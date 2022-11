Congress की सफाई... सलूजा ने पार्टी नहीं छोड़ी, वे निकाले जा चुके थे

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया के उपाध्यक्ष रहे नरेंद्र सलूजा अब पार्टी छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, आज सीएम शिवराज ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है. वहीं जहां सलूजा का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो कांग्रेस ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा है कि सलूजा को पार्टी से निष्कासित किया गया है.

जब राहुल की Bharat Jodo Yatra में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे.... देखें VIDEO

खरगोन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर सीमा से अब इंदौर की तरफ बढ़ रही है, इसी दौरान यात्रा का अक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा सुनाई दे रहा है. वायरल होता ये वीडियो खरगोन का बताया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कमलनाथ और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं.

Satpura Tiger Reserve जब डिप्टी रेंजर के सामने आ गए तीन बाघ, जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के होश उड़े [VIDEO]

नर्मदापुरम। बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं. इस बार बाघों को गश्ती कर रहे वन कर्मी की बाइक के पास (Tiger came in front of deputy ranger) बाघ को आता देख पर्यटक सकते में आ गए. जहां बाघों के कुनबा जब डिप्टी रेंजर के सामने पहुंच गया तो पर्यटको की भी सांसें फूल गईं. पूरा वाकया वन गश्ती के दौरान डिप्टी रेंजर की गाड़ी के पास बाघ आने का है.

राहुल गांधी की Bharat Jodo yatra खरगोन से ओंकारेश्वर की ओर बढ़ी, रास्ते में गिरा पैराग्लाईडर

मध्यप्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) का आज तीसरा दिन है. शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा खरगोन जिले के खेरदा से रवाना हुई. यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के अलावा कई कांग्रेसी शामिल हैं. रास्ते में पड़ने वाले गांवों में इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है.

बाल-बाल टला हादसा, Gwalior बरौनी मेल के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, देखें VIDEO

ग्वालियर। बीती रात ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया. बताया जा रहा है कि बरौनी से चलकर ग्वालियर आई बरौनी मेल ट्रैन यात्रियों को उतारने के बाद यार्ड में जा रही थी, तभी बरौनी मेल के तीन डिब्बे यार्ड में जाते वक्त पटरी से उतर गए.

Barkatullah University छात्रों ने BCA से MOU के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन, रजिस्ट्रार से आश्वासन मिलने के बाद माने

भोपाल की प्रसिद्ध बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी पूरे 3 घंटे छात्र आंदोलन के हंगामे की गिरफ्त में रही. लड़के-लड़कियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन करते हुए सारा आवागमन रोक दिया था. छात्र विश्वविद्यालय द्वारा खेल मैदान को एक MOU के तहत 21 साल के लिए भोपाल क्रिकेट एसोसियेशन को दिए जाने का विरोध कर रहे थे.

ऑस्ट्रिया से जबलपुर पहुंचा फायर वाहन इंजीनियर दल, अब 56 मी. ऊंचाई पर आग से रेस्क्यू करने में सक्षम होंगे दमकल कर्मी, देखें Video

जबलपुर। जिले में अब हर तरह के आग के हादसों से निपटने के लिए दमकल विभाग तैयार है. जबलपुर दमकल विभाग के पास प्रदेश में पहली टीटीएल यानी टर्न्टेबल लेडर मशीन आ गई है. यह सिर्फ बेहद मजबूत ही नहीं बल्कि 56 मीटर की ऊंचाई तक आग की लपटों को बुझा सकती है. इतना ही नहीं इस मशीन से अग्नि हादसे को रोकने के साथ-साथ रेस्क्यू भी कर सकती है. यानी 18 मंजिल ऊपर फंसे लोगों को आग बुझाने के साथ-साथ सुरक्षित नीचे भी ला सकती है.

Jabalpur Road Accident देर रात बाइक से घर लौट रहे तीन लोगों को बस ने रौंदा, तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत

जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत गुरुवार देर रात भीषण सड़क (Jabalpur Road Accident) हादसा हो गया. इसमें एक बाइक में सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत (All three died on spot) हो गई. बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.

Dowry Harassment 50 लाख की डिमांड पूरी न करने पर मारपीट करते थे ससुराल वाले, पीड़िता ने मायके में दर्ज कराया केस

शहर, प्रदेश और देश चाहे जितना बदल जाए, लेकिन दहेज उत्पीड़न की आदिकाल से चली आ रही कुरीत आज भी कायम है. इस तरह की एक शिकायत स्मार्टसिटी इंदौर के कनाड़िया थाने में दर्ज कराई गई है. इसमें पीड़िता ने मुंबई में रहने वाले अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है.

CM Rise School संभागायुक्त ग्वालियर दीपक सिंह पहुंचे दतिया, स्कूल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, BLO को भी दिए निर्देश

संभागायुक्त दीपक सिंह शुक्रवार को दतिया के दौरे पर पहुंचे थे. उन्होंने मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के साथ कार्यकारिणी समिति की समीक्षा बैठक भी ली. इसके अलावा वह सीएम राइज स्कूल भी पहुंचे. उन्होंने विद्यालय के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं देखा और लैब विजिट के साथ भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला को अलग से शुरू करने का निर्देश भी दिया.