इकबाल सिंह बैंस 6 माह और रहेंगे MP के मुख्य सचिव, असमंजस खत्म, केंद्र सरकार ने दिया एक्सटेंशन

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह (MP Chief Secretary Iqbal Singh) बैंस को कार्यकाल के आखिरी दिन छह माह का एक्सटेंशन मिल गया है. वे अब अगले छह माह तक मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रहेंगे. केंद्र सरकार ने कार्यकाल में छह माह की वृद्धि के लिए अपनी अनुमति दे (Central government given extension) दी है. बता दें कि मुख्य सचिव पद को लेकर आखिर तक असमंजस की स्थिति बनी रही. यही वजह रही कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बुधवार की सभी प्रस्तावित बैठकों को एक दिन पहले ही निरस्त कर दिया था. यहां तक कि उन्होंने अपना सरकारी बंगला भी छोड़ दिया था.

38 Years of Bhopal Gas Tragedy: पढ़िए ईटीवी भारत पर त्रासदी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी कहानियां

भोपाल। भोपाल गैस कांड के 38 बरस पूरे हो रहे हैं. विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात को घटित हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और कई हजार लोग आज भी इस गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं. भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में मौजूद साढे़ तीन सौ टन कचरा फैक्ट्री में ही दफन है, जिसको नष्ट करने को लेकर अंतिम निर्णय आज तक नहीं हो पाया है. सरकारों ने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन आज भी इस त्रासदी से पीड़ित लोग उचित इलाज और मुआवजा की लड़ाई लड़ रहे हैं.

Mahakal Lok के दूसरे चरण के कार्यों का श्रीगणेश, 5 मकानों पर चला बुल्डोजर

उज्जैन के श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है. आज बुधवार को प्रवेश द्वार 5 के बाहर सड़क चौड़ीकरण तथा अन्य कार्यों के लिए 5 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. चौड़ीकरण के लिए कुल 9 मकानों को चिन्हिंत किया गया था. पहले चरण के कार्यों के बाद श्री महाकाल लोक का पूरा स्वरूप बदल चुका है. श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है. इनकी संख्या पहले की तुलना में दोगुना हो चुकी है. यह संख्या बढ़ना लगातार जारी है.

MP के 122 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी का इंकार

मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रदेश के 122 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया (Refuses recognize 122 nursing colleges) गया है. मान्यता लेने में लेटलतीफी और नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए जरूरी मापदंडों को पूरा नहीं करने पर ये कार्रवाई की गई है. मेडिकल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी (Medical University executive council) ने मापदंडों को बारीकी से परखा है.

MP Congress अध्यक्ष कमलनाथ के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज

मध्यप्रदेश में जहां एक ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ (MP Congress President Kamal Nath)का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह पंडित प्रदीप मिश्रा के सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से हम मर रहे हैं. इस पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी का ये ईवेंट बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक न हो जाए.

Indore Property Tax Scam नगर निगम कमिश्नर ने 12 अधिकारी किए सस्पेंड, 9 कर्मियों की सेवाएं समाप्त

इंदौर में 45 लाख रुपए का संपत्ति घोटाला (Indore Property Tax Scam) सामने आया है. मामला उजागर होते ही इंदौर नगर निगम कमिश्नर ने 2 सहायक राजस्व अधिकारी सहित 12 अधिकारियों को निलंबित (Suspended 12 officers) कर दिया है. वहीं 9 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं. जिस मामले में यह घोटाला हुआ है, उस संपत्ति के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इंदौर में यह पहला मौका है जब नगर निगम के अधिकारियों पर इतनी बड़ी संख्या में सीधे कार्रवाई हुई हो.

सपने में सांप दिखने के विशेष हैं मायने, जानिए कितना है शुभ और अशुभ..

सपने तो हर किसी को दिखते हैं, कभी अच्छे सपने दिख जाते हैं तो कभी डराने वाले सपने दिख जाते हैं, कभी सपने में सांप नजर आता है तो कभी कुछ और, आपके सपने में कब क्या नजर आ जाएगा ये कोई नहीं जानता. (Snake in Dream) स्वप्न शास्त्र की मानें तो इन सपनों के भी अलग-अलग मायने होते हैं, कुछ स्वप्न का दिखना फलदाई होता है, तो कुछ स्वप्न अशुभ संकेत भी होते हैं. आइए जानते हैं सपने में बार-बार सर्प का दिखना शुभ होता या अशुभ.

MP Weather Update: हो जाइए तैयार, अब पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड..

MP Weather Today: नवंबर का महीना खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम बदलाव आएगा, यानि आज से ठंड बढ़ सकती है. फिलहाल एमपी के जिलों में क्या रहेगा आज का तापमान, जानने के लिए पढ़िए पूरा आर्टिकल-

नौरादेही अभ्यारण्य में सुरक्षित नहीं वन्य प्राणी, देवरी रेंज में मांस के साथ पकड़ा गया आरोपी

टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर मध्यप्रदेश में एक और अभ्यारण्य नौरादेही में बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है. बावजूद इसके यहां पर जानवरों के शिकार का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में देवरी वन परिक्षेत्र में जानवर के मांस के साथ एक व्यक्ति को वन विभाग की टीम पकड़ा है. उसके पास से जब्त किए गए मांस को फॉरेंसिक लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया है. (wildlife is not safe in nauradehi sanctuary)

Justice for Radhika की मुहिम रंग लाई, उड़ीसा पुलिस ने SIT का गठन किया

सागर जिले की राधिका कुशवाहा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. राधिका की मौत Jagannath Puri yatra के दौरान हो गई थी. यह मामला इतना बढ़ गया था कि Chief Minister Shivraj Singh को संज्ञान लेना पड़ा था. उन्होंने इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके बाद उड़ीसा और सागर पुलिस बराबर एक-दूसरे से संपर्क करके मामले की तह जाने की कोशिश कर रही हैं. वहीं सागर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है.