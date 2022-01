जीतू पटवारी के बिगड़े बोल, सीएम शिवराज को बताया अहंकारी, कहा- इनमें रावण घुस गया हैa

मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज की तुलना रावण से कर दी है. उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान में अहंकार आ गया है.

गणतंत्र दिवस 2022 : राजपथ पर नहीं दिखेगी एमपी की झांकी, कांग्रेस ने बताया आदिवासियों का अपमान

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में मध्यप्रदेश के आदिवासियों की आत्मनिर्भरता पर केंद्रित झांकी नहीं दिखेगी. केंद्र सरकार की चयन समिति ने इसे खारिज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भेदभाव का आरोप लगाया है.(MP tableau will not be seen on Rajpath)

MP corona Update: 24 घंटे में कोरोना के 9,385 नये केस, इनमें 75 पुलिसकर्मी भी शामिल, पॉजिटिवी रेट 23 % पर

मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में अब मौतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना से जान गई है, वहीं प्रदेश का पॉजिटिवी रेट 23 % पहुंच गया है और 24 घंटे में 9,385 नये केस सामने आये हैं.(MP corona Update)

गृहमंत्री बोले रतलाम के सुराणा को 'कैराना' बनाने की साजिश नहीं होगी सफल, हिंदुओं ने पलायन की दी है चेतावनी

रतलाम के सुराणा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यहां के हिंदू परिवार दु:खी होकर अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो गये और अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिया 'मकान बिकाऊ है'.

सीएम शिवराज ने मिलने से किया मना तो भड़के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, शुक्रवार को सीएम आवास पर देंगे धरना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐन वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने से मना (digvijay singh want met CM shivraj singh) कर दिया. अब दिग्विजय सिंह शुक्रवार को 11 बजे दिन में सीएम आवास के सामने धरना (Former CM Digvijay Singh will picket at CM Residence) देंगे.

घोषणाएं करने में माहिर हैं शिवराज, किसानों को अब तक नहीं मिला 2020 का मुआवजा : कमलनाथ

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ तीन दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का खुद जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों के नुकसान के उचित मुआवजे के लिए वे लड़ाई लड़ेंगे. (Kamal Nath on Chhindwara tour)

जानें कौन हैं एमपी के वो mp जिन्हें नहीं लगता कोरोना से डर, दूसरी लहर में संक्रमित भी हो चुके हैं

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रैली धरने (mp nakulnath is not afraid of corona)और सार्वजनिक कार्यक्रम में 250 लोगों के शामिल होने की परमीशन दी है, लेकिन प्रदेश के नेता ही इन नियमों का पालन करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं. उन्हें न तो कोरोना से डर लगता है और न ही धारा 144 की कोई चिंता है.

Ujjain mobile theft : पलक झपकते ही जेब काट रहे बदमाश, देखिए मोबाइल चोरी का ये वीडियो

उज्जैन के महिदपुर में मोबाइल चोरी का वीडियो वायरल हुआ है. यहां के एक मेडिकल स्टोर से चोर बड़ी ही चतुराई से दवा खरीद रहे व्यक्ति की शर्ट की जेब से मोबाइल निकालकर फरार हो गया. चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. जिसमें साफ दिख रहा है कि चोर आसानी से मोबाइल निकालकर चलता बनता है. हालांकि इस मामले में फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है.

इंदौर में 'जाम' हाथ में लेकर सीएमएचओ ने लगाए ठुमके, वायरल हुए वीडियो पर बवाल

इंदौर सीएमएचओ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे शराब का गिलास हाथ में लेकर फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि वे नशे में हैं. वायरल वीडियो पर बवाल भी शुरू हो गया है. सीएमएचओ बीएस सेतिया अपने ही विभाग के अधिकारियों के साथ नाईट कर्फ्यू के दौरान बगैर मास्क के फार्म हाउस पर आयोजित पार्टी में मस्ती करते नजर आए.

प्यार का कोई मजहब नहीं! ग्वालियर के युवक से हुई मोरक्को की लड़की की शादी, अपर कलेक्टर ने जारी किया मैरिज सर्टिफिकेट

ग्वालियर में रहने वाले हिंदू युवक और मोरक्को की मुस्लिम युवती को आखिरकार अपर कलेक्टर ने मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. पिछले दिनों युवती ने कलेक्ट्रेट में विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन पेश किया था. युवती को मोरक्को से भी एनओसी भी मिल गई है. (Morocco Muslim girl marry Hindu Youth of Gwalior)