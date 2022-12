महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पहुंचे उज्जैन, बाबा महाकाल का पूजन किया, बोले-यहां असीम ऊर्जा है

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis) बुधवार को उज्जैन पहुंचे. उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. फडणवीस ने बाबा महाकाल के धाम गर्भगृह में पूजन-अभिषेक कर नंदी हॉल में ॐ नमः शिवाय का जाप किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बाबा के दर्शन के लिए आता रहता हूं. बाबा महाकाल का मंदिर असीम ऊर्जा का केंद्र है. महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल यहां पर नहीं करें.

उमरेठ की शान है शिवानी, गांव की लड़कियां ले रहीं प्रेरणा, जाने इनकी कहानी

फौज, पुलिस या खेल का मैदान हो हर जगह भारत की बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं. छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव उमरेठ के किसान नंदलाल पवार की मंझली बेटी शिवानी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है. शिवानी पवार ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपने गांव की लड़कियों के लिए एक नई मशाल जलाई है. शिवानी की कहानी भी "दंगल" फिल्म की तरह है. यहां भी उसके गांव में पहले सिर्फ लड़कों को ही कुश्ती लड़ने के लिए भेजा जाता था.

4 साल की मासूम का हौसला जानकर आपके उड़ जाएंगे होश, देखें बच्ची का जोश..

भारत को ऐसे ही भक्ति प्रधान देश नहीं कहा जाता. यहां आस्था एवं भाव से भरे ऐसे भक्त मिलते है कि आपको देखकर सहसा यकीन ही नहीं होगा. एक 4 साल की ऐसी मासूम भक्त इस समय मां नर्मदा की कठिन परिक्रमा कर रही है. यह परिक्रमा करीब साढ़े तीन हजार किमी. की होती है. इस मासूम के साथ उसके परिवार के 6 अन्य सदस्य भी चल रहे हैं. मां नर्मदा के प्रति अटूट आस्था रखनी वाली यह बच्ची प्रतिदिन 25 किमी. पैदल यात्रा करती है. अभी तक उसे यह यात्रा करते हुए करीब 2 माह बीत चुके हैं. उसे अभी और 2 माह लगेंगे. (you shocked to see courage of 4 year old innocent)

गोविंद सिंह की पहल पर किसानों के हित में बड़ा फैसला, अब पटवारी भी कर सकेंगे सीमांकन

मध्यप्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवराज सरकार लगातार आमजनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है. इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इसमें राज्य के किसानों एवं आम जन के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव की पहल राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की है.

Maharashtra Accident: सोलापुर में सड़क हादसा, MP के 4 मजदूरों की मौत, 4 घायल

महाराष्ट्र के सोलापुर में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिसे के 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गये. ये सभी मजदूर सोलापुर के करकंबा में रहते थे और गन्ने की कटाई का काम करते थे. [Solapur Accident]

रीवा में बारात की आतिशबाजी से दुकान में लगी भीषण आग, देखें फिर क्या हुआ..

किसी की खुशी कभी-कभी किसी के लिए गम का सबब भी बन सकती है. मध्यप्रदेश के रीवा से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है. यहां पर मंगलवार देर रात्रि निकल रही एक बारात में आतिशबाजी की जा रही थी. इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा पास की दुकान में जा गिरा. जिसके बाद वहां आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के आग पर काबू पाया.

MP में श्री महाकाल लोक से आज शुरू हो रही है 5G क्रांति, जानें कितना डाटा फ्री मिलेगा

5G का लुफ्त उठाना है तो उज्जैन चलो. एमपी में पहली बार आज यानी बुधवार से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है. जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे. महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को 5जी की सुविधा मिलेगी. श्रद्धालु वाईफाई के द्वारा सभी मोबाइल हैंडसेट पर 5G सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. श्रद्धालुओं को 5G में 1GBPS तक की स्पीड मिलेगी.

MP Weather Update कड़ाके की ठंड के लिए हो जाएं तैयार, मौसम विभाग ने कहा ये..

चक्रवाती तूफान मैंडूस के असर से मध्यप्रदेश अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है. जिसके चलते प्रदेश के 7 संभागों में बूंदा-बांदी और हल्की बारिश का सिलसिला दो दिन और जारी रहेगा. इसके बाद यानी 15 दिसंबर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी. मौसम विभाग की माने तो अब तापमान में लगातार गिरावट ही देखने को मिलेगी. यह गिरावट अगले सप्ताह तक भी जारी रह सकती है. खासकर रात का तापमान बढ़ने से ठिठुरन ज्यादा बढ़ेगी. इतना नहीं अगले दो दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्के बादल छाये रहने की संभावना है.

MP Narsinghpur हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले SP ने गोटेगांव TI को किया सस्पेंड, जानें आखिर क्या है मामला

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को जबरिया कटवाने और शिकायतकर्ता का मोबाइल डाटा डिलीट करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर नरसिंहपुर एसपी विपुल श्रीवास्तव ने गोटेगांव टीआई अमित विलास दाणी को (MP Narsinghpur SP suspends TI) निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के ठीक चार दिन पहले की गई.

MP Road Accident कॉलेज जा रही छात्रा को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत से गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

सिंगरौली जिले में बुधवार सुबह माडा-परसोना मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत (Girl crushed by tractor) हो गई. घर से कॉलेज के लिए निकली छात्रा सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर वाहन ने छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. इससे गुस्साए परिजन एवं ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. उधर, सीधी जिले में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा घायल हो गया.