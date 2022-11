लाल हुए 'मामा'! जब नितिन गड़करी ने कही ये बात...

मंडला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 नवंबर को पुलिस ग्राउंड, मंडला में आयोजित ₹1261 करोड़ लागत की 329 किमी की सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कुछ ऐसा कह दिया कि सीएम शिवराज गुस्से से लाल हो गए. दरअसल 'मामा' हमेशा से एमपी की सड़कों की तुलना अमेरिका की सड़कों से करते आए हैं, वहीं नितिन गड़करी ने भरी सभा में एमपी की सड़कों की कलई खोल दी.

Uma Bharti Angry : एक माह तक अज्ञातवास पर रहेंगी उमाभारती, पार्टी नेताओं से तवज्जो नहीं मिलने पर बयां किया दर्द

सियासत में फिर से अपना वजूद तलाश रही बीजेपी (BJP) की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharati) अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से खासी नाखुश हैं. शराबबंदी को लेकर चलाई मुहिम में एक कदम आगे तो दो कदम पीछे होने वाली उमाभारती को पार्टी नेताओं से तवज्जो नहीं मिल रही है. अब उमाभारती ने एक माह तक अब अज्ञातवास (Uma Bharati remain on agaatvaas) में रहने का फैसला लिया है.

Congress नेता के हिंदू शब्द को लेकर विवादित बयान पर पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी बोले- राजनीति में भाषा का स्तर गिरा

राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने (Former Governor Kaptan Singh Solanki) नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेता के हिंदू शब्द को लेकर दिए विवादित बयान पर उन्होंने कहा है कि अपने देश के अंदर गुलामी के काल में जो राजाओं ने हिंदू शब्द के बारे में भारत की संस्कृति के बारे में कुप्रचार किया था, उसका परिणाम आज भी हमको कतिपय लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है.

MP Election Commission: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू, ऐसे करना होगा आवेदन

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हो गई है. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के साथ-साथ उसमें संशोधन कराने या नाम हटवाने की प्रक्रिया 8 दिसंबर तक चलेगी. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा.

MP में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को Congress से क्यों करनी पड़ी प्रार्थना, ये है मामला

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के काफिले में हुई घटना और कांग्रेस द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि कांग्रेस गलत कह रही है. नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है. महाराजपुर थाने की पूरी घटना है. दशरथ सिंह गुर्जर के घर की ये घटना है.उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से प्रार्थना करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) में माफिया को शामिल ना करें.

सिंधिया बोले 'Bharat Jodo Yatra' का एमपी चुनाव पर नहीं पड़ेगा असर, कांग्रेस ने ये याद दिलाया

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 नवंबर को एमपी में प्रवेश कर रही कांग्रेस की Bharat Jodo Yatra पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा और एमपी में 2023 में फिर कमल खिलेगा. ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान पर कांग्रेस ने ग्वालियर की हार याद दिलाई.

MP में नहीं होगी शराबबंदी, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले- शराब छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी मुहिम को लेकर बीजेपी नेताओं की नाक में दम किए हैं. वहीं इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Minister Pradyuman Singh Tomar) का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है शराबबंदी सरकार नहीं (No liquor ban in MP) कर सकती. शराबबंदी के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा. लोग शराब पीना बंद करेंगे, तभी शराबबंदी हो सकती है. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में शराब नहीं मिलती है, लेकिन वहां भी लोग नंबर दो तरीके से जहरीली शराब बनाते हैं और पीते हैं.

सागर के भूपेंद्र ने पार किया 50 लाख का पड़ाव, बिग-बी को बताईं MP की ये खूबियां

सागर के भूपेंद्र चौधरी का 22 साल का सपना अब पूरा हो गया है, दरअसल भूपेंद्र बिग-बी अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में हॉटसीट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 50 लाख रुपये जीत लिए हैं. इस शो का प्रसारण 10 नवंबर को रात 9 बजे किया जाएगा.

हर-घर जल पर बिजली बिल भारी! अब MP पंचायतों में सोलर ऊर्जा से होगी पानी सप्लाई

हर घर जल पर बिजली बिल भारी पड़ते नजर आ रहा है, इसके चलते अब एमपी पंचायतों में सोलर ऊर्जा से पानी सप्लाई किया जाएगा. (Water will be supplied by solar energy) हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी खंडवा और खरगोन में ऐसा प्रयोग किया जा चुका है.

कलेक्टर के आदेश पर मिशनरी से मुक्त कराई अतिक्रमण वाली जमीन, स्कूल में होने लगा भारत माता की जय का उद्घोष

गुना के मिशनरी स्कूल में bharat mata ki Jai का नारा लगाने के मामले में स्कूल के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी कर दी गई. कलेक्टर के आदेश पर स्कूल के अंदर की शासकीय भूमि को encroached से मुक्त करा लिया गया है. उस पर बकायदा फेंसिंग भी कर दी गई है. वहीं स्कूल प्रशासन ने भी गंभीरता को समझते हुए भारत माता की जय के उद्घोष लगवाने शुरू कर दिए हैं.