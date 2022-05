मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला देते हुए 15 दिन के भीतर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं. वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार की रिपोर्ट को आधा अधूरा मानते हुए चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है.

SC का बड़ा फैसला : MP में OBC आरक्षण के बगैर होंगे पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव, 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए कराए जाने के आदेश को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री व पीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी को उनका हक मिले. कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी. (Kamal Nath aggressive on Shivraj government) (Congress will fight for OBC reservation) (Congress will fight from house to road)

शिवराज सरकार पर कमलनाथ हुए आक्रामक, बोले- OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी

मध्य प्रदेश में नियमों को दरकिनार कर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई काेर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे के अंदर सभी 453 नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर प्रतिकूल आदेश की चेतावनी दी है. (MP High Court News)

सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, "नोटिस सर्व करने घोड़े पर चढ़कर जाओगे, 24 घंटे में पेश करो नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट"

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (Aatmnirbhar Madhya Pradesh) की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढाते हुए अब प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लांच होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM MOD) I13 मई को इसे वर्चुअली लांच करेंगे. इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होगे. (PM Modi will launch the startup policy) (Startup policy virtually on May 13 in Indore)

Aatmnirbhar Madhya Pradesh : PM MODI इंदौर में 13 मई को वर्चुअली लांच करेंगे स्टार्टअप पॉलिसी

इंदौर के महू में अपने प्रिय स्वर्गीय मित्र दीपक जाजू की स्मृति कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने चर्चा फैलाने वालों को मंच से ही आड़े हाथों लिया. उन्होनें कहा कि लोगों को मेरी राजनैतिक हाईट की कल्पना नहीं है, अब मेरा लेबल वो नहीं है, जो वो समझ रहे हैं. उन्होनें दीपक जाजू की याद में कई दर्दभरे और दोस्ती वाले गीत गाए.

कैलाश का फूटा गुस्सा! मंच से लगाई लताड़, बोले- लोगों को मेरी राजनैतिक हाईट का अंदाजा नहीं है

MP मिशन 2023 के लिए बीजेपी चुनावी मोड में है. आज दूसरे दिन भी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जिलों के कोर ग्रुप के साथ मंथन करेगा. बैठक में बूथ को मजबूत करने, 10% वोट शेयर बढ़ाने पर फोकस होगा.

MP Mission 2023: बीजेपी में आज कोर ग्रुप की बैठक, 10% वोट शेयरिंग बढ़ाने पर मंथन करेंगे दिग्गज

मंगलवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. फिर बाबा को राजा राम भक्त हनुमानजी के रूप में तैयार किया गया. भगवान ने मस्तक पर चांदी का त्रिमुण्ड और टीका भी धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

भस्म आरती में बाबा महाकाल ने राजा राम भक्त हनुमानजी के रूप में दिए दर्शन, मस्तक पर धारण किया चांदी का त्रिमुण्ड

करोड़पति विधायक संजय शुक्ला अपने मतदाताओं को तीर्थ यात्रा कराने के बाद अब एक शादी में डांस के वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. पारिवारिक शादी समारोह के इस वीडियो में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपनी पत्नी के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. चर्चित गाना 'जोर का झटका हाय जोरों से लगा' पर विधायक पहली बार प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं. सूट-बूट में अपनी पत्नी अंजली शुक्ला के साथ संजय शुक्ला डांस करते वक्त हर स्टेप पर अपनी पत्नी को फॉलो करते नजर आए.

स्टेज पर डांस करते नजर आए करोड़पति विधायक, प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने में नहीं छोड़ी कोई कसर

शहर में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में मौजूद टिंबर मार्केट के एक लकड़ी कारखाने में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है. आग की सूचना जैसे ही दमकल विभाग को लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. टिंबर मार्केट में एक के बाद एक लकड़ी पीठों में आग की घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक लकड़ी पीठे में आग लगी. उसके बाद पास में ही मौजूद अन्य लकड़ी पीठों तक भी आग पहुंच गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया.

टिम्बर मार्केट में मौजूद लकड़ी कारखाने में लगी आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू