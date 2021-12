कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी: साथियों के साथ घर में घुसकर पीटा, रखी एक करोड़ रुपए की डिमांड

ग्वालियर शहर में एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स के घर में घुसकर उसकी मारपीट कर रहे हैं. वायरल वीडियो ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में कांग्रेस नेता भीकम सिंह गुर्जर और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप है. मारपीट की वजह पारिवारिक जमीनी विवाद बताया जा रहा है.

आपके बच्चे के लिए कितनी खतरनाक है कोरोना की तीसरी लहर, जानिए देश के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ से

कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर अधिक मंडराया हुआ है. ऐसे में बच्चों का इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है और बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर. आएये जानते हैं इस खास इंटरव्यू में-

Omicron in MP! राज्य के तीन बॉर्डर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पहुंचा ओमीक्रोन, सीमा से लगे 20 जिले अलर्ट पर

मध्यप्रदेश (omicron in mp) से सीमा साझा करने वाले तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन मिलने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है. अब सीमावर्ती 20 जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

Khajuraho Film Festival में गोविंदा, ईटीवी भारत पर बोले- अच्छी फिल्म मिलेगी तो करूंगा, वैसे भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं

फिल्म अभिनेता गोविंदा खजुराहो महोत्सव (govinda in khujraho) का शुभारंभ करने पहुंचे. यहां उन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया. इस दौरान ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. (Govinda Exclusive Interview)

आदिवासियों के बाद अब दलितों पर बीजेपी की नजर! पुण्यतिथि पर अंबेडकर को याद करने में पिछड़ी बसपा-कांग्रेस

महापुरुषों के सम्मान के बहाने आदिवासियों को रिझाने के बाद अब बीजेपी की नजर (After tribals now eyes of BJP on Dalits) दलितों पर है, दलितों के दिल में भी जगह बनाने के लिए बीजेपी पहले दलित महापुरुषों को ही अपने दिल में बसा रही है, ताकि दलित वोटर्स उसकी तरफ आकर्षित हो सकें. इस बार संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि (BJP Celebrated Doctor Bhimrao Ambedkar Death Anniversary) मनाने में बीजेपी सभी दलों को पीछे छोड़ दी.

ईटीवी से खास बातचीत में बोले एमपी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया- कांग्रेस ने पक्षपातपूर्ण किया था परिसीमन, इसबार फेयर होंगे पंचायत चुनाव

Exclusive Interview: ईटीवी भारत से एमपी सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने खास बातचीत में कई मसलों पर बात की. जहां उन्होंने प्रदेश में ओमिक्रोन को लेकर जारी तैयारियों की जानकारी दी. वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के परिसीमन को षड्यंत्र बताया. उन्होंने दावा किया कि इस बार प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP panchayat elections) फेयर होंगे.

भक्तों से मिले बाबा महाकाल! 20 माह बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गर्भ गृह

करीब 20 माह बाद बाबा महाकाल मंदिर का गर्भ गृह (Mahakaleshwar Jyotirlinga) आम श्रद्धालुओं के लिए खोल (sanctum sanctorum of Mahakal temple opened for common man) दिया गया है. मंदिर प्रशासन ने जलाभिषेक-दर्शन संबंधी नियमों की जानकारी दी है, साथ ही कोरोना गाइडलाइ का पालन करना भी अनिवार्य है.

MP Panchayat Election 2022: कांग्रेस का आरोप- चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, आरक्षण पर कोर्ट नहीं जाएगी पार्टी

MP Panchayat Election 2022: एमपी में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है. वहीं आरक्षण को लेकर पेंच फंसता दिख रहा है. कांग्रेस ने आरक्षण की दोहरी व्यवस्था को नियम के विपरीत बताते हुए आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती है. वहीं पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी (MP Congress will not go to court on reservation), लेकिन कोर्ट जाने वालों के साथ जरूर है.

Panchayat elections in MP: आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, सालों से जमे अधिकारियों का होगा तबादला

पंचायत चुनाव (Panchayat elections in MP) के एलान के बाद सालों से जमे अधिकारियों का तबादला शुरू हो गया है, साथ ही आज फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन (mp final voter list 2021) भी किया जाना है. आयोग ने तीन साल से अधिक समय से जमे पुलिस और राजस्व अधिकारियों का तबादला करने का आदेश गृह-राजस्व विभाग को दिया है.

खजुराहो फिल्म महोत्सव का आगाज, गोविंदा ने 'किसी डिस्को में जाएं' पर खूब लगाए ठुमके, देखें VIDEO

खजुराहो फिल्म महोत्सव (Khajuraho film festival 2021) में सोमवार को पाहिल वाटिका खजुराहो के मंच पर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा (actor govinda in khajuraho) के ठुमको के साथ जोरदार आगाज हुआ. इस अवसर पर गोविंदा ने एक से बढ़कर एक उपस्थित जन समुदाय की मांग पर डायलॉग तथा गानों के साथ नृत्य भी किया.