, नरोत्तम मिश्रा ने बताया शर्मनाक

मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट साफ नजर आ रही है. इस पर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया है.(Narottam Mishra said no internal democracy in congress)

एक्टिव मोड में पीसीसी, दिखने लगी दिग्गी-कमलनाथ की जुगलबंदी, 2023 की हो रही तैयारी

2023 विधानसभा चुनावों को लेकर पीसीसी में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता एक्टिव होते नजर आ रहे हैं. पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पीसीसी पर पहुंच रहे हैं.

Republic Day 2022: MP के 23 पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित, कमाडेंट तरुण नायक को मिलेगा गैलंट्री अवॉर्ड

गणतंत्र दिवस 2022 (republic day 2022 award) पर जिन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को वीरता पदक और प्रशंसा पदक दिए जाएंगे उनके नाम की घोषणा कर दी गई है. मध्य प्रदेश के 23 अफसरों को पदक से सम्मानित किया जाएगा.

MP में घातक हुई कोरोना की तीसरी लहर ! अब तक लगभग 27 लोगों की मौत, ओमीक्रॉन के सब वैरिएंट ने बढ़ाई मुश्किलें

मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर पहली और डेल्टा वैरिएंट वाली दूरी लहर से ज्यादा घातक साबित हो सकती है. मध्यप्रदेश के ताजा आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं. 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों ने जान चली गई है

उत्पादों की बिक्री के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल अमेजन कंपनी को पड़ा भारी, FIR कराएगी एमपी सरकार

ऑनलाइन शॉ‍पिंग प्‍लेटफॉर्म अमेजन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का केस दर्ज कराएगी एमपी सरकार. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्पादों की बिक्री के लिए कपड़ों और जूतों तक में तिरंगे का इस्तेमाल असहनीय है. (MP government to lodge FIR against Amazon)

Know Indian Constitution: बहुत कुछ कहता है यह संविधान! मूल प्रति के इस भाग पर विराजमान हैं भगवान श्रीराम

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था (Know Indian Constitution). जहां इस साल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर आपको बता दें कि, ठेठ प्राचीन रंगों और प्राकृतिक रूप से तैयार कागज से निर्मित संविधान की शुरुआत में ही भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का सशस्त्र और कलात्मक चित्र है. जानें यह चित्र कहां अंकित है. (constitution lord shriram pictures)

Rajpath Republic Day Pared: राजपथ पर दिखेगा MP की लोक कला का नजारा, इस डांस से जीतेंगे देश का दिल

छिंदवाड़ा के इकलहरा गाँव के जय मानस लोक (Jai Manas Lok Nritya Dal) नृत्य दल के कलाकार गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में गेंडी नृत्य की प्रस्तुति देंगे (Rajpath Republic Day Pared). यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उप​लब्धि है. डांस दल अपने 30 सदस्यीय दल के साथ प्रस्तुति देकर जिले का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करेगा. (chhindwara artists gendi dance)

Making Of Indian Constitution: जबलपुर से हुई थी संविधान की मूलकृति बनने की शूरुआत, जानिए पूरी कहानी

26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था. संविधान के निर्माण में पूरे 2 (Making Of Indian Constitution) साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था. लेकिन कम ही लोगों को पता है कि भारतीय संविधान का नाता मध्यप्रदेश के जबलपुर से भी रहा है. जबलपुर के कलाकार ने ही उकेरी थी संविधान के पहले पन्ने पर कलाकृतियां. मशहूर चित्रकार स्वर्गीय राममनोहर सिंहा ने संविधान की मूलकृति को सजाने और संवारने का काम किया था. पढ़ें Etv Bharat की स्पेशल रिपोर्ट...

MP new excise policy: 1 अप्रैल से अब राज्य के जिलों में खुल जाएंगे बार, नई आबकारी नीति के तहत कलेक्टर देंगे लाइसेंस

एमपी की नई आबकारी नीति में बदलाव के बाद से अब प्रदेश के जिलों में बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है. जिले का कलेक्टर ही बार का लाइसेंस भी देगा, इससे पहले केवल महानगरों में ही बार खोलने की अनुमति थी.

रुद्राक्ष आत्महत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली, क्राइम पेट्रोल और फ्री फायर से जुड़ रहे तार

भोपाल में रुद्राक्ष के सुसाइड मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है. बीते दिनों रुद्राक्ष ने सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली थी. (rudraksh suicide case bhopal)