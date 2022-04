कमलनाथ के विधानसभा वाले बयान के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

ग्वालियर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने हनुमान चालीसा और महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति को जेल भेजने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से किसे दिक्कत होती है. (kapil mishra statment gwalior) (Hanuman Chalisa)

"जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वहां बुलडोजर चलना आवश्यक है"

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जाएगा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा. उन्होंने कहा कि कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं. कई वरिष्ठ पदों पर लंबे समय तक रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा रवैया दिखाना, शोभा नहीं देता. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Case of breach of privilege against Kamal Nath)

2023 के चुनाव के पहले बीजेपी एक बड़ा टोटका करने जा रही है. राजधानी भोपाल में बना बीजेपी मुख्यालय तोड़ा जा रहा है. बीजेपी हैड क्वार्टर को तोड़कर उसकी जगह हाईटेक बहुमंजिला इमारत बनाने की तैयारी है. ये हाईटेक भवन आठ महीने में तैयार किये जाने की बात कही जा रही है. (BJP Totka for 2023 assembly polls)

देश के सबसे स्वच्छ शहर में भू-जल संवर्धन के लिए तय की गई रणनीति के तहत अब शहर के तमाम नागरिकों को 15 जून तक घर/दुकान/संस्थान में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (water harvesting system) लगवाना जरूरी होगा. इसके बाद लोगों के खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अब शहर में होने वाले कंन्ट्रक्शन व वॉशिंग सेंटर पर ट्रीटेड रियुज वाटर का ही उपयोग किया जा सकेगा, जो नगर निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा. ( Ground water conservation campaign in Indore) (Install water harvesting system by June 15)

जबलपुर के चरगवां पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूरी पर दिल दहलाने वाली घटना घटी. एक कार चालक ने चार साल की मासूम को भीषण टक्कर मारी. इसके बाद ड्राइवर ने कार रोकने के वजाय उसकी स्पीड और बढ़ा दी. इस दौरान मासूम बच्ची कार में फंस गई और ड्राइवर उसे 20 मीटर तक घसीटते ले गया. बच्ची की मौत से लोगों में भारी गुस्सा है. (Driver dragged a girl 20 meters) (car driver killed four-year-old girl)

चम्बल अंचल से एक शादी समारोह का विडियो (Firing in wedding ceremony Morena ) सामने आया है. इस वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है. फायरिंग करने वाले युवक पंगत में खाना खा रहें हैं और होड़ लगाकर फायर कर रहे हैं. यहां खाना खा रहीं महिलाएं और बच्चे सहित अन्य लोग डरकर भागते हुए नजर आ रहे हैं. फायरिंग का वीडियो वायरल (Firing video viral) होने के बाद मुरैना एसपी (Morena police SP) ने वीडियो में दिख रहे लोगों को गिरफ्तार करने और लायसेंस निरस्त करने के लिए निर्देश दिए है. (Morena Wedding ceremony firing video)

परमवीर चक्र विजेता बीएसएफ (BSF) के सूबेदार मेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कारगिल युद्ध (Kargil War) के दौरान दुश्मनों ने उन्हें 17 गोलियां मारी. लेकिन मैंने आह तक नहीं किया और चुपचाप लेटा रहा. इस दौरान उन्होंने हमारे सभी साथियों को गोलियों से छलनी कर दिया. इसके बाद भी पाकिस्तान के सैनिकों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मेरे सीने में गोली मारी, लेकिन मेरी जेब में पड़े सिक्के ने जान बचा ली.

मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार देशी गाय को पालने पर सरकार किसानों को 900 रुपये देगी. यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ा जाता है, तो पशु मालिक को 5 हजार का जुर्माना भी भरना पड़ेगा. (Cow rearing in MP )

इंदौर पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हिंसा के बाद खरगोन में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.(MP Home Minister Narottam Mishra)

