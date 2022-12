RSS अब बेरोजगारी से निपटेगा, देश में पहली बार MP में खुलेंगी संघ की रोजगार शाखाएं

बीजेपी की संकटमोचक आरएसएस मध्यप्रदेश समेत देशभर में चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर मैदान में (RSS now deal unemployment) आकर मोर्चा संभालने की तैयारी में है. देश में पहली बार आरएसएस किसी राज्य में रोजगार सृजन केंद्र (Employment branch of Sangh in MP) खोलने जा रही है.

गुजरात चुनाव में बंपर जीत से BJP जोश में, प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा बोले - MP में भी चलेगी आंधी

गुजरात चुनाव में मिली बंपर जीत से बीजेपी में गजब का उत्साह (BJP enthused bumper victory Gujarat) दिख रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि गुजरात की आंधी अब एमपी में घुसेगी. संगठन ने मिशन 2023 और 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

MP Government Recruitment के लिए डेढ़ लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, जाने किस विभाग में हैं कितने पद

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली जा रही है. मध्यप्रदेश में निकली बंपर सरकारी भर्ती को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित हैं. पिछले 2 माह में ही डेढ़ लाख युवा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करा चुके हैं.युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान ग्रुप 2 में पटवारी पद की परीक्षा को लेकर है.

शराबबंदी को लेकर उमाभारती फिर सक्रिय, बोली- नई शराब नीति पर चर्चा के लिए CM सीएम शिवराज के आमंत्रण का इंतजार

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर (Umabharti active liquor ban in MP) सक्रियता दिखाई है. उनका कहना है कि वह नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज के आमंत्रण का इंतजार (waiting for CM Shivraj invitation) कर रही हैं.

उज्जैन में छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने घर पर चलाए पत्थर, युवती की नाक फूटी पूरा परिवार जख्मी

इंदौर के साथ-साथ अब उससे सटे जिले उज्जैन में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं. यहां पिछले 4 दिनों में तीन बड़ी वारदातें सामने आई हैं. कार्तिक मेले में युवक की चाकू से हत्या के बाद पार्षद व पूर्व मंत्री पर चाकू से हमला हुआ था. अब इसके बाद CCTV फुटेज के जरिये एक अन्य घटना सामने आई है.

मंडला में कलेक्टर ने लगाई पाठशाला, देखें..Video..

मंडला। जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने प्राथमिक पाठशाला सुरंगदेवरी, नवीन माध्यमिक पीपरपानी, नवीन प्राथमिक पाठशाला औघटखपरी एवं आवासीय बालक छात्रावास पीपरपानी का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए शैक्षणिक कार्य का अवलोकन किया. उन्होंने छात्र-छात्राओं से विषय आधारित प्रश्न ब्लेकबोर्ड पर हल कराए.

MP के मंत्रियों ने भी गुजरात की जीत में निभाई अहम भूमिका, जहां प्रचार किया वहां मिली जीत

गुजरात विधानसभा चुनाव की फतह में मध्यप्रदेश के मंत्रियों ने भी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है. गुजरात में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग ने करीब 15 दिन डेरा डाले रखा. वही इंदर सिंह परमार,अरविंद सिंह भदौरिया सहित कई और मंत्रियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी.

Home Minister नरोत्तम मिश्रा ने बताया केजरीवाल को देश का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा है कि इंदौर के मामले में प्राचार्य सहित अन्य सभी लोगों को तत्काल कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है. अब इन लोगों के प्रोफाइल की भी जांच कराई जा रही है. ये जांच हो रही है कि इनके पीएफआई या अन्य संगठन से कोई संबंध तो नहीं है.

Memory Chip के प्रदर्शन को सुधारने के लिए तैयार की नई तकनीक, IIT इंदौर को मिला पेटेंट

अन्वेषकों ने एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (SRAM) बाइट सेल विकसित की जो आधुनिक थिन-फिल्म और नैनोस्केल तकनीकों के लिए निर्माण प्रक्रिया संबंधी भिन्नता को सहन कर सकती है. यह मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की उम्र को बढ़ाएगा. यह डुअल-गेट FinFET तकनीक पर आधारित है.

उज्जैन में भाजपा पार्षद व पूर्व मंत्री पर चाकुओं से हमला, जाने क्यों हुआ अटैक

श्रीमहाकाल की नगरी उज्जैन में भी बदमाश बेखौफ हो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. नया मामला तो और भी खतरनाक है. इसमें बदमाशों ने एक शादी समारोह से बाहर निकल रहे भाजपा पार्षद और पूर्व मंत्री के ऊपर ही चाकुओं से हमला बोल दिया. इस हमले में पूर्व मंत्री तो अपने गार्डों की वजह से बच गए लेकिन पार्षद के पेट में चाकू घोंप दिया गया.