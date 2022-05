मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है. ऐसे में छतरपुर की एक बच्ची आस्था ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, छतरपुर की मासूम आस्था ने "मामा' को बताया अपना दर्द, पूछे ये सवाल...

मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक श्मशान घाट पर एक दलित परिवार को अंतिम संस्कार करने से रोका गया. जिसके विरोध में दलित परिवार के सदस्यों ने श्मशान घाट के बाहर धरना दिया. उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

MP : दलित को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट का इस्तेमाल करने से रोका गया

जबलपुर से मिस्त्री मोहम्मद अकरम ने कबाड़ के स्कूटर को सुपर स्कूटर बनाया है. जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है. अकरम ने बताया कि उनकी पत्नी पुराने स्कूटर पर बैठने पर नाराज होती थीं, जिसके बाद उन्होनें 70 से 80 हजार रूपये खर्च कर लगभग चार महीनों में उसे सुपर स्कूटर बना दिया. जिसको खरीदने के लिए लोगों ने 2 से 3 लाख रूपये तक कीमत लगा दी है मगर अकरम अपना नायाब स्कूटर किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहते.

जबलपुर: पत्नी कहती थी नहीं बैठना खटारा स्कूटर पर, आज पूरे प्रदेश में सुपर स्कूटर की चर्चा

भोपाल में मंगलवार को ईद का पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. कोरोना के कारण बीते 2 सालों से ईद का त्यौहार सादगी से मनाया जा रहा था. लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण घरों पर ही नमाज अदा करी. इस साल कोरोना की बंदिशें नहीं है. इसलिए ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. (Complete Timetable of namaz in Bhopal) (Offered namaz in Bhopal mosques) (Namaz in Taj-ul-Masajid at 7.30 am)

राजधानी भोपाल की किस मस्जिद में किस समय पर होगी ईद की नमाज अदा. देखें .. पूरा टाइमटेबल

भोपाल में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक और युवती लिव इन में रह रहे थे. प्रेमी की हरकतों से तंग आकर प्रेमिका अपने घर आ गई थी.

प्रेमिका साथ छोड़कर गई तो सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल से आग लगाकर जान दे दी, दोनों लिव इन में रहते थे

बैतूल के जंगलों में नवजात शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. हालांकि चार दिन से गायब हुई बाघिन की लोकेशन वन विभाग को मिल गई है. बाघिन की कॉलर आईडी गले से गिरने के बाद से बाघिन का पता नहीं चल पा रहा था, शावक का शव मिलने से वन विभाग के हाथ-पांव फूल गए और कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन की लोकेशन मिल गई है.

बैतूल: जंगल में 15 दिन के शावक का शव मिलने से हड़कम्प, बाघिन की लोकेशन मिली

क्रिकेटर कुमार कार्तिकेय ने शहडोल का नाम देश के पटल पर रोशन कर दिया है. उन्होंने मुंबई की टीम से पहला आईपीएल (IPL) मैच खेला. इसमें उन्होंने शानदार गेंजबाजी की है. कुमार कार्तिकेय को आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं लिया गया था. वह अनसोल्ड रहे थे. इसके बाद मुंबई की टीम में उन्हें नेट प्रैक्टिस कराने के लिए चुना गया. वह नेट पर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लिहाजा आईपीएल के बीच में ही मुंबई ने उन्हें टीम में लेकर मैच खिलाया. (Cricketer of Shahdol Kumar Karthikeya) (Kumar Karthikeya played first match in IPL) (Kumar Karthikeya impressed by his bowling)

शहडोल के क्रिकेटर कुमार कार्तिकेय ने IPL में पहला मैच खेला, बॉलिंग से किया प्रभावित

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल की 31 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया गया. जिसमें मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद शंकर लालवानी और पूर्व मंत्री रहे विधायक पारस जैन सहित कई दिग्गज शामिल हुए. जिन्होनें सिंधी समाज के लोगों के साथ खूब ठुमके भी लगाए. सिंधी कॉलोनी चौराहे पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल के गाने गाकर समा बांधां.

उज्जैन: झूलेलाल की 31 फुट मूर्ति का अनावरण, सांसद और मंत्री ने सिंधी समाज के लोगों के साथ खूब लगाए ठुमके

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी. कमलनाथ के बंगले पर आयोजित पूर्व मंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया. (Congress Mission 2023)

कमलनाथ के बंगले पर पूर्व मंत्रियों की बैठक, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले 69 साल के एक बुजुर्ग आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. बड़े पदों पर तैनात उनके बच्चे उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं हैं, बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों ने उनका मकान भी हड़प लिया है. वहीं, बुजुर्ग के बच्चों का कहना है कि वह भर-पोषण की राशि बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी को हरगिज साथ नहीं रख सकते. (69 year old wandering from door to door) (69 year old reached to court for Maintenance) (father of five children demand shelter)

बेहद संपन्न परिवार और पांच बच्चों के पिता 69 वर्षीय बुजुर्ग दर-दर भटक रहे, बच्चे साथ रखने को तैयार नहीं, पढ़ें .. कलियुग की कथा