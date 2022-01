अनूपपुर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, तीन बैगा महिलाओं की मौत

एमपी में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं (Poor health systems in Anuppur) के चलते सोमवार को तीन आदिवासी बैगा महिलाओं ने दम तोड़ दिया. बीएमओ का कहना है कि फूड प्वाइजनिंग या गन्दा पानी पीने से इस तरह की स्थिति बनने की संभावना है. वहीं कांग्रेस विधायक ने मौके पर पहुंचकर इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाने कि निर्देश दिये हैं.

कालीचरण के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय , कहा-समझाइश से सुलझ सकता था मामला, संतों के प्रति थोड़ा लिबरल होना चाहिए

बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है. उन्होंने कहा कि संतों के मामले में सरकारों को थोड़ा खुले मन से सोचना चाहिए.

स्मैक के दो अड्डों पर भिंड पुलिस ने मारा छापा, आरोपी दंपति गिरफ्तार

भिंड में सोमवार को पुलिस ने छापेमारी करते हुए स्मैक स्मगलर (bhind police raid) दंपति को गिरफ्तार किया है. आरोपी दंपति लम्बे समय से इस धंधे में लिप्त हैं.

बातों-बातों में मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, आप भी सुनें

जबलपुर में सोमवार को मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जो लोग बार-बार दिल्ली जा रहे हैं. वह लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं. वहां जाने से उन्हें किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा.

विवादित एप बुल्ली बाई पर होगी कार्रवाई! महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि: गृह मंत्री

मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों की बोली लगाने वाले एप की शिकायत मिलने पर (Bully buy app controversy) कार्रवाई की जाएगी.

Children Vaccination in MP: सुरक्षा का टीका लगवा खिले टीनएजर्स के चेहरे, CM ने बढ़ाया हौसला

टीनएजर्स को सुरक्षा का टीका लगाने (Children Vaccination in MP) के महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की, 20 जनवरी तक 15 से 18 साल की उम्र वाले प्रदेश के सभी बच्चों को सुरक्षा का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

Children Vaccination in MP started: 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग का वैक्सीनेशन जारी, आज पहले दिन 12 लाख डोज़ का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है. इस दौरान एमपी में 50 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा. आज पहले दिन 12 लाख डोज़ का लक्ष्य रखा गया है. (Children Vaccination in MP started)

MP में जल्द उड़ेंगे सी-प्लेन, 7 जलाशय किए फाइनल, केन्द्र को भेजी रिपोर्ट

गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी सी प्लेन उड़ाने की तैयारियां चल रही हैं. सरकार ने ऐसे 7 जलाशयों को चिह्नित किया है, जहां सी प्लेन उड़ सकते हैं. इसकी रिपोर्ट सरकार ने केन्द्र को भेज दी है.(sea plane to start in madhya pradesh very soon )

इंदौर पुलिस ने दी अभिनेता विक्की कौशल को क्लीन चिट, जानें क्या था पूरा मामला

इंदौर में फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता विक्की कौशल द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक की नंबर प्लेट के मामले में दर्ज शिकायत पर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. (Clean chit to Vicky Kaushal by Indore Police )

तीसरी लहर की जद में एमपी! इंदौर में 24 घंटे में 111 संक्रमित, भोपाल में एक ही परिवार में 11 पॉजिटिव

प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 222 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 56 मरीज स्वस्थ होकर (Madhya Pradesh Corona Updates) घर लौटे हैं. पूरे प्रदेश में इस वक्त 774 मरीज इलाजरत हैं. आज से 15 से 18 साल के टीनएजर्स (child vaccination in mp) को भी टीका लगाया जा रहा है.