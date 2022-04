डॉ.अंबेडकर जयंती विशेष: एमपी का एकलौता तीर्थ, जहां अस्थि कलश के समक्ष होती है सामाजिक उत्थान की प्रार्थना

आज 14 अप्रैल को भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती है. इंदौर स्थित महू डॉ.अंबेडकर की जन्मस्थली है. यह इकलौता तीर्थ स्थल है जहां डॉ. अंबेडकर के अस्थि कलश के समक्ष हर साल हजारों लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचते हैं. देश के इतिहास में जब भी दलितों के कल्याण की बात आती है तो सर्वप्रथम नाम बाबा साहेब अंबेडकर का जेहन में आता है. गरीबों और दलितों के लिए कई ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से उन्हें मरणोपरांत 'भारत-रत्न' का सम्मान दिया गया था.

MP Khargone violence update: खरगोन में कर्फ्यू जारी, आज महिलाओं को मिली दो घंटे की छूट, अब भी दहशत में लोग

खरगोन में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू पांचवें दिन भी जारी है. हालांकि, आज गुरुवार को कर्फ्यू में ढील दी जा रही है. ऐसा माना जा रहा है कि अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के बाद ही कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म होगा.(MP Khargone violence update)

Today Gold silver rates in MP: सोने-चांदी के दाम में उछाल जारी, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है. सोने-चांदी के भाव में बुधवार के मुकाबले तेजी देखी गई है. जानिए क्या है आज सोने-चांदी का रेट. (Today Gold silver rates in MP)

Bhopal karond Mandi rate: चना 4,750 रुपये तक पहुंचा, वहीं आलू और टमाटर का भाव गिरा

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में आज गुरुवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

एमपी के कालेजों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, भारत के गौरवशाली इतिहास से भी छात्रों को कराया जाएगा रू-ब-रू

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के अब भगवत गीता भी शामिल की जा रही है. इसके अलावा सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिये छात्रों को देश के गौरवशाली इतिहास से रू-ब-रू कराने का फैसला लिया है.(Bhagvad Gita included in course) (MP new education policy 2020)

रेवांचल एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए खुशखबरी.. ट्रेन में अब सभी एलएचबी कोच, जानें क्या हैं इनकी खासियत

भोपाल रेल मंडल की मुख्य ट्रेन रेवांचल एक्सप्रेस के यात्रियों को नई सौगात मिलने जा रही है. शुक्रवार से इस ट्रेन में सफर करने वालों को रेलवे एलएचबी कोच की सौगात देने जा रही है. अब 22 नए कोच में 1400 यात्री आराम से सफर कर सकेंगे. यह ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शरू होकर रीवा तक जाती है. (Good news for train passengers) (Revanchal Express has all LHB coaches)

एमपी को गर्मी से मिली थोड़ी राहत, 18 अप्रैल से दिन के तापमान में फिर होगी बढ़ोत्तरी

पड़ोसी राज्यों में सूरज के तेवर नरम पड़ने से मध्यप्रदेश में गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई. राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है. हालांकि, कई जिले अब भी लू की चपेट में हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 अप्रैल से एक बार फिर दिन का तापमान बढ़ने की संभावना है. (MP weather report) (Some Relief from heat in mp)

इस साइको सीरियल किलर की हैवानियत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कई युवतियों को फंसाया प्रेमजाल में

राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जो लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था. फिर उनकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक देता था. इस हैवान साइको किलर ने ग्वालियर की भी एक युवती को अपना शिकार बनाया. अब तक उसने तीन युवतियों की हत्या करना स्वीकार किया है. (Psycho killer arrested in Jaipur) ( Psycho killer murdered girls)

सल्फास खाने के बाद भी आखिर कैसे बच गई युवक की जान, देखें यह बड़ी खबर

कोई जानलेवा सल्फास खा ले और उसका 3 दिन तक हार्ट काम न करे, फिर भी वह जीवित बच जाए सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा. पर यह मुमकिन हुआ है जबलपुर में. चिकित्सकों ने ना सिर्फ युवक की जान बचाई है बल्कि यह साबित कर दिया है कि देश की बड़ी सिटी जैसा इलाज महाकौशल में भी सम्भव है. (jabalpur heart hospital) (jabalpur doctor acmo machine)

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ तीसरी बार कोरोना संक्रमित

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ एक बार फिर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. कोरोना ने उन्हें तीसरी बार झटका दिया है. इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है. नकुलनाथ ने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इससे सतर्क रहें. (Nakul Nath corona infected again) (Chhindwara MP Nakul Nath tour cancel)