सिवनी जिले के सिमरिया गांव में गाय काटने का आरोप लगाकर हुई मॉब लिंचिंग (Mob lynching) में 2 आदिवासियों की मौत के बाद अब सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है. मृतकों के परिजनों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी दी गई है. इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में भाजपा का कहना है कि हमलावर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि श्रीराम सेना संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है. (9 accused arrested in mob lynching) (Seoni district's mob lynching case) (Victims' families got financial help)

पुलिस विभाग अक्सर अपने कर्मचारियों की काली करतूतों को छिपाने का प्रयास करता है. यह बात एक बार फिर साबित हो गई. रेप के आरोपी एक आरक्षक को बचाने के लिए आला अफसरों ने बचाने का प्रयास किया. अब इस मामले में हाई कोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. (Officers try to save constable in rape case) (High Court become strict in rape case)(Aborted when the victim was pregnant)

मध्य प्रदेश में किसानों को साधने के लिए कांग्रेस ने यादव बंधुओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें आगे लाने के संकेत दिए हैं. पूर्व केंद्रीय अरुण यादव और उनके छोटे भाई सचिन यादव दोनों भाई खेती किसानी के मुद्दे को अपना सियासी हथियार भी बना रहे हैं. अरुण यादव राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, तो सचिन यादव शिवराज सरकार की हर कमी को सामने लाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

खरगोन शहर में बुधवार को प्रशासन ने कर्फ्यू में बड़ी राहत दी है. यहां सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक 11 घंटे कर्फ्यू में छूट रहेगी. इस दौरान सभी बाजार और सभी दुकानें खुलेंगी.(Khargoan Curfew Update)

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने करोड़ों की लागत से बने ऑडिटोरियम का भूमि पूजन किया. उन्होनें बताया कि महृषि संदीपनी वेद विद्या को सेकेंडरी बोर्ड की मान्यता दी जाएगी. जिससे इस प्रतिष्ठान से जुड़े देश में सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम से सर्टिफिकेट मिलने की व्यवस्था हो जाएगी. साथ ही देश के 5 जगहों पर वैद विद्या पीठ की स्थापना की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार तड़के उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए. मंदिर में वह तीन घंटे तक रहे. दिन में वह उज्जैन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. (Union Minister Dharmendra Pradhan in Ujjain) (Dharmendra Pradhan participate in Bhasma Aarti)

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

बुधवार को एमपी के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम में एक साथ गिरावट देखी गई. चांदी 300 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोना 840 रुपये प्रति 8 ग्राम सस्ता हो गया है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का पूरा रेट. (Today Gold silver rates in MP)

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने फैसला किया है कि बिजली बिल की गड़बड़ियों को निपटाने के लिए जिलों में समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा. ये समिती हर महीने के दूसरे मंगलवार को बैठक करेगी और गलत देयकों का निराकरण का काम करेगी. (Irregularities of electricity bill in MP)

जबलपुर पहुंचने से पहले ही वाराणसी से समस्तीपुर जा रही ट्रेन के जनरेटर कोच में अचानक धुआं निकलने लगा और आग लग गई. तैनात गार्ड की सूझबूझ की वजह से तुरंत टेक्निकल टीम को सूचित किया गया, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया.

