पंचायत चुनाव पर सरकार का रुख साफ, बिना आरक्षण नहीं होंगे चुनाव

एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान (kamalnath on obc reservation) मचा हुआ है. अब सदन में कमलनाथ द्वारा पूछे गए सवाल का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra on obc reservation in bhopal) ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण चुनाव नहीं होंगे. सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

भ्रष्टाचार पर कमलनाथ ने शिवराज को Department of Corruption खोल लेने की दी नसीहत

मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्य मंत्री कमनाथ (kamalnath on cm shivraj in bhopal) ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अब डिपार्टमेंट ऑफ भ्रष्टाचार खोल लेना चाहिए.

एमपी विधानसभा में गुंजा खाद और बिजली बिल का मुद्दा, विपक्ष का ने किया वॉकआउट

एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में बुधवार को कांग्रेस ने खादी की किल्लत और बिजली की खपत (power consumption issue in mp winter session) को लेकर जमकर बवाल काटा. इस दौरान कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, सतीश सिकरवार और पीसी शर्मा ने ध्यानाकर्षण केंद्र में कई मुद्दे उठाये. उधर, सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट किया.

MP में भ्रूण लिंग परीक्षण पर 10 साल की सजा का प्रस्ताव, सूचना देने वालों पर होगी लाखों के इनाम की बारिश

MP के रीवा में भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Gender Test in Rewa) पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रावधान का प्रस्ताव भेजा है. दोषियों को अब तक दी जानेवाली 3 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को दो लाख रुपए मुखबिर पुरस्कार राशि के रुप में दी जाएगी.crime of feticide in mp

ई कॉमर्स कंपनी अमेजन-फ्लिप कार्ट को गृह मंत्री की चेतावनी! साइट से हटाए मादक पदार्थ नहीं तो होगी कार्रवाई

मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी के बयान के बाद (politics on mob lynching case in mp) सियासत गरमा गई है, इस मुद्दे पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Rahul Gandhi Narottam Mishra face to face on mob lynching) और राहुल गांधी आमने-सामने हैं.

कैग की रिपोर्ट ने किया बेनकाब! सफेद हाथी बना खेल विभाग, मुफ्त अनाज योजना में भी अंधेरगर्दी!

कैग की रिपोर्ट ने (CAG report exposes Shivraj government) शिवराज सरकार को बेनकाब कर दिया है, कैन ने कई विभागों की गड़बड़ियों और विफलता को उजागर किया है.

मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

दुष्कर्म का झूठा आरोप: अदालत ने महिला को सुनाई 10 साल की सजा, 13 साल बाद आया फैसला

राजगढ़ में रेप के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. झूठा आरोप लगाने वाली महिला को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. (False Allegation of Rape in Rajgarh) राजगढ़ में एक महिला ने 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और FIR दर्ज कराई थी. मामले में एक दशक बाद फैसला आया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर महिला को सजा सुनाई.

आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद! हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की चेतावनी, जल्द हो नीट पीजी काउंसलिंग, हालात बिगड़े तो प्रबंधन होगा जिम्मेदार

जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश में आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है. हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार होगा. ये डॉक्टर्स नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. (junior doctors stike 2021 bhopal)

योगी की राह पर शिवराज! गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज विधानसभा में पेश करेंगे एमपी रिकवरी बिल 2021

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज सदन में (MP Recovery Bill 2021 to be present in Assembly today) सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पेश करेंगे. यूपी में ये कानून लागू है, उसी की तर्ज पर एमपी सरकार ने भी इसे ड्राफ्ट किया है.