मिशन 2023 : रायपुर में बोले सिंधिया- "पीएम मोदी की नीति स्पष्ट, कांग्रेस को देश के विकास और प्रगति की चिंता नहीं"

मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं, लेकिन सियासी दलों की नजर अभी से वोट बैंक पर है. भाजपा का फोकस इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर केंद्रित हो गया है. यहीं वजह है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ में पहुंच कर ये कहते नहीं थक रहे कि छत्तीसगढ़ के साथ उनका पुराना नाता है, यहां आकर खुशी मिलती है.

फिल्म देखने का जुनून: व्यापारी ने किराए के मकान को बना दिया सिंगल स्क्रीन थिएटर, म्यूजियम का टिकट मात्र 1 रुपए 60 पैसे

Single Screen Cinema Indore: फिल्म देखने के जुनून ने किराए के मकान को बना दिया सिंगल स्क्रीन थिएटर. म्यूजियम का टिकट मात्र 1 रुपए 60 पैसे. दर्शक यहां खो जाते हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा की यादों में...हालांकि आज भी सिनेमा प्रेमियों के लिए कुछ सिंगल स्क्रीन सिनेमा संरक्षित हैं. उम्मीद है कि दर्शकों का उत्साह पहले की तरह ही कायम रहेगा. (indore Book Trader Made single screen Cenema)

Khargone Violence Update: खरगोन में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के घर को तोड़े जाने के बाद नए घर की पेशकश

हिंसा प्रभावित खरगोन में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के घर को तोड़े जाने के बाद अब नए घर दिए जाएंगे. प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारी परिवार से मिलने गए थे इसके बाद यहा फैसला लिया गया. (shivraj government bulldozed pmay houses)

सागर का नाम देश के पटल पर चमका, मिला इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, देश में दूसरे पायदान पर

सागर ने एक बार फिर मध्यप्रदेश का नाम देश में रोशन किया है. सागर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि से शहरवासियों में खुशी की लहर है. प्रशासनिक स्तर पर पर भी उत्साह का माहौल है. सभी अधिकारी एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. (Sagar got India Smart City Award) ( sagar second ranks in country)

विदेशों में बढ़ी मध्यप्रदेश के तरबूज और खरबूज की मांग, मालामाल हो रहे किसान

छिंदवाड़ा जिले का तरबूज और खरबूज सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल में भी अपनी मिठास को बिखेरने का काम कर रहा है. इससे किसान कम लागत में भी लाखों की कमाई कर रहे हैं. (Watermelon cultivation Madhya Pradesh)

बाल विवाह हुआ तो माता-पिता के साथ ही समारोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई

आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया है. इसे देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने माता-पिता व परिवार के वरिष्ठ जनों से अपने बच्चों की शादी निर्धारित उम्र में करने की सलाह देते हुए आमजन से भी बाल विवाह की जानकारी नहीं छिपाने की अपील की है. ( Bhopal collector alert about child marriage)

आस्था या अंधविश्वास! बीमारियों से निजात पाने का खतरनाक तरीका, शरीर में लोहे की सुई से धागे पिरोकर नाचते हैं लोग, खींचते हैं बैलगाड़ी

ग्रामीण इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सारे दावे तब खोखले नजर आते हैं. जब यहां के लोग बीमारियों से निजात पाने के लिए मन्नतों (Betul people are following the old tradition) का सहारा लेते हैं. बैतूल में कई ऐसे गांव हैं. जहां लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर मे लोहे की नुकीली सुई से धागे को पिरोकर नाचते हैं और बैल बनकर बैलगाड़ियों को खीचते हैं. (Nada Gada Parampara Betul)

हैवानियत से तंग पत्नी पहुंची पुलिस के पास, बोली- उसे सिर्फ अप्राकृतिक यौन संबंध पसंद है

ग्वालियर में एक महिला अपने पति की हैवानियत से तंग आ गई. उसका पति उससे अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता है. जब महिला इसका विरोध करती है तो वह बर्बर तरीके से मारपीट करता है. पुलिस ने मामला दर्ज कर पति की तलाश शुरू कर दी है. (Savagery of husband) (husband only likes unnatural sex)

पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार के बाद लंगूर को लेकर पेड़ पर चढ़ रहा था तेंदुआ, गिरने से मौत

पेंच टाइगर रिजर्व में शिकार के बाद पेड़ से गिरने पर तेंदुए की हुई मौत हो गई. पेंच प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है. प्रबंधन ने बताया है कि आशंका है कि तेंदुआ लंगूर का शिकार करके पेड़ पर जा रहा था. इसी दौरान पेड़ से गिरने पर उसकी मौत हो गई. (leopard died in Pench Tiger Reserve)

फिसल गये मामा ! उत्तराखंड में एक शादी समारोह में सीढ़ियों से गिरे शिवराज सिंह, कैमरे में कैद हुआ वाकया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को काशीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश के भतीजे घनेन्द्र सिंह गहलौत की शादी के प्रीतिभोज में शिरकत करने पहुंचे थे. उनका वहां पर ढोल नगाड़ों से जबरदस्त स्वागत किया गया. जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य गेट से आगे बढ़े और प्रतिभोज की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े. उन्हें वहां मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने उठाया. उठने के बाद सीएम शिवराज हंसते हुए आगे चल दिए और प्रीतभोज में शिरकत किया. ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया. आप भी देखिए वीडियो....