मध्यप्रदेश के धार में एक हैरान करने वाली घटना हुई. दरअसल, दूल्हे ने शेरवानी पहनकर फेरे लेने की इच्छा जाहिर की तो दुल्हन पक्ष की ओर से आए रिश्तेदार नाराज हो गए. विवाद बढ़ने के बाद मारपीट शुरू हो गई. बताया जाता है कि परंपरा अनुसार धोती-कुर्ता पहनकर फेरे न लेने पर विवाद शुरू हुआ. इसके बाद जमकर पत्थर फेंके गए. विवाद के बीच रात में दूल्हा अपने साथ दुल्हन को लेकर धार आ गया. मारपीट में तीन से चार लोग घायल हुए हैं. (Oppose bridegroom in sherwani) (Angry family of bride throw stones) (groom finally brought the bride) (shocking incident in Dhar)

MP के धार में दूल्हा ने पहनी शेरवानी तो भड़के घराती, जमकर चले पत्थर, चार घायल, आखिर दुल्हन को ले ही आया दूल्हा

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में बिजली कभी-कभी आती थी. दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बिजली का बेड़ागर्क हो गया था. इसलिए वह मिस्टर बंटाधार के नाम से जाने जाते हैं. कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया. बेरोजगारों की बात वह कर रहे हैं, जिन्होंने कभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया. गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में लिखने के बाद यह सब हास्यास्पद है. (Home Minister aggressive on Congress) (Narottam Mishra target on Digvijay Singh) (Why Digvijay Singh was called Bantadhaar)

कांग्रेस नेताओं पर आक्रामक हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बताया - क्यों दिग्विजय सिंह को कहा गया एमपी का बंटाधार

बीते सप्ताह दिल्ली में मध्यप्रदेश भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक के बाद भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में खास चिंतन के लिये बैठक बुलाई गई. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, एमपी के प्रभारी प्रभारी मुरलीधर राव समेत राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश मौजूद रहे. दिल्ली में हुई बैठक में सीएम और प्रदेशाध्यक्ष का जिन मामलों पर ध्यान आकर्षित कराया गया था, उसके फॉलोअप पर बैठक में चर्चा हुई.(After advice of Delhi MPBjp active) (Marathon meeting of Madhya Pradesh BJP) (MPBJP cells and fronts meetings for eight hours)

Mission 2023 : दिल्ली की नसीहत के बाद प्रदेश बीजेपी की मैराथन बैठक, आठ घंटे तक प्रकोष्ठों और मोर्चों की लगी क्लास

मौसम विभाग ने इस बार नौतपा में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पारा 45 डिग्री के ऊपर जाएगा. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा शुरू हो जाता है और ये नौ दिन भीषण गर्मी वाले होते है. इस बार नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा. (MP Nautapa from 25 May)(MP weather Update)

एमपी में 25 मई से लगेगा नौतपा, प्रचंड गर्मी की चेतावनी, पारा पार करेगा 45 डिग्री सेल्सियस

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शिवपुरी पहुंचे और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. उन्होनें निशाना साधते हुए डब्लूएचओ की रिपोर्ट गलत बताया और कहा कि यह अंतराष्ट्रीय साजिश है.

शिवपुरी: मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, कहा- WHO की रिपोर्ट गलत, यह अंतराष्ट्रीय साजिश

मध्य प्रदेश में अभी तक 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं. इस बार दोनो बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 30 अप्रैल को ऑनलाइन घोषित होने थे, लेकिन स्कूल की छुटियां भी शुरू हो गईं नतीजे जारी नहीं हुए, शिक्षक और बच्चे इंतजार कर रहे हैं.

स्कूलों की हो गई छुट्टियां, अब भी नहीं जारी हुए 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे

शहर में स्थित स्विमिंग पूल में कूदने को लेकर दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. युवकों के दो गुट स्विमिंग सीखने आए थे, इसी दौरान पहले छलांग लगाने को लेकर आपस में उनका विवाद हो गया. गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया और सड़क पर ही युवक एक-दूसरे पर लात-घूसे और बेल्ट चलाने लगे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक मौके से भाग गये. विश्वविद्यालय थाना प्रभारी संतोष मिश्रा का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से स्विमिंग पूल के बाहर युवकों की मारपीट के मामले में तलाश की जा रही है.

स्विमिंग पूल में पहले कूदने को लेकर विवाद, सड़क पर जमकर चले लात-घूंसे और बेल्ट

MP में 42 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मियों को सरकार की नई योजना का फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाड़ली लक्ष्मियों से अपील की है कि वो माता-पिता का हमेशा सम्मान करें. 12 वीं पास करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 25 हजार रूपये दिए जाएंगे. साथ ही हर साल 2 मई से 12 मई तक मनाया जाएगा लाड़ली लक्ष्मी उत्सव. लाड़ली लक्ष्मियों के लिए अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को भी लाड़ली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा. मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम या कोई भी संस्थान में प्रवेश की पूरी फीस सरकार भरेगी.

MP की बेटियों की मेडिकल, IIM और IIT की फीस भरेगी सरकार-शिवराज

भीषण गर्मी की तपिश इंसान ही नहीं फल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. चिलचिलाती धूप ने फलों के राजा आम की भी तबियत खराब कर दी है. दुनिया का सबसे महंगा आमों की वैरायटी को यह टेम्परेचर पसंद नहीं आ रहा, जिससे फसल तैयार होने से पहले ही आम पीले पड़ने लगे हैं और सूखने लगे हैं. इससे आम उत्पादकों के चहरे से खुशी गायब है और लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

जबलपुर: तेज धूप से फलों के राजा आम की बिगड़ी तबीयत, बचाव के लिए किसान कर रहे तरह-तरह के प्रयोग

भोपाल में बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक(DGM) पर युवती ने रेप का केस दर्ज कराया है. युवती ने पुलिस को बताया कि उसके साथ कई जगहों पर उसने कई बार रेप किया. पुलिस ने अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है. जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. एडिशनल सीपी भोपाल सचिन अतुलकर का कहना है कि मामले की जांच चल रही है. (Case of rape was registered against DGM) (Girl protested of rape he wore mangalsutra)

बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक पर रेप का केस दर्ज, युवती ने विरोध किया तो मंगलसूत्र पहना दिया