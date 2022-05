प्रदेश में तैयार हो रहे फर्नीचर और टॉय कलस्टर में लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज मंत्रिमंडल ने बड़ी राहत दी है. अब एमएसएमई विकास नीति 2021 के तहत नवीन इकाइयों को उच्च दाब का बिजली कनेक्शन लेने पर पांच साल तक के लिए विद्युत शुल्क में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. शिवराज मंत्रिमंडल ने प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू करने को मंजूरी दे दी. इसके तहत सूचना तंत्र को मजबूत करने 150 पद स्वीकृत किए गए हैं. (Govt give big relief to small scale industries) (Shivraj Cabinet Decisions) (recruitment for informers of Naxalites)

Shivraj Cabinet : सरकार ने दी लघु उद्योगों को बड़ी राहत, नक्सलियों की मुखबिरी के लिए होगी भर्ती

MP में सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है. इसमें पार्टी की महाविजय होगी. इन दावों के साथ ही उन्होने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए.

CM शिवराज ने पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका, कहा महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें, पुलिस भर्ती परीक्षा को टाला गया

मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व पक्षियों के रहवास के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है. यहां पर सैकड़ो की संख्या में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं इसके साथ ही यहाँ पर रंग बिरंगे 247 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं. पीटीआर में बड़ी संख्या में गिद्ध भी मौजूद है. पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त सारस का जोड़ा भी केन नदी के किनारे देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस जोड़े को यहां का वातावरण पसंद आ गया है.

उत्तरप्रदेश के राज्य पक्षी सारस को भा रहा केन नदी का किनारा, पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखाई दिया जोड़ा

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दो पक्षों में चल रहा जमीनी विवाद हिंसा में बदल गया. गुस्साई भीड़ ने जमकर उपद्रव करते हुए घर और वाहनों में आग लगा दी. मौके पर पहुंचे अधिकारियों के वाहनों पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और पथराव कर दिया. इस हिंसा में में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और भाजपा नेता मोहन वर्मा सहित उनके भाई हुकुम वर्मा गंभीर रुप से घायल हो गए.

राजगढ़: जमीनी विवाद के चलते तनाव, दो समुदायों की झड़प में घर और वाहन जलाए, पुलिस वाहनों पर पथराव-तोड़फोड़

बुधवार को दिल्ली पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के अलावा अन्य एडवोकेट्स के साथ विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही फिर से अपील करने का यह फैसला किया. (SC decision on OBC reservation)(Shivraj Singh Chauhan in Delhi )

OBC आरक्षण पर SC में मॉडिफिकेशन याचिका लगायेगी सरकार, शिवराज सिंह ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल सहित तमाम कानूनविदों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश भर के गांवों को आदर्श बनाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) शुरु किया. इन गांवों को मॉडल के रुप में विकसित करने के सपने दिखाए गए जबकि हकीकत ठीक उलट है. मौजूदा सांसद आदर्श गांव को विकसित करने के लिए महज खानापूरी की गई और इससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ. (jabalpur water crisis) (village of mp reality check etv bharat)

सांसद का गांव से ग्राउंड रिपोर्ट: जबलपुर सांसद राकेश सिंह के गोद लिए गांव का हाल, पानी के लिए मीलों का सफर और किस्मत पर आंसू बहाते लोग

सागर के गढ़ाकोटा ने एक नेपाली दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. किराये के मकान में रह रहे दंपत्ति मोमोज का स्टाल लगाकर जीवन यापन करता था. पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी कि पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही डेढ़ साल के मासूम को भी उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

डेढ़ साल के मासूम को रोता बिलखता छोड़ नेपाली दंपत्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने प्रदेश में संचालित सभी नर्सिंग कॉलेज की निरिक्षण रिपोर्ट 24 घंटों में पेश करने के निर्देश दिए हैं. (MP Nursing College Controversy) इस पर आनन फानन में वाहन के जरिए रिकॉर्ड भेजा जा रहा है. याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है.

MP Nursing College Controversy: 453 नर्सिंग कॉलेज का रिकॉर्ड लेकर रवाना हुआ वाहन, युगलपीठ ने याचिका पर आज करेगी सुनवाई

सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम उदका में आई एक बारात में चार युवकों ने जोश में आकर देशी कट्टों, रिवाल्वर से हर्ष फायर किए. फायरिंग से विवाह स्थल पर सनसनी फैल गई. घटना का वीडियो वायरल होने पर थाना प्रभारी राय ने आरोपियों के खिलाफ धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों को हिरासत में लेकर दो देशी कट्टे, दो जिंदा कारतूस जब्त किए. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया. क्षेत्र में देशी कट्टे और इस तरह के अन्य अवैध हथियारों से फायर करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

रायसेन: शादी समारोह में युवाओं ने देशी कट्टे से की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि शिवराज सरकार OBC को आरक्षण दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. कानून के जानकारों से राय ली जा रही है. राज्य सरकार मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है. गृह मंत्री ने एनएसयूआई पर तंज कसते हुए कहा कि इस संगठन को कांग्रेस शुरुआत से ही घोटाले की ट्रेनिंग देती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम करप्शन पार्टी है.(Home Minister Narottam Mishra statement) (We Support reservation to OBC) (Congress to corruption party)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले - OBC को आरक्षण दिलाना सरकार का संकल्प, कांग्रेस को बताया करप्शन पार्टी