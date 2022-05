कांग्रेस ने मिशन 2023 (Congress Mission 2023) की रणनीति तैयार कर ली है. रणनीति के तहत कांग्रेस ने अभी से ग्वालियर-चंबल अंचल पर फोकस करना शुरू कर दिया है. बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां शानदार कामयाबी पाई थी. उस समय ग्वालियर-चंबल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे. अब सिंधिया भाजपा में हैं. बगैर सिंधिया के इस अंचल में कांग्रेस फिर वही कामयाबी कैसे पाए और सिंधिया से बदला कैसे ले, इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने इस अंचल में आवाजाही बढ़ा दी है. इसी रणनीति के तहत ग्वालियर में कांग्रेस एक बड़ी बैठक करने जा रही है.

जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों के एमपी कनेक्शन को देखते हुए NIA की टीम महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के लिए रतलाम पहुंची है. अधिकारियों के साथ 20 सदस्यों की टीम मामले की गहनता से जांच करेगी.

रायसेन में भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायलों को भोपाल रेफर किया गया है. हादसा तेज रफ्तार के कारण होना बताया जा रहा है. जिसमें टाटा मैजिक और आयशर ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हुई.

सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी (ADPO) की भर्ती में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा. इस बारे में जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है. ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.(OBC category only 14 percent reservation) (Recruitment of ADPO in MP) (High Court order about reservation)

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी हो गई है. कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही बल्कि सीपीएल (CPL)चल रहा है. सीपीएल मतलब कांग्रेस प्रीमियम लीग. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस 77-75 के फेर में आ गई है. गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर जमकर तंज कसा.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जल संकट जस का तस बना हुआ है. हालत ये हो गये हैं कि डिंडौरी ज़िले के एक छोटे से गांव अझवार में मुनादी कर ये फरमान सुनाया गया कि हैंड पंप से सिर्फ दो मटके पानी ही मिलेंगे, तीसरा मटका पानी लेने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी. इस मुनादी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

छिंदवाड़ा जिले में माचागोरा डैम के पास बकरी चराने गए 4 मासूमों की डैम में डूबने से मौत हो गई. मरने वालों में तीन लड़कियां और एक लड़का शामिल है. तीन लड़कियों में से 2 लड़कियां एक ही घर की सगी बहनें थीं. (Chhindwara 4 children died due to drowning)

मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार जनजातीय वर्ग के बीच ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है. आदिवासियों को लुभाने के लिए बीते कुछ समय में बड़े आयोजिन किए गए हैं. अब मंडला में सात और आठ मई को आदिवासी महोत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं.

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज गुरुवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

मध्य प्रदेश के शहडोल में युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए सुबह-शाम पसीना बहा रहे हैं. जुनून है पुलिस में भर्ती होने का, तो मेहनत चाहे जितनी क्यों न करनी पड़े. अभ्यास कर रहे ज्यादातर अभ्यार्थी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं.

