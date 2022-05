भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर मंगलवार को भोपाल के गुफा मंदिर में भव्‍य आयोजन हुआ. इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan)भी शामिल हुए. इस मौके पर सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. स्कूलों में भगवान परशुराम का चरित्र पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा भूमिविहीन मंदिरों के पुजारियों को 5000 मानदेय दिया जाएगा. सीएम ने घोषणा की कि संस्कृत पढ़ने वाले सभी बालक और छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी.

सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान- स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवान परशुराम का जीवन चरित्र, पुजारियों को 5000 मानदेय

अक्षय तृतीया के दिन विशेष मुहूर्त में अस्त्र-शस्त्र खरीदें उनका पूजन करें तो विशेष फलदाई और सुखदाई होता है. अक्षय तृतीया का विशेष महत्व भी है इस दिन जो दान दिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है. इस दिन भगवान परशुराम जयंती भी होती है. (Parshuram Jayanti) (akshaya tritiya puja muhurat)

अलग-अलग राशि के जातक अक्षय तृतीया के विशेष दिन का ऐसे लें लाभ, भगवान परशुराम की पूजा-दान का है विशेष महत्व

कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच मध्यप्रदेश में बीते 10 दिन से कोरोना (corona) के नए मरीजों की रफ्तार से चिंताएं बढ़ने लगी हैं. बीते 8 दिन में प्रदेश में कुल 130 नए मरीज सामने आए हैं. राज्य सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतनी होगी.

सावधान ! MP में बीते 8 दिन में कोरोना के 130 नए मरीज, सरकार की सलाह- घबराएं नहीं लेकिन सावधानी बरतें

इंदौर में ईद के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह सदर बाजार स्थित ईदगाह पहुंचे. जहां उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी. (Indore Digvijay Singh reached Idgah)

इंदौर में ईद की धूम, ईदगाह पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिर पर सफेद गमछा बांधकर सभी मुस्लिम भाइयों को दी बधाई

सागर में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बड़ा हादसा हो गया. घर में खेलते समय बैटरी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से बच्चे के हाथ की दो उंगलियां अलग हो गईं. (Battery Exploded in Sagar)

सागर में बच्चे के हाथ में फटी मोबाइल की बैटरी, हाथ की दो उंगलियां हुईं अलग

आज यानी मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के पवित्र महीने में 30 दिन का रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार मना रहे हैं. इस खास मौके पीएम मोदी, से लेकर एमपी के सीएम शिवराज समेत राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बधाई दी है. भोपाल में ईदगाह पर करीब सवा लाख नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी. (Eid-ul-Fitr being celebrated across country)

भोपाल में ईद-उल-फितर का जश्न: ईदगाह पर सवा लाख नमाजियों ने पढ़ी नमाज

क्रिप्टो करेंसी में फैमस बिटक्वाइन (Bitcoin) आप खरीद तो सकते ही हैं, लेकिन चाहें तो इसे खा भी सकते हैं. चौंकिए नहीं, यह बिटक्वाइन असली नहीं बल्कि बिटक्वाइन चॉकलेट है. खाने-पीने के शौकीनों को लुभाने के लिए भोपाल के रोहित नगर में एक ऐसा ही कैफे खोला गया है. इसका मेन्यू भी क्रिप्टो करेंसी थीम पर ही तैयार किया गया है. (Unique cafe in Bhopal) (Unique cafe in Bhopal where eat bitcoin) (Eat bitcoin and pay bills with bitcoin)

BHOPAL में अनोखा CAFE जहां Bitcoin खाइए और Bitcoin से बिल भी चुकाइए, पढ़ें ..क्या है मामला

ग्वालियर शहर के जाने-माने आई सर्जन( Eye surgen) डॉ. राकेश गुप्ता के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने एक किशोर के इलाज में लापरवाही बरतने के कारण 5 लाख रुपए का हर्जाना देने के आदेश किए हैं. यह भुगतान एक महीने के भीतर चिकित्सक को करना होगा. साथ ही प्रकरण में आए खर्चे 3000 रुपए को भी देने के आदेश दिए गए हैं. (Order of Consumer Forum Gwalior) (Eye surgeon will have to pay 5 lakh) (Forum court strict on negligence in treatment)

उपभोक्ता फोरम का आदेश- ग्वालियर के मशहूर आई सर्जन डॉ. राकेश गुप्ता को देना होगा 5 लाख हर्जाना

ईद के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य इलाकों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की घटनाओं को भाजपा की महंगाई और असफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है. साथ ही उन्होंने खरगोन में ईद के मौके पर कर्फ्यू लगे होने के लिए भी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. बढ़ती महंगाई को लेकर दिग्विजय ने कहा कि, पूरे देश में आज लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो चुका है. महंगाई के इस दौर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने जैसे मामले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है.

त्यौहार और सियासत: दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना, बताया मस्जिद से क्यों उतारा लाउडस्पीकर

मध्यप्रदेश के दतिया स्थित बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री पीताम्बरा पीठ पर लोगों की अटूट आस्था है. भक्तों के लिए कल यानी बुधवार का दिन बहुत खास है. इस दिन मां मंदिर से निकलकर लोगों को दर्शन देंगी. रथयात्रा के इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक विशेष परंपरा इस साल से शुरू होने जा रही है. दतिया में बुधवार को सब कुछ फ्री रहेगा. यानी किसी भी होटल में रुको, कहीं भी कुछ खाओ और कहीं भी जाओ सारी सेवाएं निःशुल्क रहेंगी.

मां पीताम्बरा कल देंगी भक्तों को दर्शन, दतिया में सब कुछ फ्री .. यानी रुकना, खाना, आना-जाना सब निःशुल्क

जिला प्रशासन का बुलडोजर इन दिनों डकैतों के साथी और संरक्षकों के अवैध निर्माणों पर गरज रहा है. इसी कड़ी में पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र के ठाठीपुर गांव में 15 हजार का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के संरक्षक सरपंच और उसके दो भाइयों के मकान को ढहाने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया. कार्रवाई शुरू हुई तो महिलाओं ने पहले पथराव किया फिर बुलडोजर के सामने बैठ गई. महिलाओं ने अतिक्रमण में बने मकान पर चढ़कर केरोसिन डाल आत्मदाह की धमकी भी दी. महिलाओं का विरोध देख प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा. पुलिस ने 15 अज्ञात महिला और पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

डकैत कल्ली गुर्जर के संरक्षक सरपंच का मकान जमींदोज करने पहुंची पुलिस, महिलाओं ने केरोसिन छिड़क आत्मदाह की धमकी दी, वापस लौट आए अधिकारी