आरक्षण पर बहस, आमने सामने आए कमलनाथ-शिवराज, cm का दावा दे के रहेंगे रिजर्वेशन, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह और कमलनाथ में जोरदार बहस हुई.(mp assembly winter session second day 2021 ) इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. शिवराज सिंह ने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के(mp government going supreme court on obc reservation ) साथ ही होंगे.

P Corona Update: इंदौर में अब तक विदेश यात्रा से लौटे 12 यात्री कोरोना संक्रमित, क्या तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है MP ?

MP Corona Update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 20 नए मरीज पाये गये हैं (20 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 8 केस भोपाल में और 7 केस इंदौर में मिले हैं. वहीं, पिछले दो दिन में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्री भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं.

Omicron Variant in MP: इंदौर में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मिले, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया सैंपल

मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में ओमीक्रोन के 2 संदिग्ध मरीजों के मिलने की पुष्टि की (Two Omicron suspects found in Indore). फिलहाल इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं. इन्हे आइसोलेशन में रखा गया है और लगातार निगरानी की जा रही है. पिछले दो दिनों में विदेश यात्रा से इंदौर लौटे 12 यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी.

एमपी में शीतलहर का अलर्ट! सफेद चादर से ढकी धरती, पंचमढ़ी में माइनस में पहुंचा तापमान

एमपी का पचमढ़ी हिल स्टेशन आजकल बर्फ की चादर से ढका हुआ है क्योंकि यहां का तापमान माइनस (Pachmarhi Hill Station temperature below 0 degree Celsius) में पहुंच गया है. मौसम विभाग ने भी अलर्ट (Madhya Pradesh Severe Cold Wave Alert 2021) जारी किया है.

शिव की योगी राह! निजी-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, आज विधानसभा में पास हो सकता है MP Recovery Bill 2021

एमपी भी अब यूपी की राह पर चलने को तैयार है. हिंसक आंदोलन के दौरान सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार का विधेयक (Madhya Pradesh Public and Private Property Damage Prevention and Recovery Bill 2021) तैयार है, जिसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है. जानें इस कानून के प्रावधान.

MP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस नेताओं को दिखाया आईना, कहा कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय नहीं

एमपी में कांग्रेस के भीतर की अंदरुनी लड़ाई अब तंज और व्यंग्य के रुप में सामने आ रही है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरुण यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की सक्रियता के मुद्दे को छेड़ा और निशाना साधा. बीजेपी अब इसे लेकर कहने लगी है कि क्या अरुण यादव एक तीर से दो-दो निशाने लगा रहे हैं. दरअसल अरुण यादव ने बगैर नाम लिए कई PCC Chiefs को निष्क्रिय करार दिया और सक्रिय होने की सलाह दे डाली है. (Arun Yadav controversial statement )

पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी! 23 साल की पूजा शर्मा ने सरपंच पद के लिए दाखिल किया नामांकन

बैरसिया तहसील के कलारा गांव की 23 वर्षीय पूजा शर्मा ने सरपंच पद के लिए नामांकन (23-year-old Pooja Sharma filed nomination for post of sarpanch) दाखिल किया है,

ओबीसी से छल के लिए माफी मांगें कमलनाथ, इंदौर में ओमीक्रॉन के दो संदिग्ध मिले: गृह मंत्री

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि (Home Minister Narottam Mishra comment on kamal nath) सदन में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा कराने से कांग्रेस का पाप नहीं धुलने वाला है, वहीं इंदौर में ओमीक्रॉन के दो संदिग्ध मिलने की पुष्टि भी किया है.

MP में शीतलहर और पाला से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका

MP में शीतलहर और पाला का फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है (Cold wave damage crops in central India). कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को शीतलहर और पाला से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है. किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संयुक्त संचालक बी.एल.बिलैया ने किसानों को सलाह दी है कि पाला से बचाव के लिए फसलों में हल्की सिंचाई करें. (MP cold weather hits normal life)

घरेलू विवाद में पति ने पत्नी के काटे हाथ-पैर, रीवा पुलिस ने धरा

रीवा में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. आरोपी ने महिला का एक हाथ और पैर काट (husband chopped hand and leg in rewa) दिया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.